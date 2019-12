تصاویر رندر آیپد پرو ۲۰۲۰ منتشر شد

تبلت‌های اندرویدی از لحاظ فروش اصلا وضعیت خوبی ندارند و به نظر می‌رسد اپل قصد دارد برای سال ۲۰۲۰ با عرضه تبلت‌های جذاب بار دیگر جایگاه خود را در بازار تبلت‌ها محکم‌تر کند. شب گذشته تصاویر رندر مربوط به دو مدل آیپد پرو ۲۰۲۰ منتشر شد که مدل‌های ۱۱ اینچی و ۱۲.۹ اینچی این تبلت را نشان می‌دهند.

طبق این تصاویر، طراحی آیپد پرو ۲۰۲۰ تا حد زیادی مشابه مدل فعلی آن است اما این بار قرار است دوربین سه‌گانه با چینش مشابه آیفون ۱۱ پرو در پنل پشتی این تبلت تعبیه شود. در این زمینه از مدت‌ها قبل شایعات زیادی مطرح شده و به نظر می‌رسد آیپد پرو تازه‌نفس از بهترین دوربین بین تبلت‌ها بهره می‌برد. در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا کاربران تبلت اصلا به دوربین تله‌فوتو و اولترا واید نیازی دارند؟

از دیگر ویژگی‌های احتمالی این تبلت می‌توانیم به بهره‌گیری از تراشه A13 Bionic اشاره کنیم که خانواده آیفون ۱۱ همراه با این تراشه روانه‌ی بازار شده‌اند. باید خاطرنشان کنیم آخرین مدل آیپد پرو در انتهای سال ۲۰۱۸ عرضه شده و انتظار می‌رود نسل جدید آیپد پرو در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۰ به دست کاربران برسد.

به نظر شما آیپد پرو ۲۰۲۰ با بهره‌گیری از دوربین سه‌گانه می‌تواند توجه تعداد بیشتری از کاربران را جلب کند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

