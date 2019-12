معرفی آیفون X در سال ۲۰۱۷ نشانه‌ای از تحول بخش گوشی‌های هوشمند اپل و تمرکز این شرکت بر کاربران حرفه‌ای بود. اما در همین زمان کوپرتینویی‌ها با افزایش قیمت نشان دادند که سود بیشتر از اولویت‌های اصلی‌شان است. اگر خبرها و شایعاتی که تا کنون درباره آیفون ۱۲ منتشر شده است در نهایت به واقعیت بدل شوند، سال ۲۰۲۰ نیز با محصول متفاوتی روبرو خواهیم بود که می‌تواند به یکی از مدل‌های پرفروش تبدیل شود.

سال آینده اپل از مدل‌های مختلفی رونمایی خواهد کرد که مهم‌ترین آن‌ها آیفون ۱۲ خواهد بود. این شرکت سعی دارد با ارائه مدل‌های مختلف، تمام رده‌های بازار و انواع کاربران را پوشش دهد. ارزان‌ترین مدل این آیفون‌ها یک نسخه ۳۹۹ دلاری خواهد بود که تقریبا هم‌قیمت اکثر میان‌رده‌های بازار است. با این سیاست، اپل می‌تواند کاربران جدیدی را نیز به سمت سرویس‌های مختلف خود مانند موزیک، سرویس خبری، اپل‌ تی‌وی پلاس و … جذب کند.

آیفون ۹ قرار است کاربران سنتی آیفون را تحت تاثیر قرار دهد

آیفون SE2 که در گزارش‌های جدید از آن با نام آیفون ۹ یاد می‌شود، محصولی است که پس از ۴ سال ادامه دهنده راه آیفون SE خواهد بود. این گوشی قرار است با برچسب قیمتی ۳۹۹ دلاری خود راه اپل را برای ورود به بازار گوشی‌های ارزان قیمت هموار کند. در گزارش‌ها و شایعات به این مورد اشاره شده است که آیفون ۹ قرار است با ظاهری مشابه آیفون ۸ و سخت افزار آیفون ۱۱ تولید شود. بنابراین، کاربرانی که به طراحی قبلی آیفون علاقه زیادی دارند و از ظاهر جدیدی که همزمان با آیفون X معرفی شده بود ناراضی هستند، بار دیگر ترغیب می‌شوند تا آیفون قدیمی خود را به آیفون ۹ به‌روز کنند.

مطمئنا با چنین قیمتی، اپل نباید به دنبال کسب سود سرشار و افزایش درآمد از فروش آیفون ۹ باشد، اما کاربران جدیدی که از دنیای اندروید به آیفون ۹ مهاجرت می‌کنند می‌توانند مشترکان جدید سرویس‌هایی مختلف این شرکت باشند که استراتژی جدیدش برای کسب سود است. با توجه به این که آیفون ۹ از سخت افزار به‌روز استفاده می‌کند، بنابراین تا مدت طولانی‌تری از سرویس‌های اپل پشتیبانی خواهد کرد و می‌تواند باعث توسعه این بازار نوپا شود.

آیفون XR و آیفون ۱۱ می‌توانند گوشی‌های تمام صفحه ارزان قیمت اپل باشند

آیفون XR در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۹ پرفروش‌ترین گوشی هوشمند در بازار جهانی بود و اکنون اپل قصد دارد تا در آماری که در ماه ژانویه منتشر خواهد شد، با کمک آیفون ۱۱ بار دیگر این عنوان را به خود اختصاص دهد. این دو مدل در حال حاضر با قیمت‌های ۵۹۹ و ۶۹۹ دلار در دسترس هستند، اما انتظار می‌رود در نیمه سال جدید با کاهشی ۱۰۰ دلاری مواجه شوند که آن‌ها را به یک گزینه ایده‌آل برای کاربرانی تبدیل می‌کند به دنبال یک آیفون ارزان قیمت هستند، اما به طراحی قدیمی آیفون ۹ علاقه‌ای ندارند.

فروش این دو گوشی به دلیل قیمت بالاتر نسبت به آیفون ۹، سودآوری بیشتری برای اپل خواهد داشت و البته می‌توانند کاربران جدیدی را هم به سمت سرویس‌های اپل جذب کنند. علاوه بر سرویس‌ها، لوازم جانبی مانند اپل واچ و ایرپادز نیز محصولات دیگری هستند که ممکن است اپل به افزایش فروش آن‌ها از طریق جلب توجه کاربران جدید امید داشته باشد.

آیفون ۱۲ سلاح سرّی اپل خواهد بود

نسخه استاندارد خانواده آیفون ۱۲ که از نمایشگری ۵.۴ اینچی بهره می‌گیرد، ممکن است به سلاح سری اپل برای رقابت در بازار ۲۰۲۰ تبدیل شود. این گوشی نشانه‌های ظهور یک نسل جدید از آیفون را با خود به همراه خواهد داشت؛ سیستم بهبود یافته دوربین نسبت به آیفون ۱۱، پشتیبانی از ۵G و تجهیز به باتری بزرگتر سه به‌روز رسانی اصلی این نسخه نسبت به نسل قبلی خود هستند.

اگر اپل همه‌چیز را درست پیش ببرد، آیفون ۱۲ در تاریخ آیفون به یک به‌روز رسانی مهم تبدیل خواهد شد که می‌تواند کاربران آیفون‌های ۵، ۶، ۷، ۸ و SE را به خود جذب کند؛ افرادی که به زبان طراحی جدید این شرکت علاقه داشتند، اما تا به‌‌حال معتقد بودند آیفون‌های فعلی ارزش این میزان هزینه را ندارند. این گوشی با قیمت احتمالی ۶۴۹ دلار و ابعادی کوچکتر از آیفون ۸ می‌تواند به یک انتخاب عالی برای افراد مذکور تبدیل شود. در نتیجه، کاربران مدل‌های قدیمی‌تر که تاکنون نمی‌توانستند از سرویس‌ها و لوازم جانبی اپل استفاده کنند نیز به جمع کاربران این دو بخش اضافه می‌شوند.

آیفون ۱۲ پلاس می‌تواند جای آیفون ۱۱ را بگیرد

برخلاف نام آیفون ۱۲ پلاس، به نظر می‌رسد این گوشی جانشین واقعی آیفون ۱۱ خواهد بود. این مدل به لحاظ مشخصات مشابه آیفون ۱۲ استاندارد خواهد بود، اما به نمایشگر OLED با ابعاد ۶.۱ اینچ مجهز خواهد شد. بازار هدف آیفون ۱۲ پلاس کاربرانی هستند که به دنبال جدیدترین تکنولوژی‌ها و ویژگی‌ها در آیفون هستند و به سرویس‌های اپل نیز علاقه زیادی دارند، اما نمی‌خواهند ۱۰۰۰ دلار برای خرید نسخه پرو هزینه کنند.

آیفون ۱۲ پرو انتخاب کاربران حرفه‌ای

آیفون‌های ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس قرار است مدل‌هایی باشند که سود بسیاری برای اپل به ارمغان می‌آورند. دوربین سه‌گانه بهبود یافته، با پشتیبانی از سیستم تشخیص سه‌بعدی و ارتقا قابلیت‌های دستگاه برای استفاده از واقعیت افزوده و ثبت تصاویر پرتره با کیفیت‌تر نسبت به گذشته، یکی از ویژگی‌های اصلی نسخه‌های پرو و پرو مکس سال آینده خواهد بود.

تغییر بزرگ دیگری که در این دو نسخه خواهیم دید، افزایش اندازه نمایشگر است؛ آیفون ۱۲ پرو به نمایشگری ۶.۱ اینچی و آیفون ۱۲ پرو مکس به نمایشگر ۶.۷ اینچی مجهز خواهند شد که نسبت به ابعاد نسخه‌های فعلی بسیار بزرگتر خواهند بود.

آیفون ۱۲ پرو قرار است جایگزینی برای آیفون‌های X و XS باشد و مدل پرو مکس آن نیز جای آیفون XS مکس را در خط تولید خواهد گرفت. اگر برنامه‌ریزی اپل صحیح باشد، این دو مدل جدید می‌توانند علاوه بر کاربران آیفون‌های دو نسل قبلی، کاربران پرچم‌دارهای اندرویدی را نیز به سمت خود جلب کنند که باز هم باعث رونق بازار لوازم جانبی و سرویس‌هایی همچون اپل موزیک، اپل تی‌وی پلاس، News، اپ استور، اپل پی، نقشه و … خواهند شد.

