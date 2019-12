در سال ۲۰۲۰ قرار است نسل جدید پرفروش‌ترین گوشی پیکسل روانه‌ی بازار شود و شب گذشته نخستین تصاویر رندر این گجت منتشر شد. انتظار می‌رود گوگل پیکسل ۴a طی چند ماه آینده به دست مشتریان برسد.

مانند دیگر رندرهای منتشر شده از جانب اکانت توییتری OnLeaks، این رندر هم بر اساس طرح‌های شماتیک این گوشی طراحی شده است. باید خاطرنشان کنیم این افشاگر در این زمینه سابقه‌ی بسیار خوبی دارد و در چند سال گذشته چندین طرح دقیق از گوشی‌ها را مدت‌ها پیش از معرفی آن‌ها منتشر کرده است. در هر صورت باید بگوییم که ممکن است برخی از جزییات چنین رندرهایی دقیق نباشند یا در ادامه روند توسعه تغییر پیدا کنند.

اولین نکته‌ای که هنگام مشاهده این تصاویر توجه را جلب می‌کند، وجود حفره در سمت چپ بخش فوقانی نمایشگر پیکسل ۴a است. چنین مشخصه‌ای تابه‌حال برای گوشی‌های پیکسل استفاده نشده و به‌عنوان مثال پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال با حاشیه‌ی فوقانی ضخیمی معرفی شدند. در ادامه می‌توانیم بگوییم که ظاهرا پیکسل ۴a فاقد سیستم راداری است زیرا حاشیه‌ی فوقانی آن بسیار باریک‌تر از پیکسل ۴ محسوب می‌شود و به همین خاطر فضای کافی برای تعبیه‌ی سنسورهای متنوع وجود ندارد.

در پنل پشتی این گوشی حسگر اثر انگشت تعبیه شده که این مورد هم مدرکی دیگر برای عدم وجود سیستم تشخیص چهره سه بعدی محسوب می‌شود. فقدان سیستم راداری اصلا تعجب‌آور نیست زیرا از طرفی در بازارهای مهمی مانند هند این سیستم مجوز لازم را ندارد و به همین خاطر نمی‌تواند فعال باشد. در ضمن تعبیه چنین سنسورهایی هزینه ساخت گوشی را افزایش می‌دهند. از دیگر ویژگی‌های قابل توجه می‌توانیم به وجود جک هدفون در بخش بالای بدنه اشاره کنیم.

کلیت طراحی پیکسل ۴a شباهت زیادی به پیکسل ۴ دارد و در این میان می‌توانیم به ماژول مربع شکل دوربین هم اشاره کنیم. البته این گوشی در کمال تعجب بار دیگر از دوربین واحد بهره می‌برد و اگرچه گوگل توانایی خود را در رابطه با دوربین موبایل ثابت کرده، ولی این روزها دوربین دوگانه و سه‌گانه به یک نوع استاندارد بدل شده‌اند. اما به‌نظر می‌رسد گوگل همچنان قصد دارد برای گوشی میان‌رده خود از فقط یک دوربین استفاده کند.

طبق گزارش سایت ۹۱Mobiles، نمایشگر پیکسل ۴a از اندازه ۵.۷ یا ۵.۸ اینچی بهره می‌برد ولی به‌لطف کاهش حاشیه‌ها، اندازه بدنه نسبت به نسل قبلی کاهش پیدا کرده و حالا با اندازه ۱۴۴.۲ در ۶۹.۵ در ۸.۲ میلی‌متر روبرو هستیم.









به غیر از اطلاعات مطرح شده، می‌توانیم در مورد دیگر ویژگی‌های این گوشی و برادر بزرگ‌تر آن گمانه‌زنی‌هایی را مطرح کنیم. اول از همه با توجه به پیکسل ۳a، می‌توانیم بگوییم که پیکسل ۴a هم از لحاظ عملکردی حرف زیادی برای گفتن خواهد داشت. در کنار این موضوع، با وجود تعبیه فقط یک دوربین، می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از ویژگی‌های مشابه مانند عکاسی از آسمان شب را داشته باشیم. در این میان امیدواریم باتری این گوشی بزرگ‌تر از مدل پرچم‌دار باشد.

در رابطه با قیمت هم احتمالا رویکرد مشابه سال گذشته تکرار می‌شود. باید خاطرنشان کنیم گوشی‌های پیکسل ۳a و ۳a ایکس‌ال به ترتیب با قیمت ۳۹۹ و ۴۷۹ دلار روانه‌ی بازار شدند و نسل جدید آن‌ها هم به احتمال زیاد با چنین برچسب قیمتی به دست خریداران می‌رسند. در مورد تاریخ عرضه پیکسل ۴a هم شاید در مقایسه با مدل قبلی مدتی زودتر معرفی شود و شاید هم مانند سال گذشته در کنفرانس گوگل I/O از این گوشی رونمایی شود.

