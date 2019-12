در سال ۲۰۱۹ بعد از سال‌ها شایعه و گزارش‌های مختلف، بالاخره نخستین گوشی های تاشو معرفی شدند. در این میان، شرکت‌های هواوی، سامسونگ و موتورولا مهم‌ترین گوشی‌های تاشو را معرفی کرده‌اند. اما مانند هر گوشی دیگری، باید احتمال افتادن این گجت‌ها و پرداخت هزینه تعمیرات آن‌ها را مدنظر قرار دهیم. در این مطلب قصد داریم هزینه تعویض نمایشگر گوشی تاشو این سه شرکت را مقایسه کنیم.

گلکسی فولد

این گوشی تاشو که قرار بود در ماه آوریل روانه‌ی بازار شود، به‌دلیل مشکلات ساختاری عرضه آن به تعویق افتاد و به ماه سپتامبر موکول شد. در هر صورت، در حال حاضر گوشی حدودا ۲۰۰۰ دلاری گلکسی فولد در بازارهای زیادی عرضه شده و علاقمندان به این نوع گوشی‌ها می‌توانند در این بازارها آن را خریداری کنند.

سامسونگ حداقل در آمریکا برای کاربرانی که می‌خواهند نخستین بار نمایشگر گلکسی فولد را تعویض کنند، فقط مبلغ ۱۴۹ دلار دریافت می‌کند. این مزیت البته برای کاربرانی است که گوشی خود را تا قبل از ۳۱ دسامبر خریداری کرده‌اند. اما در صورت خرید این گوشی بعد از این تاریخ چه اتفاقی می‌افتد؟ طبق گزارش Business Insider، به نظر می‌رسد کاربران این گوشی در صورت تعویض نمایشگر گلکسی فولد به‌صورت آزاد باید مبلغ ۶۰۰ دلار بپردازند.

هواوی میت ایکس

اولین گوشی تاشو هواوی در حال حاضر فقط در چین عرضه شده که مطمئنا بخشی از این موضوع به تحریم‌های آمریکا و عدم امکان بهره‌گیری از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل برمی‌گردد. در هر صورت، در سایت هواوی آمده که کاربران برای تعویض نمایشگر این گوشی باید مبلغ ۷۰۸۰ یوان (حدود ۱۰۱۰ دلار) بپردازند که تقریبا نصف قیمت این گوشی در چین محسوب می‌شود. باید خاطرنشان کنیم کاربران چینی برای خرید این گوشی باید حدود ۲۴۰۰ دلار هزینه کنند.

موتورولا ریزر

موتورولا برای طراحی نخستین گوشی تاشو خود تصمیم گرفت از طراحی گوشی‌های نوستالژیک سری Razr بهره ببرد و به همین خاطر شاهد طراحی عمودی هستیم. در بین دو گزینه دیگر، این گوشی با داشتن قیمت ۱۵۰۰ دلاری گوشی تاشو ارزان‌تری محسوب می‌شود ولی همچنان نسبت به دیگر گوشی‌های پرچم‌دار قیمت بسیار بالاتری دارد؛ به‌خصوص باید این نکته را مدنظر قرار دهید که گوشی مذکور مبتنی بر مشخصات سخت‌افزاری میان‌رده است.

در گزارش PhoneArena آمده هزینه تعویض نمایشگر این گوشی فقط ۲۹۹ دلار است که اختلاف بسیار زیادی با گوشی‌های تاشو سامسونگ و هواوی دارد و در حقیقت فقط ۲۰ دلار گران‌تر از هزینه تعویض نمایشگر مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ محسوب می‌شود.

منبع: Android Authority

The post برای تعویض نمایشگر گوشی‌های تاشو باید چه مبلغی بپردازید؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala