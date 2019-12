طی ده سال گذشته شاهد پیشرفت‌های مهمی در حوزه تکنولوژی و به‌خصوص در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند بوده‌ایم. با پایان رسیدن این دهه، به جای مرور بر محبوب‌ترین یا جذاب‌ترین گوشی‌های اندرویدی، در این مطلب تصمیم داریم به مهمترین گوشی های اندرویدی این دهه نگاهی بیندازیم. این فهرست توسط سایت ۹To5Google منتشر شده و مطابق معمول چنین فهرست‌هایی، می‌توان به گوشی‌هایی اشاره کرد که نام آن‌ها در این فهرست دیده نمی‌شود.

نکسوس وان (۲۰۱۰) – آغاز جاه‌طلبی گوگل در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند

در ژانویه ۲۰۱۰ گوشی نکسوس وان عرضه شد. اهمیت این گوشی به این موضوع برمی‌گردد که نخستین گوشی مربوط به برند نکسوس محسوب می‌شود. در پروژه نکسوس، گوگل با شرکت‌های سازنده همکاری می‌کرد و مثلا سخت‌افزار این گوشی توسط شرکت HTC ساخته شد. نکسوس وان همراه با اندروید ۲.۱ عرضه شد و در آخرین آپدیت اندروید «نان زنجبیلی» (Gingerbread) را دریافت کرد. این گوشی از نمایشگر مبتنی بر رزولوشن ۸۰۰ در ۴۸۰، تراشه کوالکام ۱ گیگاهرتزی موسوم به اسکورپیون و یک ترک‌بال مشابه برخی از گوشی‌های بلک‌بری بهره می‌برد.

گلکسی اس ۲ سامسونگ (۲۰۱۱) – یکی از اولین گوشی‌های اندرویدی پرطرفدار

در اوایل این دهه، اندروید و گوشی‌های مبتنی بر آن چندان محبوب و پرطرفدار نبودند. اندروید نان زنجبیلی هم رابط کاربری چندان جذابی نداشت و کاربران معمولی علاقه زیادی به استفاده از این سیستم‌عامل نداشتند. در اواسط ۲۰۱۱، گلکسی اس ۲ نقش مهمی در افزایش محبوبیت اندروید ایفا کرد و به همین خاطر یکی از مهمترین گوشی های اندرویدی محسوب می‌شود.

دومین پرچم‌دار اندرویدی سامسونگ از تراشه اگزینوس ۱.۲ گیگاهرتزی، ۱ گیگابایت حافظه رم و نمایشگر امولد WVGA بهره می‌برد. از بین ویژگی‌های قابل توجه آن می‌توانیم به امکان ضبط ویدیوهای ۱۰۸۰p با دوربین ۸ مگاپیکسلی اشاره کنیم. این گوشی از همان ابتدا آن‌قدر مورد توجه قرار گرفت که در عرض ۵۵ روز ۳ میلیون عدد از آن به فروش رسید.۱۰ ماه بعد، این گوشی آمار فروش ۲۰ میلیونی را هم پشت سر گذاشت.

گلکسی نوت سامسونگ (۲۰۱۱) – تغییر همیشگی گوشی‌ها با استفاده از نمایشگر بزرگ

احتمالا مهم‌ترین تأثیر سامسونگ در تغییر گوشی‌های هوشمند، از لحاظ اندازه بوده است. در سال ۲۰۱۱ گوشی گلکسی نوت معرفی شد که نمایشگر ۵.۳ اینچی آن در آن زمان غول‌پیکر محسوب می‌شد. باید خاطرنشان کنیم بیشتر گوشی‌های هوشمند در آن دوره مجهز به نمایشگرهای ۳ تا ۴.۵ اینچی بودند. همین موضوع باعث شد که گلکسی نوت مورد انتقاد زیادی قرار بگیرد و بزرگ بودن نمایشگر به‌عنوان یک ویژگی صرفا پر زرق‌وبرق و بی‌مصرف دیده شود. اما ۹ سال بعد، استفاده از نمایشگرهای بسیار بزرگ برای انواع گوشی‌ها به یک استاندارد بدل شده و در سال ۲۰۱۹ گلکسی نوت ۱۰ پلاس با نمایشگر ۶.۸ اینچی روانه‌ی بازار شده است.

گلکسی نکسوس سامسونگ (۲۰۱۲) – تحول اندروید توسط گوگل

در سال ۲۰۱۲ گوگل اندروید را تا حد زیادی متحول کرد و مطابق معمول، این اندروید با یک گوشی جدید عرضه شد. گلکسی نکسوس سامسونگ نخستین گوشی هوشمندی بود که با اندروید ۴ موسوم به «بستنی حصیری» روانه‌ی بازار شد و اندروید ۴ نسبت به نسخه‌های قبلی ظاهر بسیار جذاب‌تری را به ارمغان آورد. از بین ویژگی‌های جذاب این نسخه از اندروید می‌توانیم به سیستم ناوبری موجود در رابط کاربری، هوم اسکرین بهتر، طراحی جذاب لاک‌اسکرین، پشتیبانی داخلی از اسکرین‌شات، تحول نوتیفیکیشن‌ها، کیبورد بهتر و بسیاری از موارد دیگر اشاره کنیم.

گلکسی نکسوس اساسا ویترینی برای این نسخه اندروید بود. این گجت نخستین گوشی اندرویدی بود که دکمه‌های فیزیکی مربوط به ناوبری را کنار گذاشت و به لطف خمیده بودن نمایشگر از طراحی خاصی بهره می‌برد. رزولوشن نمایشگر امولد آن هم ۷۲۰p بود و پردازنده TI OMAP 4460 به‌عنوان قلب تپنده این گوشی انجام وظیفه می‌کرد.

موتورولا موتو جی (۲۰۱۳) – ارائه کیفیت بالا علی‌رغم قیمت پایین

در اواخر ۲۰۱۳، موتورولا با معرفی گوشی موتو G نشان داد که حتی با قیمت پایین هم می‌توان گوشی جذابی ارائه کرد و به همین خاطر گوشی مذکور یکی از مهمترین گوشی های اندرویدی این دهه محسوب می‌شود. این گوشی ۱۷۹ دلاری به کاربران این وعده را می‌داد که تا چند بار می‌توانند آپدیت‌های مهم اندروید را دریافت کنند؛ مشخصه‌ای که در آن زمان بسیار کمیاب محسوب می‌شد. این گوشی با اندروید ۴.۳ ارائه شد و در آخر اندروید ۵.۱ را هم دریافت کرد.

این گوشی مورد توجه زیادی قرار گرفت و تا همین الان هم گوشی‌های سری موتو G طرفداران زیادی دارند. در هر صورت می‌توان گفت که موتو G تأثیر زیادی بر گوشی‌های جذاب مقرون‌به‌صرفه داشته است. برای اولین بار، کاربران می‌توانستند گوشی اندرویدی ارزان‌قیمتی را بخرند که تجربه کاربری مناسبی را ارائه می‌داد و در حال حاضر خوشبختانه می‌توانیم به چندین گوشی اندرویدی مقرون‌به‌صرفه اشاره کنیم که مشخصه‌های جذابی را به ارمغان می‌آورند.

وان‌پلاس وان (۲۰۱۴) – قاتل پرچم‌دار

در آوریل ۲۰۱۴، یک نام جدید در بازار گوشی‌های هوشمند توجهات زیادی را جلب کرد. شرکت وان‌پلاس می‌خواست به نام مهمی در این بازار بدل شود و به همین خاطر گوشی قدرتمند و جذابی را با نصف قیمت گوشی‌های مشابه معرفی کرد. وان‌پلاس وان ۲۹۹ دلار قیمت داشت و این در حالی است که پرچم‌دار مهم سامسونگ در آن زمان به نام گلکسی اس ۵ با قیمت ۶۴۹ دلار فروخته می‌شد. مشخصات سخت‌افزاری این دو گوشی تا حد زیادی مشابه بود با این تفاوت وان‌پلاس وان به لطف رام CyanogenMod تجربه نرم‌افزاری جذابی را ارائه می‌داد و تا حدی مشابه اندروید خالص موجود در گوشی‌های نکسوس بود.

به مرور زمان، این گوشی با وجود اینکه خریدن آن از طریق دریافت دعوت‌نامه امکان‌پذیر می‌شد، طرفداران زیادی پیدا کرد و وان‌پلاس نسل بعدی آن را توسعه داد. شرکت وان‌پلاس در عرض چند سال توانست به یکی از شاخص‌ترین شرکت‌های فعال در اکوسیستم اندروید بدل شود و این موفقیت با عرضه یکی از مهمترین گوشی های اندرویدی این دهه آغاز شد.

اچ‌تی‌سی وان ام ۷ (۲۰۱۳)، گلکسی اس ۶ (۲۰۱۵) – بهبود توانایی شرکت‌های سازنده گوشی‌های اندرویدی

در نیمه نخست این دهه، تقریبا تمام گوشی‌های اندرویدی با بدنه پلاستیکی روانه‌ی بازار می‌شدند ولی به مرور زمان این رویکرد تغییر یافت. در سال ۲۰۱۳، گوشی HTC One M7 با بدنه یکپارچه آلومینیومی جذاب مورد توجه زیادی قرار گرفت و می‌توان گفت طراحی این گوشی مهم‌ترین مشخصه آن محسوب می‌شد. همچنین می‌توانیم به اسپیکرهای قدرتمند و بازطراحی رابط کاربری آن هم اشاره کنیم. این گوشی روی هم رفته یک محصول انقلابی محسوب نمی‌شد اما طراحی آن سروصدای زیادی راه انداخت و تأثیر زیادی بر دیگر گوشی‌ها داشت.

دو سال بعد، رویکرد HTC برای بهره‌گیری از مواد جذاب‌تر به سامسونگ راه پیدا کرد و گلکسی اس ۶ نخستین گوشی اندرویدی این شرکت بود که از بدنه مبتنی بر مواد جذاب بهره می‌برد. به لطف تعبیه فریم فلزی و پنل پشتی شیشه‌ای، بدنه این گوشی جذابیت گلکسی اس ۶ را دوچندان می‌کرد. البته باید بگوییم که گلکسی آلفا نخستین گوشی سامسونگ بود که از چنین بدنه‌ای استفاده می‌کرد اما گلکسی اس ۶ این مشخصه را همه‌گیر کرد. در ضمن نباید مدل اج این گوشی را از قلم بیندازیم که آغازگر حرکت سامسونگ به سوی تعبیه نمایشگر مبتنی بر لبه‌های خمیده محسوب می‌شود. سامسونگ با عرضه گلکسی اس ۶ که یکی از مهمترین گوشی های اندرویدی این دهه محسوب می‌شود، نشان داد که طراحی گوشی اهمیت بالایی برای این شرکت دارد و گوشی‌های بعدی سامسونگ هم این رویکرد را به‌خوبی نشان می‌دهند.

ال‌جی جی ۵ (۲۰۱۶) – نخستین دوربین اولترا واید

همین ابتدای امر باید بگوییم که ال‌جی جی ۵ گوشی موفقی نبود. به غیر از طراحی نه‌چندان جذاب، مکانیسم ماژولار آن هم چندان قابل توجه نبود و نرم‌افزار آن هم حرف زیادی برای گفتن نداشت. با این حال، ال‌جی جی ۵ نخستین گوشی مهمی بود که با دوربین اولترا واید روانه‌ی بازار شد. و حالا چند سال بعد از عرضه این گوشی، تقریبا تمام پرچم‌داران اندرویدی از این نوع دوربین بهره می‌برند. همچنین این مشخصه یکی از آخرین مشخصه‌های شاخص گوشی‌های ال‌جی محسوب می‌شود و طی یک دهه آینده، به احتمال زیاد گوشی‌های ال‌جی این بازار را ترک خواهند کرد.

گوگل پیکسل (۲۰۱۶) – فرا رسیدن دستیار هوشمند

گوگل اسیستنت اگر مهم‌ترین ویژگی جدید اندروید طی یک دهه اخیر نباشد، بدون شک یکی از مهم‌ترین‌ها محسوب می‌شود. در ابتدا، گوگل اسیستنت ویژگی اختصاصی گوگل پیکسل بود و این دستیار دیجیتالی از همان ابتدا حرف زیادی برای گفتن داشت. این دستیار هوشمند نسبت به رقبا از لحاظ تشخیص صدا و اجرای فرامین نسبت به رقبا توانایی بیشتری داشت و از آن زمان روزبه‌روز هوشمندتر شده و به غیر از گوشی‌های اندرویدی، گجت‌های هوشمند مختلفی هم از آن بهره می‌برند.

نخستین گوشی پیکسل هم اهمیت زیادی برای گوگل داشت زیرا این شرکت بعد از سال‌ها پروژه نکسوس را برای شروع پروژه پیکسل کنار گذاشت اما خود این گوشی چندان حائز اهمیت نبود. از طرفی از طراحی معمولی بهره می‌برد و به غیر از بخش نرم‌افزار، می‌توان گفت که فقط از لحاظ عکاسی می‌توانست در برابر رقبا تا حدی عرض اندام کند.

نوکیا ۶ (۲۰۱۷) – بازگشت برند نوکیا

برای سال‌های متمادی، نوکیا یکی از بزرگ‌ترین نام‌های صنعت موبایل محسوب می‌شد. اما با ظهور گوشی‌های هوشمند، این شرکت تصمیم گرفت از ویندوز فون استفاده کند و در سال ۲۰۱۴ با عرضه گوشی اندرویدی دوران بهره‌گیری از ویندوز فون به پایان رسید که البته این گوشی هم نتوانست توجه کاربران زیادی را جلب کند.

این برند برای چند سال تا حد زیادی از این بازار کنار کشید تا اینکه در سال ۲۰۱۷ شرکت HMD Global امتیاز برند نوکیا را خریداری کرد و عرضه گوشی‌های اندرویدی نوکیا آغاز شد. نوکیا ۶ هم اولین گوشی نوکیا محسوب می‌شود که توسط شرکت HMD ساخته شده و طی دو سال بعدی، چندین گوشی نوکیا دیگر هم روانه‌ی بازار شد که با داشتن قیمت مناسب توانسته‌اند توجه زیادی را جلب کنند. در عرض یک سال، HMD توانست رشد ۸۰۰ درصدی را پشت سر بگذارد و در زمینه‌ی آمار فروش جهانی گوشی‌ها در رتبه دهم قرار بگیرد. نوکیا ۶ به خاطر اهمیتی که در زمینه‌ی بازگشت برند نوکیا دارد، به‌عنوان یکی از مهمترین گوشی های اندرویدی این دهه در این فهرست قرار گرفته است.

گوگل پیکسل ۲ (۲۰۱۷) – تأثیر گسترده عکاسی محاسباتی

گوشی‌های اندرویدی در زمینه‌ی عکاسی طی یک دهه اخیر قابلیت‌های حیرت‌انگیزی را عملی کرده‌اند که بخش مهمی از آن، حداقل طی سه سال گذشته، مربوط به نرم‌افزار بوده است. گوگل به مدت چند سال بر روی عکاسی محاسباتی کار می‌کرد و نکسوس ۶P یکی از اولین گوشی‌هایی بود که نشان داد قابلیت HDR پلاس تا چه حد می‌تواند جذابیت تصاویر ثبت شده را افزایش بدهد. نرم‌افزار دوربین پیکسل هم بر مبنای آن توسعه پیدا کرد و گوگل با عرضه پیکسل ۲ نشان داد که استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته تا چه حد می‌تواند کیفیت عکاسی را متحول کند.

پیکسل ۲ و پیکسل ۲ ایکس‌ال با وجود تمام ضعف‌هایی که داشتند، با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته انقلابی در زمینه‌ی عکاسی موبایل پدید آوردند. دوربین این گوشی برای بیش از یک سال در برابر رقبا حرف زیادی برای گفتن داشت و گوگل با عرضه پیکسل ۳ آن را بهبود بخشید و دوربین این گوشی همچنان از بهترین دوربین‌های موبایل محسوب می‌شود. در نهایت به مرور زمان، باقی شرکت‌های سازنده هم با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته در این زمینه وارد عمل شدند و به غیر از پیشرفت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزار دوربین‌ها هم کیفیت عکس‌ها را تا حد زیادی بهبود بخشید.

گلکسی اس ۸ سامسونگ (۲۰۱۷) – همه‌گیری نمایشگرهای کم‌حاشیه

در روند کاهش حاشیه‌های نمایشگرها، نمی‌توان نقش مهم گلکسی اس ۸ را نادیده گرفت و به همین خاطر یکی از مهمترین گوشی های اندرویدی این دهه به حساب می‌آید. این گوشی که در سال ۲۰۱۷ معرفی شد، از طراحی جذابی بهره می‌برد. اگرچه در بخش فوقانی و پایینی حاشیه نه‌چندان ضخیمی وجود داشت، اما مشخص بود که طراحی آن می‌تواند گوشی‌های زیادی را تحت تأثیر قرار دهد. نسبت نمایشگر به بدنه ۸۶.۳ درصدی تغییر قابل توجهی نسبت به نسل قبلی محسوب می‌شد و روی هم رفته نمی‌توان طراحی جذاب این گوشی را کتمان کرد.

در هر صورت، سامسونگ بعد از عرضه این گوشی نشان داده که کاهش حاشیه‌های نمایشگر برای این شرکت اهمیت زیادی دارد و بهره‌گیری از نمایشگرهای حفره‌دار در ادامه همین روند محسوب می‌شود. شرکت‌هایی مانند وان‌پلاس برای کاهش قابل توجه حاشیه‌های نمایشگرها حتی از راهکارهایی مانند تعبیه دوربین پاپ‌آپ بهره برده‌اند. البته اگر بخواهیم صادقانه اظهار نظر کنیم، نباید اهمیت طراحی آیفون X را از قلم بیندازیم که بدون شک نقش مهمی در افزایش استفاده از نمایشگرهای کم‌حاشیه داشته است.

گلکسی فولد سامسونگ (۲۰۱۹) – گوشی‌های تاشو وارد می‌شوند

در دهه‌ی جدید، گوشی‌های اندرویدی تغییرات گسترده‌تری را پشت سر خواهند گذاشت که یکی از این تغییرات مهم مربوط به گوشی‌های تاشو است. گلکسی فولد با وجود حاشیه‌هایی که در ابتدا داشت، نشان داده که نمی‌توان این تکنولوژی را نادیده گرفت. گلکسی فولد از آنجایی که در بازارهای زیادی در سرتاسر جهان عرضه شده و فروش قابل توجهی داشته، به‌عنوان یکی از مهمترین گوشی های اندرویدی این دهه انتخاب شده است. اما در این میان نباید هواوی میت ایکس و موتورولا ریزر را از قلم بیندازیم که سه رویکرد مختلف را برای طراحی گوشی تاشو اتخاذ کرده‌اند. گوشی‌های تاشو اگرچه برای همه‌گیر شدن راه طولانی در پیش دارند، اما از پتانسیل زیادی برای موفقیت بهره می‌برند.

مهمترین گوشی های اندرویدی یک دهه اخیر به نظر شما

در این مطلب، به فهرست مهمترین گوشی های اندرویدی یک دهه اخیر از دیدگاه نویسنده سایت ۹To5Google پرداختیم که مطمئنا می‌توان به جای خالی برخی از گوشی‌ها اشاره کرد. به همین خاطر به نظر شما جای چه گوشی‌هایی در فهرست مهمترین گوشی های اندرویدی ده سال گذشته خالی است؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

