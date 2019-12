در ادامه بررسی‌های مربوط به محصولات شرکت‌های مختلف تکنولوژی، در این مطلب به‌صورت مختصر و مفید به محصولات برنده و بازنده شیائومی در سال ۲۰۱۹ نگاهی می‌اندازیم. شیائومی در سال ۲۰۱۹ تا حد زیادی در مسیر درستی حرکت کرد و مثلا با عرضه می نوت ۱۰ توانست دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی جذابی را ارائه کند و در این میان می‌توانیم به گوشی‌های جذاب سری Mi 9 اشاره کنیم. اما در همین حین، در زمینه سری گوشی‌های محبوب Mix و Mi A با انتقاداتی مواجه شد.

برنده: خانواده Mi 9

شیائومی از چند سال قبل با عرضه‌ی گوشی‌های پرچم‌دار سری Mi سروصدای زیادی به راه انداخته و در سال ۲۰۱۹ هم در مجموع ۸ گوشی عضو این خانواده روانه‌ی بازار شد که بیشتر آن‌ها در محدوده‌ی قیمت موردنظر از جذاب‌ترین گزینه‌ها محسوب می‌شوند. اول از همه باید به Mi 9 اشاره کنیم که نخستین گوشی هوشمندی بود که با اسنپ‌دراگون ۸۵۵ روانه‌ی بازار شد و علی‌رغم بهره‌گیری از سخت‌افزارهای عالی، با قیمتی در حد میان‌رده‌های باکیفیت در قفسه فروشگاه‌ها قرار گرفت.

در ادامه نباید گوشی‌های Mi 9T و Mi 9T پرو (یا K20 و K20 پرو) را از قلم بیندازیم که در نهایت می‌توان آن‌ها را جذاب‌ترین گوشی‌های مقرون به صرفه سال ۲۰۱۹ در نظر گرفت. این گوشی‌ها با وجود قیمت مناسبی که دارند، عملکرد عالی، دوربین‌های باکیفیت و نمایشگر یکدست فاقد بریدگی را به ارمغان می‌آورند.

در ضمن شیائومی در سال ۲۰۱۹ گوشی Mi 9SE را هم عرضه کرد که از بسیاری از ویژگی‌های مشابه Mi 9 بهره می‌برد ولی از تفاوت‌های بین آن‌ها هم می‌توانیم به اندازه کوچک‌تر و تراشه نسبتا ضعیف‌تر اشاره کنیم. شیائومی همچنین گوشی‌های Mi 9X که نسخه ضعیف‌تر Mi 9 محسوب می‌شود را هم عرضه کرد و در ضمن نباید Mi 9 Explorer را از قلم بیندازیم که از پنل پشتی جذاب و حداکثر ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. در نهایت باید از Mi 9 Pro و Mi 9 Pro 5G نام ببریم که نسبت به مدل استاندارد Mi 9 تفاوت چندانی ندارند اما در هر صورت جذابیت این خانواده را افزایش دادند.

بازنده: می میکس آلفا

گوشی‌های سری می میکس همواره طراحی نوآورانه‌ای داشته‌اند اما می میکس آلفا حتی به‌عنوان یک گوشی کانسپت، گجت بسیار عجیب‌وغریبی محسوب می‌شود. از آنجایی که در حال حاضر گوشی‌های تاشو روانه‌ی بازار شده‌اند، ارائه‌ی یک گوشی که نمایشگر آن بدنه را احاطه کرده، اقدامی منطقی به حساب نمی‌آید. علاوه بر این، بحث دوام هم اهمیت زیادی دارد که چنین گوشی هوشمندی در هر ناحیه‌ای که با زمین برخورد کند، آسیب گسترده‌ای را متحمل می‌شود.

همان‌طور که گفتیم این یک گوشی کانسپت یا مفهومی است و به همین خاطر قیمت ۲۸۰۰ دلاری آن چندان تعجب‌آور نیست ولی در هر صورت در دنیای واقعی نمی‌توان از چنین گجتی استفاده کرد. اگرچه نمی‌توان طراحی جذاب آن را کتمان کرد و خوب است که شرکت‌ها دست به نوآوری می‌زنند، ولی در نهایت چنین گجتی بیشتر مناسب استفاده در نمایشگاه‌ها و ایجاد سروصدا برای شرکت سازنده است.

برنده: می نوت ۱۰

دوربین‌های موبایل با سرعت زیادی در حال پیشرفت هستند و در این میان می نوت ۱۰ بدون شک انعطاف‌پذیری زیادی را در این زمینه برای کاربران به ارمغان می‌آورد. به غیر از بهره‌گیری از نخستین دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، دوربین چندگانه این گوشی در شرایط گوناگون در شب و روز دست کاربر را برای عکاسی باز می‌گذارند. تعبیه دو دوربین تله‌فوتو هم انعطاف‌پذیری را افزایش می‌دهد.

از دیگر ویژگی‌های حائز اهمیت این گوشی می‌توانیم به باتری ۵۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم که از شارژ سریع ۳۰ وات پشتیبانی می‌کند. در این میان تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰ شاید برای برخی از کاربران گزینه چندان جذابی نباشد ولی با توجه به قیمت ۵۰۰ دلاری این گوشی، عدم استفاده از تراشه پرچم‌دار کاملا منطقی است. روی هم رفته، شیائومی در سال ۲۰۱۹ با عرضه می نوت ۱۰ موفق شد یکی از جذاب‌ترین گوشی‌های این سال را روانه‌ی بازار کند.

بازنده: Mi A3

سابقه گوشی‌های سری Mi A شیائومی به سال ۲۰۱۷ برمی‌گردد و به دلیل عضویت در پروژه اندروید وان و ارائه‌ی نسخه مشابه اندروید خالص، از همان ابتدا مورد توجه زیادی قرار گرفت. اگرچه Mi A3 هم همچنان عضو این پروژه محسوب می‌شود، ولی در نهایت نمایشگر نه‌چندان مناسب آن باعث شده انتقادات زیادی از این گوشی مطرح شود.

در سال ۲۰۱۹ بهره‌گیری از نمایشگر PenTile مبتنی بر رزولوشن ۷۲۰p حتی برای یک میان‌رده هم قابل قبول نیست. مطمئنا بسیاری از کاربران به جای بهره‌گیری از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، خواهان استفاده از نمایشگر باکیفیتی هستند که از رزولوشن ۱۰۸۰p بهره ببرد. از دیگر ضعف‌های این گوشی می‌توانیم به کیفیت پایین اسپیکر هم اشاره کنیم. روی هم رفته، Mi A3 در بین گوشی‌های سری Mi A گجت قابل توجهی به حساب نمی‌آید.

برنده: گجت‌های پوشیدنی

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، شیائومی صرفا یک شرکت فعال در حوزه گوشی‌های هوشمند نیست و در این میان باید به رشد سریع بخش گجت‌های پوشیدنی این شرکت هم اشاره کنیم. شیائومی در سال ۲۰۱۹ در زمینه‌ی گجت‌های پوشیدنی به‌خصوص دستبندهای هوشمند توانست سروصدای زیادی راه بیندازید و در این زمینه در رتبه‌ی نخست بازار قرار گرفته است. دستبندهایی مانند می بند ۳ و ۴ علی‌رغم قیمت بسیار پایینی که دارند، از امکانات مناسبی بهره می‌برند و جوابگوی نیازهای اصلی کاربران هستند.

