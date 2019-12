طی چند هفته گذشته اطلاعات زیادی در رابطه با گوشی گلکسی اس ۱۰ لایت منتشر شده و به همین خاطر با قاطعیت زیادی می‌توانیم در مورد مشخصات و طراحی این گوشی اظهارنظر کنیم. حالا سایت SamMobile به تصاویری از دفترچه راهنمای این گوشی (البته به زبان پرتغالی) دست پیدا کرده که برخی از مشخصات آن را تایید می‌کند. در این تصاویر، به جزییاتی مانند حفره نمایشگر در بخش مرکزی قسمت فوقانی، دوربین سه‌گانه در پنل پشتی و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر اشاره شده است.

طبق این تصاویر، تمام دکمه‌های مهم در سمت راست بدنه قرار دارند، در پایین بدنه هم پورت USB-C تعبیه شده و این گوشی برای قابلیت پرداخت سامسونگ از NFC/MST بهره می‌برد. در ضمن هیچ اشاره‌ای به وجود جک هدفون نشده است.

گفته می‌شود گلکسی اس ۱۰ لایت با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵، نمایشگر اولد ۶.۷ اینچی، ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی معرفی خواهد شد. از دیگر ویژگی‌های احتمالی هم می‌توانیم به وجود دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی اشاره کنیم. دوربین سه‌گانه موجود در پنل پشتی هم به احتمال زیاد از دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اولترا واید و دوربین ۵ مگاپیکسلی ماکرو تشکیل شده است.

بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد سامسونگ در نمایشگاه CES 2020 از این گوشی و گلکسی نوت ۱۰ لایت رونمایی می‌کند.

منبع: Android Authority

