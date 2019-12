سامسونگ اعلام کرده که در نمایشگاه CES 2020 از جدیدترین پروژه‌های مربوط به بخش C-Lab این شرکت رونمایی می‌کند. در میان این پروژه‌ها، احتمالا SelfieType می‌تواند سروصدای بیشتری به راه بیندازد.

این پروژه با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و دوربین سلفی گوشی‌ها می‌تواند کیبورد مجازی ایجاد کند تا کاربران بدون دست زدن به گوشی بتوانند عبارات موردنظر خود را تایپ کنند. سامسونگ در مورد این پروژه نوشته: «تکنولوژی SelfieType به هیچ نوع سخت‌افزار جداگانه‌ای نیاز ندارد و از سازگاری بالایی با گوشی‌ها، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌های مختلف بهره می‌برد.»

در این زمینه از مدت‌ها قبل پروژه‌های مختلفی عملی شده که به‌عنوان مثال می‌توانیم به تلاش لنوو در سال ۲۰۱۵ اشاره کنیم. اما برخلاف بسیاری از این پروژه‌ها، در این تکنولوژی تصویری از کیبورد بر سطح موردنظر نمایش داده نمی‌شود و این یعنی اگر الگوریتم دقت بسیار زیادی نداشته باشد، نوشتن عبارات صحیح کار سختی خواهد بود.

دیگر پروژه‌های سامسونگ در نمایشگاه CES 2020









این شرکت کره‌ای قصد دارد در نمایشگاه CES 2020 از چندین پروژه مربوط به بخش C-Lab رونمایی کند که در ادامه به برخی از آن‌ها می‌پردازیم. به‌عنوان مثال باید به یک هایلایتر هوشمند موسوم به Hyler اشاره کنیم که نوشته‌های هایلایت شده را دیجیتالی می‌کند. علاوه بر این نباید گجت و اپلیکیشن مربوط به بررسی وضعیت پوست و موی سر افراد، یک دستگاه پنجره‌ای شکل برای تولید نور خورشید مصنوعی و دستگاه مربوط به بررسی اشعه‌های UV را از قلم بیندازیم.

در ضمن گفته می‌شود در نمایشگاه CES 2020 سامسونگ از گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت رونمایی خواهد کرد. به عبارتی دیگر، سامسونگ قصد دارد در این مراسم دست پر ظاهر شود.

منبع: Android Authority

The post سامسونگ در نمایشگاه CES 2020 روش جدیدی برای تایپ با گوشی معرفی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala