بخش موبایل ال‌جی در سال ۲۰۱۸ گوشی‌های مناسبی مانند G7 و V40 مجهز به دوربین سه‌گانه را روانه‌ی بازار کرد که البته هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانستند وضعیت مالی ناامیدکننده این بخش از شرکت ال‌جی را تغییر بدهند. در سال ۲۰۱۹ هم شاهد ارائه‌ی پرچم‌دارانی مانند G8 و نخستین گوشی ۵G این شرکت به نام V50 بودیم که آن‌ها هم در برابر محصولات رقیب فروش قابل توجهی نداشتند. در همین زمینه می‌توانیم به پرچم‌دار G8X هم اشاره کنیم که همان G8 بدون دوربین ToF محسوب می‌شود و با کیس مخصوص، نمایشگر ثانویه ارائه می‌کند و در ضمن از باتری بزرگ‌تری بهره می‌برد. در این مطلب این سوال را مطرح می‌کنیم که آیا بخش موبایل ال جی در سال ۲۰۲۰ بالاخره می‌تواند وضعیت خود را بهبود ببخشد یا همین روند ناامیدکننده ادامه پیدا می‌کند؟

مروری بر عملکرد ال‌جی در سال ۲۰۱۹

بخش موبایل ال‌جی در نخستین سه‌ماهه ۲۰۱۹ گزارش مالی ناامیدکننده‌ای را منتشر کرد که طبق آن فروش گوشی‌ها نسبت به سال قبلی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این شرکت برای دلیل این عملکرد ضعیف به کاهش فروش گوشی‌های هوشمند و توسعه برندهای چینی اشاره کرد ولی بخش موبایل ال جی چند سالی است که برای توجیه عملکرد ناامیدکننده خود حرف‌های مشابهی را مطرح می‌کند.

اوضاع برای بخش موبایل ال‌جی در باقی سال هم بهبود چندانی نیافت زیرا در فصل‌های مالی دیگر هم گزارش‌های مشابهی منتشر شد. در این گزارش‌ها هم مطابق معمول انواع و اقسام دلایل برای کاهش فروش گوشی‌های این شرکت ذکر شده است. اما در بین این دلایل معمولا این موضوع که کاربران نسبت به گذشته کمتر گوشی می‌خرند، مرتباً تکرار می‌شود.

در این میان، بخش موبایل ال‌جی با کاهش هزینه‌ها و سازمان‌دهی مجدد تلاش کرده که اوضاع خود را بهبود ببخشد. در بین این اقدامات می‌توانیم به بسته شدن یک کارخانه تولیدی در کره جنوبی و انتقال خط تولید به ویتنام اشاره کنیم.

با وجود اقدامات مربوط به کاهش میزان ضررها، کاملا مشخص است که آمار فروش حداقل باید مبلغ مشخصی را برای این شرکت به ارمغان بیاورد تا این اقدامات مربوط به کاهش ضرر و زیان‌ها مثمر ثمر واقع شوند. به عبارتی دیگر ال‌جی برای ادامه حضور در بازار گوشی‌های هوشمند باید هرچه زودتر گوشی بسیار موفقی را روانه‌ی بازار کند.

محصولات ارائه شده در سال ۲۰۱۹

ال‌جی در سال ۲۰۱۶ گوشی G5 را عرضه کرد که اصلا نتوانست توجه گسترده کاربران را جلب کند و این شرکت سه سال بعد در سال ۲۰۱۹ هم بار دیگر تصمیم گرفت گوشی صرفا پر زرق‌وبرق G8 را روانه‌ی بازار کند. این گوشی در پنل جلویی از دوربین ToF بهره می‌برد تا بتواند قابلیت‌هایی را امکان‌پذیر کند. گوگل به جای معرفی قابلیت سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی، تصمیم گرفت مشخصه تشخیص کف دست و حرکات دست را برای کاربران ارائه کند.

برای آنلاک کردن گوشی، کاربران می‌توانند کف دست خود را روبروی این سنسور بگیرند تا الگوی رگ‌های دست کاربر شناسایی شود. قابلیت Air Motion هم قرار بود تعامل بدون لمس را امکان‌پذیر کند. اما در این میان، هیچ‌کدام از این دو قابلیت G8 طبق نقد و بررسی‌های انجام شده عملکرد قابل توجهی ندارند.

ارائه‌ی این ویژگی‌های بی‌اهمیت و بی‌فایده تنها دلیل شکست این پرچم‌دار نیستند اما در هر صورت نمی‌توان تأثیر آن‌ها را نادیده گرفت. این شرکت در کنار G8 از نخستین گوشی ۵G خود به نام V50 رونمایی کرد که برای آن یک کیس مخصوص هم معرفی شد که استفاده از نمایشگر ثانویه را امکان‌پذیر می‌کند. در نمایشگاه IFA 2019 هم شاهد معرفی G8X بودیم که تفاوت آن با G8 اصلی در کنار گذاشتن دوربین ToF از پنل جلویی و بهره‌گیری از باتری بزرگ‌تر است؛ در ضمن برای این گوشی هم یک کیس مخصوص نمایشگر ثانویه ارائه شده است.

البته همین که ال‌جی در این زمینه نوآوری‌هایی را عملی می‌کند باید مورد تشویق قرار بگیرد زیرا یک ویژگی جذاب و پرسروصدا هم می‌تواند گوشی موردنظر را به موفقیت برساند. در هر صورت با وجود اینکه این شرکت هر ساله پرچم‌داران استانداردی را عرضه می‌کند، اما به نظر می‌رسد با قرار گرفتن لوگوی ال‌جی بر روی آن‌ها، دیگر کمتر کسی به این گوشی‌ها توجه نشان می‌دهد. در ضمن باید به کیفیت دوربین هم اشاره کنیم که به یکی از مهم‌ترین فاکتورهای گوشی‌های امروزی بدل شده و گوشی‌های ال‌جی در این زمینه حرف زیادی برای گفتن ندارند.

از دیگر اقدامات قابل توجه بخش موبایل ال‌جی می‌توانیم به معرفی سری W اشاره کنیم که مربوط به گوشی‌های مقرون به صرفه است. این گوشی‌ها با داشتن دوربین دوگانه یا سه‌گانه و باتری‌های بزرگ، با قیمت مناسبی روانه‌ی بازار شده‌اند. در حقیقت، این شرکت گزارش داده که آمار فروش این گوشی‌ها در هند بهتر از حد انتظار بوده است.

پیش‌بینی عملکرد بخش موبایل ال جی در سال ۲۰۲۰

اگر هواوی طی سال جدید نتواند از سرویس‌های گوگل استفاده کند، دیگر مقصر اصلی کاهش فروش گوشی های ال جی در سال ۲۰۲۰ خود این شرکت خواهد بود و نمی‌تواند عوامل دیگری را به‌عنوان مقصر مطرح کند. با توجه به شواهد موجود، به نظر نمی‌رسد مشکل تحریم‌های آمریکا علیه هواوی به این زودی‌ها برطرف شود و انتظار می‌رود سری هواوی P40 هم به جای سرویس‌های گوگل با سرویس‌های جایگزین شرکت هواوی معرفی خواهند شد. در همین زمینه می‌توانیم به هواوی میت ۳۰ اشاره کنیم که به دلیل این مشکل، چندین اپراتور مخابراتی در سرتاسر جهان تصمیم گرفتند آن را ارائه نکنند. در چنین وضعیتی، ال جی در سال ۲۰۲۰ با ارائه‌ی پرچم‌داران جذاب و جلب توجه اپراتورهای مخابراتی می‌تواند گوشی‌های خود را به طور گسترده‌تری در کشورهای مختلف عرضه کند.

به غیر از V60 که احتمالا مهم‌ترین پرچم‌دار ال جی در سال ۲۰۲۰ خواهد بود، این شرکت مدتی قبل اعلام کرد که گوشی‌های سری G تا اطلاع ثانوی فقط از فناوری ۴G پشتیبانی خواهند کرد. اما حالا که نسل جدید تراشه پرچم‌دار کوالکام و تراشه‌های میان‌رده این شرکت این قابلیت را به صورت پیش‌فرض ارائه می‌دهند، احتمالا گوشی‌های سری G یا از ۵G پشتیبانی می‌کنند یا اینکه در سال ۲۰۲۰ با تراشه‌های ضعیف‌تری معرفی خواهند شد.

البته با توجه به وضعیت فعلی بازار گوشی‌های هوشمند، ال‌جی برای حضور بیشتر در این بازار بهتر است که فقط به گوشی‌های پرچم‌دار توجه نشان ندهد. طبق گزارش‌های منتشر شده، در بازار آمریکا و دیگر مناطق جهان محبوبیت گوشی‌های میان‌رده روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. در همین زمینه می‌توانیم به گزارش شرکت تحقیقاتی Counterpoint اشاره کنیم که طبق آن در سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹ از بین ۱۰ گوشی پرفروش، ۳ گوشی سری گلکسی A سامسونگ دیده می‌شود. به همین خاطر ال جی در سال ۲۰۲۰ باید توجه بسیار بیشتری به گوشی‌های پرچم‌دار مقرون به صرفه و میان‌رده‌های جذاب نشان بدهد.

شرکت ال‌جی در سال ۲۰۱۹ با وجود سروصداهای گوشی‌های تاشو، تصمیم گرفت در این زمینه وارد عمل نشود که با توجه به مشکلات ایجاد شده برای گوشی‌های تاشو، به نظر می‌رسد چنین تصمیمی عاقلانه بوده است. اما از آنجایی که این نوع گوشی‌های پتانسیل زیادی برای موفقیت دارند، اگر ال‌جی در سال ۲۰۲۰ از چنین گوشی هوشمندی رونمایی نکند این پیام را مخابره می‌کند که شرکت مذکور در زمینه‌ی فناوری‌های نوین حرف زیادی برای گفتن ندارد. به‌خصوص باید به این نکته هم اشاره کنیم که این شرکت از قابلیت تولید پنل‌های اولد پلاستیکی انعطاف‌پذیر بهره می‌برد.

در هر صورت بخش موبایل ال‌جی بعد از پشت سر گذاشتن عملکرد ضعیف مالی در چند سال گذشته، به‌نظر می‌رسد سال ۲۰۲۰ آخرین شانس این بخش برای موفقیت خواهد بود. اگرچه کمپانی ال‌جی به‌صورت کلی کمپانی موفقی است و در دیگر زمینه‌ها مشکل خاصی ندارد، اما به هر حال در صورت ادامه پیدا کردن روند فعلی، مدیران ارشد این شرکت احتمالا تصمیم می‌گیرند با تعطیلی بخش موبایل به‌طور کامل از این بازار خارج شوند.

بیشتر بخوانید: مروری بر ۵ مورد از نوآوری‌های گوشی‌های ال‌جی

منبع: Android Authority

The post ال‌جی در سال ۲۰۲۰؛ فرارسیدن زمان تغییر appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala