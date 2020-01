شکی نیست که فناوری‌های مورد استفاده در زندگی بشر در طول دهه ۲۰۱۰ تغییرات بسیار زیادی داشته‌اند. با پایان این دهه، قصد داریم بار دیگر ۱۳ گجت این دهه را که بیشترین تاثیر را در تغییر سبک زندگی ما داشتند مرور کنیم. در این فهرست دستگاه‌هایی را مشاهده خواهیم کرد که پس از معرفی باعث پدید آمدن رده جدیدی از محصولات شده‌اند که نحوه تعامل ما با دنیای دیجیتال را دگرگون و یا استانداردهای جدیدی را در صنعت ایجاد کرده‌اند.

۱۳. ترموستات هوشمند نست- ۲۰۱۱: تولید محصول نوآورانه در حوزه خانه هوشمند

شرکت نست (Nest) که در حال حاضر تحت مالکیت گوگل است، در سال ۲۰۱۱ از ترموستات هوشمند خود رونمایی کرد. معرفی این محصول نشان داد که فناوری چطور می‌تواند در اجزا کوچک زندگی ما، حتی بخش‌هایی مانند گرمایش و سرمایش خانه‌ها، تاثیر گذار باشد. طراحی خاص، تنظیمات آسان و دربرگرفتن طیف گسترده‌ای از کاربران باعث شد تا گوگل در سال ۲۰۱۴ مبلغ ۳.۲ میلیارد دلار برای خرید شرکت نست بپردازد.

۱۲. هدست واقعیت مجازی اکولوس ریفت- ۲۰۱۲: باز کردن دریچه‌ای به‌روی دنیای مجازی

تا پیش از ظهور اکولوس، واقعیت مجازی چیزی بیش از یک فانتزی علمی-تخیلی نبود. اما پس از این‌که این شرکت با راه‌اندازی کمپینی در کیک‌استارتر موفق شد برای توسعه نخستین نمونه آزمایشی هدست خود مبلغ ۲.۴ میلیون دلار جمع‌آوری کند، همه چیز تغییر کرد. نتیجه تلاش‌های این شرکت تحولی شگرف در دنیای فناوری بود که ثابت کرد واقعیت مجازی آن‌چنان که تصور می‌شد مفهومی عجیب‌ و دور از دسترس نیست و کاربردهای فراوانی برای انسان دارد.

۱۱. مایکروسافت سرفیس پرو ۳- ۲۰۱۴: تکامل مفهوم لپ‌تاپ‌-تبلت‌های هیبریدی

در دورانی که گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها بسیار فراگیر شده‌ بودند، سرفیس پرو ۳ دستگاهی بود که بار دیگر قدرت سیستم عامل ویندوز را به‌رخ کشید. بر خلاف سایر محصولات هیبریدی آن زمان که البته اکثرا از خانواده سرفیس الهام گرفته بودند، این دستگاه با کنار گذاشتن نسخه نه‌چندان موفق ویندوز RT و استفاده از نسخه کامل ویندوز توانست یک پلتفرم جدید ارائه دهد که از پس همه کارها برمی‌آید و می‌توان آن را جایگزین لپ‌تاپ‌های سنتی نمود.

۱۰. سامسونگ گلکسی نوت- ۲۰۱۱: نمایش ظرفیت گوشی‌های هوشمند با صفحه نمایش بزرگ و خلق مفهوم فبلت

زمانی که سامسونگ از نسل اول گلکسی نوت با نمایشگر ۵.۳ اینچی رونمایی کرد، بسیاری از کاربران نمی‌دانستند باید آن را در رده گوشی‌ها در نظر بگیرند یا تبلت‌ها و این‌گونه بود که مفهوم فبلت ایجاد شد. در آن زمان کسی تصور نمی‌کرد سری گلکسی نوت به یکی از موفق‌ترین محصولات بازار تبدیل شود و بسیاری معتقد بودند پروژه جدید کره‌ای‌ها با شکست مواجه خواهد شد، حتی این محصول به‌طور جدی مورد انتقاد استیو جابز قرار گرفت. اما اکنون با پرچم‌داران اندرویدی و آیفون‌هایی در بازار مواجه هستیم که ابعاد نمایشگر آن‌ها بیش از ۶ اینچ است و این نشان می‌دهد که ریسک پذیری سامسونگ در معرفی گلکسی نوت در زمانی که کاربران به نمایشگرهای ۳ اینچی عادت کرده بودند، در نهایت به یک تحول بزرگ در دنیای گوشی‌های هوشمند منجر شد.

۹. آیپد اپل- ۲۰۱۰: تحولی در رایانه‌های شخصی در عصر گجت‌‌های موبایل

اپل با معرفی آیپد، دستگاهی که نه گوشی هوشمند بود و نه لپ‌تاپ، دسته‌بندی جدیدی از رایانه‌های شخصی قابل حمل (موبایل) را ایجاد کرد و در عین حال در تکمیل ماموریت خود برای گسترش دسترسی به رایانه‌های شخصی، یک گام بزرگ برداشت. اگرچه مفهوم تبلت برای اولین بار توسط اپل به جهان معرفی نشده بود، اما این شرکت با توسعه آیپد توانست انقلاب عظیمی در دنیای تبلت‌ها (به عنوان یک رایانه همراه) ایجاد کند. سیستم عامل مبتنی بر اپلیکیشن‌های موبایلی و رابط کاربری لمسی آیپد مواردی بودند که نحوه تعامل ما با رایانه‌های همراه را تا حد زیادی تغییر دادند.

۸. اپل واچ سری اول- ۲۰۱۵: بهبود نحوه تعامل کاربران با ابزارهای پوشیدنی

اپل واچ اولین ابزار پوشیدنی یا حتی اولین ساعت ساعت هوشمند معرفی شده نبود؛ اما ورود آن به بازار، برای اولین بار امضای اپل را پای یک ابزار پوشیدنی گذاشت که منجر به تعریف معیارهای جدیدی در این حوزه شد. در آن زمان ابزارهای پوشیدنی و ساعت‌های هوشمند یک بازار نوپا برای شرکت‌ها و کاربران محسوب می‌شدند و اپل با دقت و ظرافت همیشگی خود توانست خیلی زود به پادشاه این بازار تبدیل شود. ویژگی‌هایی مانند حساسیت به لمس و Digital crown (کلید فیزیکی چرخانی که در لبه ساعت وجود دارد) توانست به اپل واچ کمک کند تا سایر رقبایش را به‌راحتی کنار بزند.

۷. نینتندو سوییچ- ۲۰۱۷: ممکن کردن تجربه‌ای لذت‌بخش از بازی‌های ویدیویی در هر زمان و مکان

نینتندو سوییچ محتوای باکیفیت را در قالب یک کنسول گیمینگ قدرتمند و قابل حمل عرضه کرد. کیفیت بالای بازی‌ها، عملکرد مناسب و قابلیت حمل آسان در هر لحظه و مکان و همچنین امکان اتصال سوییچ به تلویزیون باعث شد تا این کنسول خیلی زود طرفداران بسیاری پیدا کند. از جمله بازی‌های محبوب ارائه شده برای نینتندو سوییچ می‌توان به The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Super Smash Bros. Ultimate اشاره کرد که از عوامل موثر در موفقیت این کنسول بودند.

۶. ایرپادز اپل- ۲۰۱۶: ترغیب کاربران به استفاده از هندزفری‌ها و ایربادهای بی‌سیم

باز هم در این فهرست نام اپل به چشم می‌خورد و باز هم محصولی دیگر از این شرکت که با هدف تغییر نحوه تعامل کاربران با دستگاه‌هایی همچون گوشی هوشمند و تبلت‌ها به بازار عرضه شد. ایرپادز یا همان ایربادهای بی‌سیم اپل در مدت کوتاه حضور خود در بازار توانست جوی ایجاد کند که در نتیجه آن بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک تصمیم به عرضه ایربادهای بی‌سیم گرفتند. پس از حذف جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون در آیفون ۷ که با حواشی زیادی همراه شد، انتظار می‌رفت که اپل به دنبال عرضه هدفون‌ها و هندزفری‌های بی‌سیم بیشتری باشد. این شرکت به دفعات از تمایل و تعهد خود به آینده بی‌سیم سخن گفته بود و یکی از مهم‌ترین و موفق‌ترین تلاش‌هایش برای دستیابی به این هدف نیز عرضه ایرپادز بوده است.

۵. سیگار الکتریکی Juul- سال ۲۰۱۵: افزایش محبوبیت سیگارهای الکتریکی در بین نسل جوان، توسعه کسب‌و‌کار چند میلیون دلاری و اتهام به‌خطر انداختن سلامت عمومی

طراحی ظریف، غلاف‌های معطر و استراتژی تبلیغاتی مناسب همگی عواملی بودند که باعث شدند نسل جوان و کم سن‌وسالی که به استفاده از سیگار روی آورده بودند، در مدت کوتاهی سیگار الکتریکی Juul را با آن جایگزین کنند. آلتریا که یکی از شرکت‌های بزرگ صنعت دخانیات است و برند Marlboro را در اختیار دارد، ۱۳ میلیارد دلار در کمپانی Juul سرمایه‌گذاری کرد و ارزش آن را به ۳۸ میلیارد دلار رساند. اما به همان سرعت که این شرکت به سمت موفقیت به پیش می‌رفت، خیلی زود خود را در تیررس انتقادات متخصصان سلامت عمومی و کنگره آمریکا یافت و به نقش موثر در «گسترش استفاده از نیکوتین بین نسل جوان در سطح ملی» متهم شد.

۴. آیفون X اپل- ۲۰۱۷: بازنگری در نحوه تعامل با گوشی‌های هوشمند و طراحی آن‌ها

اپل با معرفی آیفون X استفاده از کلید هوم فیزیکی را که سال‌ها میهمان آیفون بود کنار گذاشت و به‌جای آن از ژست‌های حرکتی بهره گرفت. در همین حال، حذف کلید هوم منجر به کاهش حاشیه‌های اطراف نمایشگر و استفاده از نمایشگری با حداقل حاشیه شد. البته این نمایشگر به اصطلاح تمام صفحه، کاملا هم بدون حاشیه نبود و یک بریدگی (ناچ) در بالای آن قرار داشت که میزبان دوربین سلفی و سنسورهای مربوط به ‌Face ID (سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی) بود و ظاهر دستگاه را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می‌داد.

با این‌حال، آیفون X با کاهش حداکثری حاشیه‌های نمایشگر، حذف کلید هوم و جایگزین کردن ژست‌های حرکتی، حذف Touch ID و استفاده از Face ID به‌جای آن و البته استفاده از ناچ به فراگیر شدن یک زبان طراحی کاملا جدید کمک کرد که امروزه در بسیاری از پرچم‌داران، میان‌رده‌ها و حتی گوشی‌های اقتصادی و پایین‌رده نیز استفاده می‌شود.

۳. استیک استریم روکو- ۲۰۱۴: اتصال میلیون‌ها کاربر به سرویس‌ جهانی استریم محتوا با هزینه‌ای مناسب

در دهه‌ای که گذشت، سرویس‌های استریم محتوا تجربه‌ای جدید از دنیای سرگرمی را در اختیار ما قرار دادند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نتفلیکس، Hulu، آمازون پرایم ویدیو و سرویس‌های جدیدی که در سال ۲۰۱۹ معرفی شدند مانند اپل تی‌وی پلاس و دیزنی پلاس اشاره کنیم. در حال حاضر تعداد این سرویس‌ها به حدود ۱۲۰۰۰ رسیده است.

اما شاید در بین تمام این نام‌ها، روکو (Roku) نقش پررنگی در رواج فرهنگ استفاده از این سرویس‌ها داشته است. این شرکت با ارائه یک دانگل که حق اشتراک آن بین ۲۰ تا ۳۰ دلار است، امکان دسترسی به سرویس‌های استریم مشهور را فراهم کرده است.

۲. بلندگو هوشمند آمازون اکو- ۲۰۱۴: توسعه رایانش مبتنی بر فرمان‌ها و دستیارهای صوتی هوشمند در زندگی روزمره

در حالی‌که سیری به‌خوبی توانست ظرفیت دستیارهای صوتی را به دنیا نشان دهد، این الکسا بود که موفق شد به عنوان اولین دستیار صوتی هوشمند به درون خانه‌ها راه پیدا کند و البته نباید فراموش کنیم که آمازون چنین موفقیتی را مدیون اسپیکرهای هوشمند اکو است. از زمان عرضه اولین نسل از این بلندگو‌ها تا به‌حال، شرکت آمازون به تلاش خود برای حضور پررنگ‌تر در زندگی روزمره و منازل کاربران ادامه داده است که یکی از نتایج آن خلق مهفوم جدیدی به نام نمایشگرهای هوشمند بود که با اکو شو به جهان معرفی شد.

این کمپانی در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ میلیون دستگاه مبتنی بر دستیار صوتی الکسا به‌فروش رسیده‌اند که بخشی از این آمار به فروش بلندگوهای سری اکو و اکو دات اختصاص دارد.

۱. آیفون ۴ اپل- ۲۰۱۰: تعیین استانداردهای صنعت گوشی‌های هوشمند

اگر مشکل آنتن‌دهی آیفون ۴ را کنار بگذاریم، اپل با معرفی این نسل از آیفون توانست استانداردهای جدیدی را پایه‌گذاری کند که در یک دهه گذشته در صنعت گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این گوشی در قسمت جلویی و قاب پشتی از پوشش شیشه‌ای و در اطراف از فریم فلزی استفاده کرد که تا به‌ این لحظه توسط سایر رقبا و در مدل‌های مختلف تکرار شده است. همچنین، آیفون ۴ اولین آیفونی بود که به دوربین سلفی (سنسور قدرتمند ۵ مگاپیکسلی)، صفحه نمایش رتینا و اولین چیپ طراحی شده توسط اپل یعنی Apple A4 مجهز شد. وسواس و ظرافت این شرکت و در راس آن، استیو جابز، باعث شد تا المان‌های به‌کار رفته در این گوشی به نوعی بنیان‌های استاندارد امروزی صنعت اسمارت‌فون‌ها باشند.

نظر شما درباره گجت‌های معرفی شده در این فهرست چیست؟ آیا تجربه استفاده از آن‌ها را داشته‌اید؟ آیا آن‌ها را شایسته کسب عنوان تاثیرگذارترین گجت‌های دهه گذشته می‌دانید؟ پاسخ‌ها و دیدگاه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: Business Insider

The post با ۱۳ گجت برتر دهه ۲۰۱۰ که زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده‌اند آشنا شوید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala