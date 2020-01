شرکت HMD که گوشی‌های با برند نوکیا را روانه‌ی بازار می‌کند، اگرچه در زمینه گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده حرف زیادی برای گفتن دارد، ولی هنوز نتوانسته پرچم‌دار پر سروصدایی را معرفی کند. در رابطه با جدیدترین پرچمدار این شرکت که ظاهرا نوکیا ۹.۱ نام دارد، در برخی گزارش‌ها آمده بود که در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ می‌توانیم انتظار عرضه آن را داشته باشیم که حالا به نظر می‌رسد تاریخ معرفی آن به تعویق افتاده است.

اکانت توییتری Nokia Anew که در زمینه‌ی برند نوکیا خبرها و شایعات موثقی را منتشر می‌کند، با انتشار یک پست اعلام کرده که عرضه جدیدترین پرچمدار نوکیا به پاییز ۲۰۲۰ موکول شده است. طبق اعلام این اکانت، نام گوشی مذکور نوکیا ۹.۲ است و از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد.

پیش از این، گفته می‌شد که نوکیا ۹.۱ قرار است با اسنپ‌دراگون ۸۵۵ یا ۸۵۵ پلاس عرضه خواهد شد. اما با توجه به این خبر جدید، به‌نظر می‌رسد نوکیا ترجیح داده از تراشه تازه‌نفسی استفاده کند و به همین خاطر تکمیل روند توسعه و ساخت آن به تعویق افتاده است.

آیا نوکیا ۹.۲ پرچم‌دار شایسته‌ای برای این برند خواهد بود؟

در سال ۲۰۱۹، نوکیا ۹ با تراشه قدیمی اسنپ‌دراگون ۸۴۵ معرفی شد. این گوشی به دلیل بهره‌گیری از تراشه قدیمی و البته دوربین پنج‌گانه نه‌چندان جذاب نتوانست توجهات زیادی را جلب کند و حالا به نظر می‌رسد HMD قصد ندارد این اشتباه را تکرار کند.

با بهره‌گیری از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵، نوکیا ۹.۲ از فناوری ۵G پشتیبانی خواهد کرد. در نهایت باید ببینیم نوکیا در برابر رقبایی مانند سامسونگ، شیائومی، هواوی و دیگر شرکت‌ها آیا می‌تواند در سال ۲۰۲۰ پرچم‌دار جذابی را عرضه کند یا نه.

