این روزها خبرها و شایعات زیادی از گوشی‌های جدید سامسونگ به گوش می‌رسد که یکی از آن‌ها، گلکسی نوت ۱۰ لایت است. تا به حال با مشخصات فنی و البته طراحی این محصول آشنا شده‌ایم و حالا نوبت به عکس‌هایی از این گوشی در دنیای واقعی رسیده که امروز لو رفته‌اند.

همانطور که در تصاویر زیر می‌بینید، گلکسی نوت ۱۰ لایت دارای نمایشگری حفره‌دار است که دوربین سلفی در حفره‌ای در مرکز بخش بالایی نمایشگر قرار گرفته است. در بخش پشتی نیز شاهد سه دوربین هستیم که همراه با فلش LED در یک ماژول مربعی شکل در بالا سمت چپ بخش پشتی قرار گرفته‌اند. همچنین از آن‌جایی که روی سطح شیشه بخش پشتی و روی لبه‌های گوشی شاهد سنسور اثر انگشت نیستیم، این یعنی سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر OELD این گوشی قرار خواهد گرفت.

دکمه‌های پاور و دکمه یک‌پارچه کم و زیاد کردن صدا در لبه سمت راست این گوشی قرار دارند و مثل دیگر محصولات خانواده نوت ۱۰، خبری از دکمه بیکسبی نیست. قلم S-Pen که شاخصه اصلی گوشی‌های خانواده نوت است در این گوشی نیز حضور خواهد داشت و آنطور که گفته شده، این قلم در گلکسی نوت ۱۰ لایت مجهز به بلوتوث ۵.۱ هم هست.

طبیعتا هنوز خود سامسونگ هیچ حرفی از این گوشی به میان نیاورده و حتی کنفرانس بعدی این شرکت برای معرفی احتمالی این گوشی نیز هنوز زمان مشخصی ندارد. اما همانطور که در ابتدا گفتیم، مشخصات فنی این گوشی پیش‌تر لو رفته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توانیم به پردازنده اگزینوس ۹۸۱۰، شش گیگابایت حافظه رم و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی اشاره کنیم.

نمایشگر سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ لایت نیز اندازه ۶.۷ اینچی دارد و پنل آن از نوع AMOLED خواهد بود. یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپری هم در دل این گوشی قرار گرفته که با شارژر ۲۵ واتی این گوشی، با سرعت بالا شارژ می‌شود.

در زمینه دوربین‌ها، آنطور که شنیده شده سامسونگ از یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی در این گوشی استفاده خواهد کرد. در بخش پشتی نیز شاهد سه دوربین ۱۲ مگاپیکسلی هستیم که یکی از آن‌ها دوربین اصلی، دیگری دوربین تله‌فوتو با زوم دو برابری و دوربین سوم هم لنز اولترا واید خواهد داشت.

در کنار تمام این اطلاعات، قیمت گلکسی نوت ۱۰ لایت نیز لو رفته و آنطور که شنیده شده، این گوشی قرار است حدود ۶۱۰ یورو قیمت داشته باشد. زمان معرفی اما مشخص نیست و ممکن است به یکباره همین فردا این محصول معرفی شود. شما درباره این گوشی جدید سامسونگ و به طور گوشی‌های لایت که این شرکت می‌خواهد از پرچمداران خود بسازد، چه فکر می‌کنید؟

