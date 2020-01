به نقل از تحقیقی منتشر شده در نشریه Nature، گوگل در حال توسعه یک نوع از هوش مصنوعی است که می‌تواند به دکترها کمک کند تا روند تشخیص سرطان سینه، سریع‌تر شود. این مدل از اسکن تصاویر X-ray یا همان تصاویر ماموگرام استفاده می‌کند و آنطور که در اولین آزمایش‌ها مشخص شده، میزان خطا در تشخیص منفی بودن سرطان سینه، تا ۹.۴ درصد کاهش داشته در صورتی که پیش از این، این آمار به بیست درصد در آزمایش‌ها می‌رسید.

امروزه، سرطان سینه دومین دلیل مرگ و میر زنان در سراسر دنیا است و رتبه اول، متعلق به سرطان ریه است. بهترین راه برای درمان سرطان سینه، تشخیص زودهنگام آن است. در حال حاضر تصاویر ماموگرام بهترین وسیله برای تشخیص سرطان سینه هستند اما همانطور که گفتیم، درصد خطای بالایی برای آن‌ها وجود دارد. Shravya Shetty، یک محقق گوگل که در نوشتن مقاله مربوطه نقش داشته، به وب‌سایت ورج گفته است که: «تصاویر ماموگرام خیلی تاثیر گذار هستند اما هنوز یک مشکل بزرگ در این زمینه، تشخیص‌های اشتباه داشتن یا نداشتن سرطان سینه توسط همین تصاویر است».

در این تحقیق که گوگل روی آن سرمایه‌گذاری کرده است، محققین از بیش از ۲۵ هزار تصویر ماموگرام ناشناس از افراد در بریتانیا و ۳ هزار تصویر ماموگرام ناشناس از افراد در آمریکا، استفاده کرده‌اند. Shetty در این زمینه می‌گوید: «ما سعی کردیم همان اصولی که رادیولوژیست‌ها رعایت می‌کنند را دنیال کنیم». تیم آن‌ها در ابتدا هوش مصنوعی را تمرین دادند تا بتواند تصاویر X-Ray را به خوبی اسکن کند و سپس به دنبال نشانه‌های سرطان سینه در این تصاویر بگردند. این تصاویر تغییرات سینه را در دوره‌های زمانی نشان می‌دادند. سپس داده‌های به دست آمده به کامپیوتر سپرده می‌شد تا بتواند تشخیص نهایی خود را اعلام کند.

در نهایت، آن‌ها توانستند درصد خطای تشخیص منفی بودن سرطان سینه را تا ۹.۴ درصد کاهش و درصد خطای تشخیص مثبت بودن سرطان سینه را تا ۵.۷ درصد در تصاویر مربوط به آمریکا کاهش دهند. در تصاویر مربوط به بریتانیا نیز دو رادیولوژیست نتایج را اصطلاحا دابل چک کرده‌اند و می‌گویند که هوش مصنوعی گوگل، توانسته درصد خطای تشخیص منفی بودن سرطان را ۲.۷ درصد کاهش و درصد خطای تشخیص مثبت بودن سرطان را ۱.۲ درصد کاهش دهد. آن‌ها می‌گویند که که این مدل ساخته شده توسط محققین گوگل، می‌تواند بهتر از رادیولوژیست‌ها عمل کند.

البته این سیستم بدون نقص هم نبوده است. اگرچه محققین فهمیدند که AI توانسته دکتر‌ها را در تشخیص سرطان سینه در بسیاری از موارد شکست دهد اما مواردی نیز بوده‌اند که دکتر‌ها به درستی سرطان را تشخیص داده‌اند اما هوش مصنوعی نتوانسته این کار را انجام دهد.

محققین می‌گویند هوش مصنوعی توانسته در بسیاری از موارد، دکترها را در تشخیص سرطان سینه شکست دهد!

با این وجود، گوگل می‌گوید امیدوار است که این سیستم بتواند در شرایط بالینی هم مورد استفاده قرار بگیرد. Daniel Tse، مدیر محصول در گوگل و کسی که در نوشتن این مقاله پزشکی همکاری داشته، می‌گوید ما از این نتایج شگفت‌زده و تشویق شده‌ایم. او به ورج گفته که تیم آن‌ها در تلاش است تا بتوانند این سیستم را به صورت عمومی استفاده کنند.

گوگل در این تمام طول این پروژه تلاش کرده تا این سیستم را به عنوان یک «کمک» برای رادیولوژیست‌ها معرفی کند نه سیستمی که می‌خواهد جایگزین آ‌ن‌ها شود! Shetty در این زمینه می‌گوید: «هر کدام [رادیولوژیست‌ها و هوش مصنوعی گوگل] توانایی‌های خود را می‌آورند و یکدیگر را تکمیل کنند. در تعداد کیس رادیولوژیست‌ها مواردی را پیدا کرده‌اند که هوش مصنوعی از دست داده بود و در مواردی دیگر برعکس این اتفاق رخ داده بود. آوردن این دو در کنار یکدیگر، می‌تواند در بهبود نتایج تاثیر زیادی داشته باشد».

این پروژه بخشی از تلاشی گوگل برای گسترش فعالیت‌های خود در زمینه سلامتی است. اوایل امسال، این غول دنیای تکنولوژی با Ascension قرارداد همکاری امضا کرد تا بتواند به داده‌های سلامتی میلیون‌ها شهروند آمریکا دسترسی داشته باشد. البته این همکاری چندان هم بی حاشیه نبوده و اخیرا یک افشاگر گفت این داده‌ها، ناشناس نیستند و مشخصات افراد هم در آن‌ها وجود دارد. اما برای این مورد خاص که درباره تشخیص سرطان سینه است، گوگل با محققان بالینی در آمریکا و بریتانیا همکاری کرد و از داده‌های مخصوص آن‌ها که فاقد هویت افراد بودند، استفاده کرد.

