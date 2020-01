اگر فکر کردی اپل هم مثل مایکروسافت که قید ویندوز ۹ را زد، قید آیفون ۹ را زده، به نظر می‌رسد در اشتباه هستید. امروز وب‌سایت Digitimes گزارش داد که اپل در حال کار روی دو مدل گوشی جدید است که جایگزین آیفون SE خواهند شد و احتمالا هر دو با برند آیفون ۹ عرضه می‌شوند.

در حالی که بسیاری امسال درباره جایگزین آیفون SE صحبت کرده‌اند و حتی از همین حالا نام iPhone SE 2 را به آن داده‌اند، اما در نهایت به نظر می‌رسد قرار نیست این گوشی در بدنه‌ای شبیه به آیفون SE عرضه شود. در عوض گفته شده طراحی این گوشی مثل آیفون ۸ خواهد بود و حالا در مورد نام نیز گفته شده احتمال دارد نام این محصول آیفون ۹ باشد.

آنطور که از منابعی در زنجیره تامین اپل در تایوان به گوش می‌رسد، اپل احتمالا در سال ۲۰۲۰، شش آیفون مختلف معرفی خواهد کرد که چهارتا از آن‌ها نمایشگر OLED دارند و دوتای دیگر، نمایشگر LCD. این خبرها از شرکت Chipbond Technology شنیده شده که دو سفارش برای دو مدل نمایشگر LCD از اپل دریافت کرده است. برای اطلاعتان باید بگوییم که Chipbond Technology وظیفه ساخت درایور نمایشگرهای LCD را برعهده دارد.

این خبر به تنهایی آنقدر قوی نیست که بخواهیم بگوییم اپل دو مدل آیفون جدید با LCD عرضه خواهد کرد. شاید بیش از آنکه معنی این خبر تولید دو آیفون جدید با نمایشگرهای LCD باشد، این معنی را داشته باشد که نمایشگر ساخته شده برای آیفون SE جدید توسط دو شرکت مختلف ساخته می‌شود و از همین رو، به دو نوع درایور مختلف نیاز است. اما همچنان این احتمال را هم می‌توان در نظر گرفت که شاید یک نسخه پلاس از آیفون ۹ عرضه شود.

به نظر اپل به این نتیجه رسیده که بازار برای گوشی‌های کوچکی در اندازه‌های آیفون SE آنقدر بزرگ نیست که بخواهد محصولی برای آن روانه بازار کند. Ming-Chi Kuo، تحلیلگر مورد اطمینان در مسائل اپل، درباره آیفون ۹ می‌گوید که این گوشی قرار است طراحی سخت‌افزاری آیفون ۸ را با مشخصات فنی آیفون ۱۱ میکس کند.

به طور مشخص‌تر Kuo اعلام کرده که آیفون SE 2 یا آیفون ۹، قرار است در دو مدل با حافظه‌های ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتی عرضه شود. رنگ‌های این گوشی نیز رنگ‌های نقره‌ای، خاکستری فضایی و قرمز را شامل می‌شوند. همچنین گفته شده قیمت پایه این آیفون قرار است ۳۹۹ دلار باشد که به این ترتیب به ارزان‌ترین آیفون موجود تبدیل می‌شود.

اگرچه طراحی این گوشی دقیقا مثل آیفون ۸ است، اما شاهد پردازنده A13 و سه گیگابایت رم در این گوشی خواهیم بود. با این میزان رم، این گوشی یک گیگابایت رم کمتر نسبت به سه گوشی خانواده آیفون ۱۱ خواهد داشت اما از نظر پردازنده، با آن‌ها یکسان خواهد بود.

همچنین جای تعجب نیست که این گوشی قرار نیست دارای ۳D Touch در نمایشگر خود باشد. اپل با این ویژگی سخت‌افزاری خداحافظی کرده و ۳D Touch را در این گوشی نخواهیم دید. به جای آن ویژگی Haptic Touch جایگزین خواهد شد و از این نظر شبیه به گوشی‌های آیفون ۱۱ خواهد بود. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟ آیا به نظر شما اپل واقعا این محصول را آیفون ۹ خواهد نامید؟

منبع: ۹To5Mac

