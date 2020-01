سامسونگ چند ماه قبل از لپ‌تاپ‌های گلکسی بوک یون (Ion) و گلکسی بوک فلکس رونمایی کرد که قرار است به‌عنوان جانشین نوت‌بوک ۹ پن و نوت‌بوک ۹ انجام وظیفه کنند. حالا چند روز پیش از آغاز نمایشگاه CES 2020 سامسونگ از لپ‌تاپ گلکسی بوک فلکس آلفا رونمایی کرده است. این لپ‌تاپ از برخی ویژگی‌های مدل‌های رده‌بالا گلکسی بوک بهره می‌برد با این تفاوت که قیمت پایین‌تری دارد.

گلکسی بوک فلکس آلفا از نمایشگر ۱۳.۳ اینچی QLED قابل چرخش با رزولوشن FHD+ بهره می‌برد. به دلیل پایین‌تر بودن قیمت نسبت به برادر گران‌تر، این لپ‌تاپ از ویژگی‌هایی مانند امکان شارژ بی‌سیم معکوس بهره می‌برد و در بدنه آن هم قلم S Pen تعبیه نشده است. البته کاربران می‌توانند این قلم را به صورت جداگانه خریداری کنند.





از لحاظ سخت‌افزاری، گلکسی بوک فلکس آلفا از پردازنده‌های نسل دهم اینتل، ۸ یا ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه SSD بهره می‌برد. سامسونگ اعلام کرده که با هر بار شارژ باتری آن ۱۷.۵ ساعت دوام می‌آورد که در ضمن باتری آن از شارژ سریع USB-C هم پشتیبانی می‌کند. در نهایت باید به قیمت این لپ‌تاپ اشاره کنیم که از ۸۲۹.۹۹ دلار آغاز می‌شود و در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ به دست مشتریان می‌رسد.

