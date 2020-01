گزارشات حاکی از آن است شرکت تایوانی TSMC قصد دارد در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰، تولید پردازنده‌های ۵ نانومتری را آغاز کند. بدین ترتیب اواخر امسال این پردازنده‌ها برای استفاده در گوشی‌های آیفون ۱۲ آماده می‌شوند.

چیپست‌های گوشی‌های هوشمند بسیار عجیب و خارق‌العاده هستند. در فضایی بسیار کوچک، نه تنها تمام واحدهای محاسباتی و اجزای یک پردازنده کامل قرار گرفته، بلکه رم و گاهی مودم نیز در آن قرار می‌گیرد. اما برخلاف تصورات، این چیپ‌ها بسیار کم مصرف هستند، خصوصا آن‌هایی که اخیرا روانه بازار شدند. با این حال به نظر می‌رسد قرار است اواخر امسال، پردازنده‌هایی معرفی شوند که وضعیت مصرف انرژی را از آنچه که شاهد هستیم بهتر کنند.

طبق گزارشی روزنامه کامرشیال چین، شرکت تایوانی TSMC که به عنوان بزرگترین تولید کننده چیپ در جهان مشغول به فعالیت است، تصمیم دارد در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰، تولید چیپ‌های ۵ نانومتری را برای اپل آغاز کند. مسلما اینکه چه شرکتی برای اپل چیپ طراحی می‌کند مهم نیست! بخش قابل توجه این خبر، چیپ‌های ۵ نانومتری هستند که بالاخره قرار است شاهد معرفی آن‌ها باشیم!

چیپ A13 Bionic که در آیفون‌های ۱۱ مورد استفاده قرار گرفته‌ با فناوری ساخت ۷ نانومتری تولید شده‌ است. فناوری مشابهی که در ساخت چیپ‌های A12 اپل نیز مورد استفاده قرار گرفت. اما مطابق انتظار و خبرهای زیادی که از مدت‌ها قبل منتشر شده بود، TSMC می‌خواهد تولید پردازنده‌های ۵ نانومتری را آغاز کند و به زودی در گوشی‌های آیفون ۱۲ اپل شاهد حضور این پردازنده‌ها خواهیم بود.

با کوچکتر شدن اندازه ترانزیستورها، ساخت آن‌ها بسیار سخت‌تر خواهد شد. در همین راستا نیز گفته می‌شود TSMC تولید آزمایشی این پردازنده‌ها را در دستور کار قرار داده تا از این طریق بتواند مشکلات احتمالی آن را شناسایی کرده و رفع کند. البته TSMC قطعا تا چند ماه آینده تولید انبوه این چیپ‌ها را آغاز خواهد کرد و این یعنی چیپ‌های ۵ نانومتری این شرکت به قدری قابل اعتماد هستند که در همین سال وارد بازار شوند و مسلما این خبر خوبی برای ما مصرف کننده‌ها خواهد بود‍. البته اگر توان خرید محصولاتی که از این چیپ‌ها بهره می‌برند را داشته باشیم!

چیپ ۵ نانومتری به چه معناست؟

قصد نداریم وارد مرحله پیچیده تولید پردازنده‌ها وارد شویم. اما بهتر است به شکلی مختصر، توضیح دهیم کاربران آیفون‌های ۲۰۲۰ باید چه انتظاری از پردازنده جدید گوشی‌های خود داشته باشند؟!

با روی آوردن شرکت‌های سازنده به ساخت نود (node) کوچک‌تر، سازندگان چیپ دو انتخاب خواهند داشت؛ سایز قطعات برش داده شده (Dies) را کاهش دهند اما عملکرد پردازنده تحت تاثیر قرار نگیرد یا بهتر شود؛ یا قدرت بسیار بیشتری در یک چیپ با اندازه مشابه قرار دهند. با توجه به هدف ساخت پردازنده و البته گوشی‌های هوشمند، هر دوی این گزینه‌ها عملی هستند. در گزینه اول فضای داخلی بیشتری برای قرارگیری دیگر اجزا روی چیپ وجود دارد و در گزینه دوم نیز امکان قرار دادن قابلیت‌های مورد نیاز واقعیت افزوده.

همچنین با ساخت چیپ‌های کوچک‌تر، شرکت‌ها می‌توانند میزان مصرف انرژی را نیز تا حد زیادی بهبود بخشند. همین مسئله نیز موجب می‌شود در کنار مصرف پایین شارژ باتری، شرکت‌ها بتوانند به سرعت کلاک بیشتری نیز دست پیدا کنند. چون گرمای کمتری تولید می‌شود.

به طور خلاصه و با توجه به آنچه که از پردازنده‌های اپل دیده‌ایم، چیپست‌های A14 آیفون ۱۲ و مدل‌های دیگر آن، به معنای واقعی کلمه، یک هیولای تمام عیار خواهند بود! معمولا هر سال که چیپست‌های اپل معرفی می‌شوند، تعریف‌های این چنینی را در همه جا مشاهده می‌کنیم، اما امسال انتظارات کمی فراتر از سال‌های قبل است و خب ظاهرا دلایل خوبی نیز برای آن وجود دارد. تنها کاری که اپل باید انجام دهد این است که قابلیت‌های نرم‌افزاری را به گونه‌ای در نسخه بعدی سیستم‌عامل iOS قرار دهد که بتواند از تمام پتانسیل‌های بکار رفته در پردازنده‌های نسل جدید بهره ببرد.

البته TSMC قرار نیست تنها برای اپل چنین چیپ‌هایی طراحی کند. شرکت واقع در کالیفرنیا بیش از دو سوم تولیدات این چیپ را بر عهده خواهد گرفت چون تقاضا برای ساخت چیپ‌ به TSMC بسیار زیاد شده و این مسئله نگرانی‌هایی را نیز برای این شرکت رقم زده. با این اوصاف یکی از بزرگ‌ترین مشتریان این شرکت، هواوی است که قصد دارد در نسل جدید گوشی‌های پرچم‌دار خود (میت ۴۰)، از پردازنده‌های ۵ نانومتری ساخت TSMC استفاده کند.

اینکه پردازنده‌های ۵ نانومتری واقعا چقدر قدرتمند هستند هنوز هیچ اطلاعی در دست نداریم و باید مدت زمان زیادی بگذرد تا بنچمارکی از آن منتشر شود و از این طریق بتوانیم آن را با مدل‌‌های فعلی مقایسه کنیم. تا آن زمان فقط می‌توان به این نکته بسنده کرد که پردازنده‌های ۵ نانومتری هم از نظر قدرت و هم از نظر مصرف انرژی، پیشرفت قابل توجه به نسبت نسل قبل خواهند داشت.

اینطور که به نظر می‌رسد، یکی از قطعات پازل آیفون ۱۲ که ۹ ماه به معرفی آن زمان باقی مانده، در جای خود قرار گرفت و امیدواریم به مرور زمان، خبرهای بیشتری نیز از محصولات شرکت اپل بشنویم!

منبع: phonearena

