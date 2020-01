شرکت دل از ۴ مانیتور جذاب رونمایی کرد

شرکت دل و برند زیر مجموعه آن Alienware شب گذشته چند روز پیش از آغاز به کار نمایشگاه CES 2020، از چهار مانیتور جدید رونمایی کردند که از ویژگی‌هایی مانند رزولوشن ۴K، پورت USB-C و رفرش ریت ۲۴۰ هرتز پشتیبانی می‌کنند. در ادامه به‌صورت مختصر و مفید به این مانیتورها نگاهی می‌اندازیم.

UltraSharp 43 4K USB-C (U4320Q)

سیستم‌های مجهز به چند مانیتور موضوع جدیدی نیستند ولی در این میان کمتر مانیتوری پیدا می‌شود که بتواند به‌صورت همزمان به چند سیستم وصل شود. این دقیقا همان کاری است که مانیتور UltraSharp 43 4K USB-C می‌تواند انجام دهد. یک مانیتور ۴۲.۵ اینچی ۴K که می‌تواند به صورت همزمان محتوای مربوط به ۴ کامپیوتر را نمایش دهد.

در حالت تک نمایشگره، این مانیتور که می‌تواند با پورت USB-C به کامپیوتر وصل شود، قادر به نمایش محتوا با رزولوشن ۴K است. اما در حالت تصویر در تصویر، این مانیتور از پس نمایش ۴ پنل مربوط به کامپیوترهای مختلف با رزولوشن فول اچ‌دی برمی‌آید. ارتباط USB-C این مانیتور می‌تواند با توان ۹۰ وات لپ‌تاپ موردنظر را شارژ کند و کاربران به‌راحتی می‌توانند ارتفاع این مانیتور را تنظیم کنند. کمپانی دل اعلام کرده که این محصول از تاریخ ۳۰ ژانویه با قیمت ۱۰۴۹.۹۹ دلار به دست مشتریان می‌رسد.

UltraSharp 27 4K USB-C (U2720Q)

اگر مانیتوری که به‌صورت همزمان از چهار کامپیوتر پشتیبانی می‌کند مناسب نیازهای شما نیست ولی همچنان به ارتباط USB-C علاقه دارید، احتمالا مانیتور UltraSharp 27 4K USB-C می‌تواند نظر شما را جلب کند. این مانیتور از پنل ۲۷ اینچی با رزولوشن ۴K بهره می‌برد.

این مانیتور از ۹۵ درصد طیف رنگ DCI-P3 را نمایش می‌دهد و از استاندارد DisplayHDR 400 بهره می‌برد. دل یک مدل ارزان‌تر این مانیتور هم معرفی کرده که از اندازه ۲۵ اینچ بهره می برد و مبتنی بر رزولوشن QHD است. این مدل با قیمت ۴۷۹.۹۹ دلار از تاریخ ۲۰ ژانویه روانه‌ی بازار می‌شود و برای خرید مدل ۲۷ اینچی ۴K باید مبلغ ۷۰۹.۹۹ دلار بپردازید.

نمایشگر لمسی Dell 86 (C8621QT)

سومین نمایشگر شرکت دل برای نمایشگاه CES 2020 اگرچه مناسب بسیاری از کاربران نیست، ولی این موضوع چیزی از جذابیت آن کم نمی‌کند. این نمایشگر ۸۵.۶ اینچی لمسی با امکانات جذابی که دارد، قرار است به‌عنوان جایگزین پیشرفته وایت‌برد انجام وظیفه کند. این پنل با رزولوشن ۴K به‌صورت همزمان از ۲۰ نقطه لمسی پشتیبانی می‌کند. مانند دیگر نمایشگرهای این فهرست، این محصول هم از ارتباط USB-C بهره می‌برد. این نمایشگر قرار است در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ عرضه شود و هنوز قیمت این محصول اعلام نشده است.

مانیتور گیمینگ Alienware 25

برند Alienware با مانیتور گیمینگ Alienware 25 در نمایشگاه CES 2020 حاضر می‌شود که اگرچه اندازه ۲۵ اینچی آن شاید چندان جذاب نباشد، و رفرش ریت آن بدون شک مورد توجه گیمرها قرار می‌گیرد. این مانیتور که مبتنی بر پنل IPS است، رفرش ریت ۲۴۰ هرتز را برای کاربران به ارمغان می‌آورد و از تکنولوژی‌های AMD Radeon FreeSync و NVIDIA G-SYNC پشتیبانی می‌کند.

حداکثر رزولوشن این مانیتور فول اچ‌دی است که شاید باعث ناامیدی طرفداران ۴K شود ولی باید بگوییم که ۹۹ درصد از طیف رنگ sRGB را پوشش می‌دهد. فروش این مانیتور از تاریخ ۱۱ مارس با قیمت ۴۹۹.۹۹ دلار آغاز می‌شود.

منبع: Slash Gear

The post شرکت دل از ۴ مانیتور جذاب رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala