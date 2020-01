برای اولین بار در ۱۴ سال اخیر، شرکت AMD‌ موفق شد سهم خود را در بازار پردازنده‌ها به ۴۰ درصد برساند تا در مقابل جدی‌ترین رقیب خود، اینتل، قدرت نمایی کند!

نبرد بین پردازنده‌های اینتل و AMD سال‌ها بود که به سود اینتل به اتمام می‌رسید و حتی بسیاری از کاربران رایانه‌های شخصی نیز علی‌رغم ارائه محصولات با کیفیت از سوی AMD، تمایل به خرید پردازنده‌های اینتل داشتند! یک اشتباه کوچک باعث شد اینتل از نظر فناوری ساخت کاملا پشت سر AMD قرار گیرد و در حال حاضر نیز شاید رقابت را در بخش فروش به این شرکت واگذار کند!

AMD تا حد زیادی این موفقیت را مدیون قیمت‌گذاری هوشمند و منصفانه خود است و در کنار عملکرد فوق‌العاده خوب محصولاتش، به یکی از جذاب‌ترین برندهای ساخت پردازنده بدل شده! جالب اینجاست آخرین باری که AMD توانست به چنین درصد شگفت‌انگیزی از سهم بازار دست یابد، به ۱۴ سال پیش و سال ۲۰۰۶ برمی‌گردد!

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این اطلاعات از طریق PassMark بدست آمده‌اند و تنها کامپیوترهایی در این مقایسه قرار می‌گیرند که این نرم‌افزار در آن‌ها نصب شده باشد. از طرفی PassMark فقط برای ویندوز در دسترس قرار دارد و این یعنی تنها کامپیوترهای ویندوزی که از پردازنده‌های اینتل و AMD‌ استفاده می‌کنند در این مقایسه لحاظ شده‌اند و دیگر سازندگان پردازنده در این مقایسه قرار نمی‌گیرند.

البته طبق گفته PassMark، اطلاعاتی از دیگر پردازنده‌ها نیز فرستاده شده که خب آنقدر اعداد و ارقام کوچک بوده که ترجیح داده شد فقط همین دو شرکت بزرگ و عمده سازنده پردازنده از نظر عملکرد مورد بررسی قرار گیرند. همچنین این جدول تنها پردازنده‌های x86 را مورد بررسی قرار می‌دهد و نه معماری‌های دیگر. اما خب از آن‌جایی که PassMark یک برنامه بسیار مشهور برای تخمین میزان فروش پردازنده‌هاست، می‌توان تا حدود زیادی به اطلاعات آن اعتماد کرد و متوجه پیشرفت شرکت‌ها شد.

با توجه به این جدول، سوال اینجاست که آیا اینتل باید نگران اوضاع باشد یا خیر؟ تا حدودی می‌توان گفت بله! اگرچه اینتل هم اکنون در صدر قرار دارد و درصد بیشتری از سهم بازار را به خود اختصاص داده، اما پیشرفتی که AMD در طول این سال‌ها داشته مانند قبل کوچک و قابل چشم‌پوشی نیست و در همین راستا، اینتل باید شدیدا این مسئله را جدی بگیرد. خصوصا اینکه AMD خیلی زودتر از این شرکت به فناوری ساخت پردازنده‌های ۷ نانومتری دست پیدا کرده و ساخت پردازنده‌های ۵ و حتی ۳ نانومتری را در سر دارد!

AMD در بسیاری از بازارها اینتل را کاملا پشت سر گذاشت و لذا اینتل برای برگرداندن مجدد کاربران خود نیاز به یک تغییر اساسی دارد. البته حتی اگر این تغییرات نیز صورت گیرد، تعداد کمی از کاربران راضی به فروش پردازنده‌های AMD و خرید محصولات جدید اینتل خواهند شد. بنابراین همانند AMD که سال‌های زیادی برای رسیدن به چنین لحظه‌ای منتظر ماند، اینتل نیز راه درازی در پیش دارد تا بتواند مجددا خود را به عنوان برترین شرکت ساخت پردازنده در دنیا مطرح کند.

البته در حال حاضر پردازنده‌های اینتل از نظر سرعت کلاک، توانایی بیشتری به نسبت پردازنده‌های AMD دارند و همین مسئله نیز آن‌ها را برای هدف گیمینگ به انتخاب بهتری تبدیل می‌کند. این در حالی است که این شرکت در بخش پردازنده‌های کامپیوتر همچنان از پردازنده‌های ۱۴ نانومتری استفاده می‌کند و AMD به فناوری ساخت پردازنده‌های ۷ نانومتری نیز دست یافته! با این اوصاف برتری اندک اینتل در بخش گیمینگ نمی‌تواند فاکتور خوبی برای ترغیب کاربران به خرید پردازنده‌های این شرکت باشد. شما عزیزان می‌توانید با کلیک روی این لینک، به صفحه مقایسه پردازنده‌های اینتل و AMD در PassMark هدایت شوید که روزانه در حال بروزرسانی است.

نظر شما در رابطه با اینتل و AMD چیست؟ آیا AMD می‌تواند بالاخره به سلطه اینتل در بازار پردازنده‌ها پایان دهد؟

