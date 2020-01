منتظر رونمایی از تلویزیون بدون حاشیه سامسونگ در CES 2020 باشید!

نه تنها در ساخت گوشی‌های هوشمند، بلکه در ساخت تلویزیون نیز سامسونگ محدودیت‌ها را کنار زده و قرار است در رویداد CES 2020 از تلویزیونی رونمایی کند که هیچ حاشیه‌ای ندارد!

معمولا سامسونگ در ساخت محصولات خود، اعتقاد چندانی به محدودیت‌ها ندارد و در اکثر موارد شاهد معرفی گوشی هوشمند، لوازم خانگی و … از سوی این شرکت هستیم که از قابلیت‌ها و طراحی‌های بسیار عجیبی بهره می‌برند. قابلیت‌هایی که کمتر یا شاید هیچ شرکت دیگری در محصولات خود آن‌ها را بکار نبرد‍!

با آغاز سال ۲۰۲۰، سالی که گفته می‌شود آغاز شکوفایی فناوری‌های خارق‌العاده است، سامسونگ قرار است تلویزیونی را معرفی کند که اگرچه عجیب‌ترین فناوری موجود در بین تلویزیون‌ها در آن بکار نرفته، اما می‌تواند در نوع خود بسیار عجیب باشد! از کیفیت فوق‌العاده بالای تصاویر تلویزیون‌های این شرکت و فناوری نمایشگرهای خمیده آن که بگذریم، این بار با محصولی روبرو هستیم که هیچ گونه حاشیه‌ای در ۴ طرف آن مشاهده نمی‌شود و به نوعی می‌توان گفت ۱۰۰ درصد آن را نمایشگر تشکیل می‌دهد!

حاشیه‌ها چه در گوشی‌های هوشمند و چه در تلویزیون‌ها در سال‌های اخیر به کمترین میزان خود رسیده‌اند و حقیقتا آزار دهنده نیستند. اما اینکه یک محصولی بدون هیچ حاشیه‌ای طراحی شود بسیار جالب است! وب‌سایت آلمانی ۴KFilme، تصاویری از یک تلویزیون منتشر کرده که ادعا دارد مربوط به جدیدترین محصول سامسونگ است و این شرکت می‌خواهد آن را در رویداد CES 2020 معرفی کند.

با توجه به گفته‌های این وب‌سایت، سامسونگ این تلویزیون را به پشتیبانی از کیفیت خاق‌العاده ۸K مجهز کرده و قرار است با شعار «قدرت آینده را سرتاسر تمامی مرزها تجربه کنید» (Experience the power of a future across all borders) از آن رونمایی کند. متن شعار به زبان آلمانی در وب‌سایت قرار گرفت و ممکن است متفاوت با آنچه که سامسونگ در سر دارد باشد!)

با توجه به وب‌سایت SamMobile که ادعا می‌کند سامسونگ تنها در مدل‌های ۶۵ اینچ و بالاتر چنین طراحی را در نظر دارد، به نظر می‌رسد دستیابی به چنین فناوری در نمایشگر‌های کوچک، کار مشکلی است. البته شاید به این دلیل باشد که سامسونگ می‌خواهد بین مدل‌های پیشرفته‌تر و ارزان‌ قیمت‌تر، تفاوتی قائل شود!

همچنین گزارشات حاکی از آن است که این تلویزیون با تمام تلویزیون‌هایی که شرکت‌های سازنده‌ ادعا بر بی حاشیه‌ بودن آن‌ها داشتند تفاوت دارد. در واقع آن محصولات حاشیه‌های بسیار کمی داشتند و اگرچه قابل چشم پوشی است، اما نباید حضور آن را انکار کرد. ولی سامسونگ محصولی تولید کرده که واقعا هیچ حاشیه‌ای ندارد و با جوش دادن نمایشگر به بدنه خود تلویزیون نیز به این طراحی دست پیدا کرده! حاشیه‌هایی که می‌توان به جرات گفت همه شرکت‌های سازنده تلویزیون و حتی گوشی‌های هوشمند، را‌ه‌های زیادی را برای رهایی از آن امتحان کردند!

در مورد تاریخ انتشار، قیمت احتمالی، مدل‌های مختلف و به طور کلی جزئیات این محصول هیچ اطلاع دقیقی در دسترس نیست و در مورد معرفی این محصول در رویداد CES 2020 نیز باید این نکته را اضافه کنیم که به احتمال بسیار زیاد شاهد رونمایی از این تلویزیون در آن رویداد خواهیم بود. چرا که سامسونگ قرار است تولید انبوه آن را در ماه فوریه آغاز کند و خب این در نوع خود نشان دهنده این است که به زودی شاهد رونمایی از این محصول خواهیم بود.

نگرانی‌هایی در مورد خراب شدن قطعات داخلی و جدا شدن نمایشگر از بدنه وجود دارد و هم اکنون نیز با انتشار این خبر، بسیاری‌ها این حرف‌ها را در سر دارند، اما شخصی که از فرایند ساخت این محصول آگاه است حرفی در مورد آن نزده و صرفا اعلام کرد سامسونگ اولین شرکتی است که به چنین طراحی بی نظیری دست پیدا کرده.

لازم به ذکر است این شرکت مدتی است وارد همکاری با شرکت سازنده چسب Weldbond شده تا با کمک آن بتواند گوشی گلکسی اس ۱۱ را نیز کاملا بدون حاشیه روانه بازار کند. در آن جا نیز بحث کاملا مشابهی وجود داشت و سامسونگ قرار بود با چسباندن نمایشگر به بدنه به چنین هدفی دست پیدا کند. با این اوصاف به نظر می‌رسد همه چیز کاملا منطقی به نظر می‌رسد و هم می‌توان به طراحی گلکسی اس ۱۱ بدون حاشیه امیدوار بود، هم تلویزیون بدون حاشیه!

بیشتر بخوانید: تصاویر نهایی گلکسی اس ۱۱ طراحی خیره‌کننده نمایشگر آن را به نمایش می‌گذارد!

منبع: sammobile

The post منتظر رونمایی از تلویزیون بدون حاشیه سامسونگ در CES 2020 باشید! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala