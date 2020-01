سال نو میلادی چند روزی است که آغاز شده و اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ امسال برنامه‌های مهمی در سر دارد. چرا که گلکسی اس ۱۰ لایت که به زودی نیز معرفی می‌شود، قرار است از فناوری لرزشگیر اپتیکال بسیار قدرتمندی استفاده کند.

برای اولین بار سامسونگ تصمیم گرفت نسخه لایت پرچم‌داران خود را نیز روانه بازار کند تا تنوع محصولات این شرکت به شدت افزایش یابد. در بخش میان‌رده این شرکت به قدری گوشی هوشمند تولید کرده که در هر محدوده قیمتی، چند مدلی از محصولات سامسونگ نیز دیده می‌شود!

محصولات لایت این شرکت، نسخه‌های ضعیف‌تر گلکسی اس ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ هستند که احتمالا در تاریخ ۱۰ ژانویه (۲۰ دی ماه) رونمایی خواهند شد. تا کنون اطلاعات زیادی در مورد این دستگاه‌ها منتشر شده و تقریبا می‌توان گفت که از همه مشخصات آن مطلعیم. اما اخیرا موسسه Ice Universe که به عنوان معتبرترین منبع اخبار سامسونگ و محصولات این شرکت نیز شناخته می‌شود، جزئیات جدیدی را در توییتر به اشتراک گذاشت.

گلکسی اس ۱۰ لایت از فناوری لرزشگیر اپتیکال بی نظیری بهره‌مند خواهد بود که حتی از گوشی‌های پرچم‌دار فعلی نیز بهتر است.

طبق معمول، هیچ شک و تردیدی در مفهوم توییت وجود ندارد و خب جای هیچ بحثی هم باقی نمی‌ماند. به وضوح اعلام شده گوشی گلکسی اس ۱۰ لایت، بهترین فناوری لرزشگیر اپتیکال را در خود جای داده که حتی از نمونه‌های بکار رفته در پرچم‌داران فعلی نیز بهتر است. باید افزود که OnLeaks در توییت اخیر خود ادعا کرد سامسونگ فناوری لرزشگیر اپتیکال بکار رفته در گلکسی اس ۱۰ لایت را Super Steady OIS می‌نامد.

از متن توییت می‌توان دریافت که این فناوری تا کنون در هیچ گوشی هوشمندی پیاده نشده! دوربین‌های GoPro معمولا به خاطر کاربردی که دارند، به فناوری بسیار پیشرفته لرزشگیر نیز مجهز شده‌اند. اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ از دوربین‌های این شرکت برای فناوری جدید خود الهام گرفته!

بخش دیگری از این توییت به این نکته اشاره داشت که این قابلیت از نمونه استفاده شده در هر پرچم‌دار دیگری بهتر است و خب چون در مورد سامسونگ حرف می‌زنیم، قطعا باید آیفون ۱۱ پرو را به عنوان یکی از آن‌ها در نظر بگیریم. یکی از مولفه‌های بسیار شاخص آیفون‌ ۱۱ پرو، توانایی بالای این محصول در ثبت ویدئو است که آن را هم تا حد زیادی مدیون لرزشگیر فوق‌العاده خود است. بنابراین اگر یک محصول با پسوند لایت از گوشی‌های سامسونگ بتواند لرزشگیری بهتر از آن داشته باشد، این یعنی امسال سامسونگ قدم بسیار بزرگی در تولید گوشی‌های هوشمند برداشته است!

حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا سامسونگ همچین قابلیت شگفت‌انگیزی را با یک محصول از سری لایت معرفی می‌کند؟ سری بعدی گوشی‌های گلکسی اس در پایان ماه فوریه معرفی می‌شوند. یعنی کمتر از دو ماه دیگر! بنابراین می‌توان تصور کرد که این محصولات نیز از چنین لرزشگیری استاده می‌کنند که خب اگر در حد و اندازه‌های تعریفی که از آن می‌شود ظاهر شود، قابلیتی بسیار مهم و در خورد یک پرچم‌دار خواهد بود. اما خب معرفی آن با یک گوشی هوشمند ارزان قیمت کمی غیر منطقی است!

شاید سامسونگ بخواهد با عرضه چنین قابلیتی در گوشی گلکسی اس ۱۰ لایت که مسلما قبلیت‌های کمتری از گلکسی اس ۱۱ (گلکسی اس ۲۰) دارد، به نوعی تجربه محدودی از آن را برای کاربران به ارمغان بیاورد و کاربر برای تجربه کامل آن مجاب شود گوشی جدید را تهیه کند. این مورد می‌تواند منطقی باشد چون در این صورت، دو محصول هیچ مانعی سر راه فروش یکدیگر قرار نخواهند داد.

اگر شایعات حقیقت داشته باشد، خوشبختانه مدت زمان زیادی تا مشاهده قدرتمندترین لرزشگیر اپتیکال موجود در بین گوشی‌های هوشمند منتظر نخواهیم ماند. هر نقشه‌ای که سامسونگ در سر داشته باشد، برای افرادی که در محدودیت بودجه قرار دارند، عرضه پرچم‌دارهای ارزان قیمت با فناوری‌های پیشرفته، نقطه عطفی محسوب می‌شود!

منبع متن: digikala