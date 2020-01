طبق اعلام شرکت سامسونگ، این شرکت در سال ۲۰۱۹ حدود ۶.۷ میلیون گوشی ۵G شامل مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ و مدل ۵G گلکسی نوت ۱۰ پلاس را فروخته است که چنین عملکردی بهتر از حد انتظار محسوب می‌شود. با وجود اینکه در کل بازار آمار فروش ۶.۷ میلیون گوشی رقم بزرگی به حساب نمی‌آید، اما در نمایشگاه IFA 2019 این شرکت اعلام کرد که موفق به فروش ۲ میلیون گوشی ۵G شده است و انتظار دارد تا انتهای ۲۰۱۹ حدود ۴ میلیون گوشی ۵G را به دست مشتریان برساند. در همین زمینه این شرکت کره‌ای مدعی شده که گوشی‌های این شرکت ۵۳.۹ درصد از کل بازار جهانی گوشی‌های ۵G را تشکیل می‌دهند.

روی هم رفته ۲۰۲۰ سال جذابی برای رشد گوشی‌های ۵G است. برخلاف سال ۲۰۱۹ که بسیاری از گوشی‌ها از این فناوری پشتیبانی نمی‌کردند یا اینکه شرکت‌ها مدل‌های جداگانه‌ای را برای این موضوع عرضه کردند، اما جدیدترین تراشه پرچم‌دار کوالکام یعنی اسنپ‌دراگون ۸۶۵ این موضوع را اجباری خواهد کرد؛ هرچند گوشی‌های مبتنی بر این تراشه باید از مودم جداگانه‌ای بهره ببرند. در این میان می‌توانیم به تراشه میان‌رده اسنپ‌دراگون ۷۶۵ هم اشاره کنیم که مجهز به مودم ۵G یکپارچه است. اپراتورهای مخابراتی کشورهای مختلف هم در این زمینه با سرعت زیادی مشغول عملیاتی کردن زیرساخت‌های ۵G هستند و همین موضوع منجر به افزایش محبوبیت گوشی‌های ۵G می‌شود.

در نهایت تمام این موارد بدین معناست که تمام گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ یا نوت ۱۱ (یا هرچه که نام آن‌ها باشد) از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند و این قابلیت احتمالا می‌تواند آمار فروش آن‌ها را افزایش بدهد. علاوه بر این نباید دیگر شرکت‌ها مانند اپل را از قلم بیندازیم که قرار است آیفون‌های ۵G را روانه‌ی بازار کند. در هر صورت برای تصاحب بازار گوشی‌های ۵G رقابت سختی میان شرکت‌های مختلف شکل خواهد گرفت.

منبع: The Verge

The post سامسونگ در سال ۲۰۱۹ حدود ۶.۷ میلیون گوشی ۵G عرضه کرده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala