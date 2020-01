گوشی کانسپت وان مدل اولیه یک گوشی نوآورانه از شرکت وان‌پلاس محسوب می‌شود که قرار است در نمایشگاه CES 2020 از آن رونمایی شود. حالا این شرکت پیش از آغاز به کار نمایشگاه CES، جزییات بیشتری از این گوشی را مطرح کرده است.

انتشار خبرهای مربوط به این این گجت از چند هفته قبل آغاز شد و در ابتدا این احتمال مطرح شد که وان‌پلاس قصد دارد از یک گوشی تاشو رونمایی کند. اما حالا با توجه به ویدیویی که وان‌پلاس منتشر کرده، می‌توانیم ببینیم که دوربین سه‌گانه این گوشی از قابلیت نامرئی شدن بهره می‌برند. در این میان شاید کانسپت وان دارای قابلیت‌های جذاب دیگری هم باشد که برای آگاهی از آن‌ها باید تا آغاز نمایشگاه CES 2020 صبر کنیم. در ادامه می‌توانید ویدیو منتشر شده مربوط به این قابلیت را مشاهده کنید.

این قابلیت، به‌لطف تعبیه شیشه الکتروکرومیک بر روی دوربین سه‌گانه امکان‌پذیر شده است. این شیشه از طریق دریافت سیگنال‌های الکتریکی می‌تواند به شیشه شفاف یا مات تبدیل شود. وان‌پلاس برای بهره‌گیری از این تکنولوژی، با شرکت خودروسازی مک‌لارن همکاری کرده است. باید خاطرنشان کنیم کمپانی مک‌لارن از این فناوری برای برخی از اتومبیل‌های گران‌قیمت خود استفاده کرده است. روی هم رفته وان‌پلاس و مک‌لارن طی چند سال گذشته برای عرضه مدل‌های خاص گوشی‌های وان‌پلاس همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند. این دوربین سه‌گانه هم کاملا مشابه مدل مک‌لارن وان‌پلاس ۷T پرو است؛ این یعنی از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی و دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی استفاده شده است.

در رابطه با سخت‌افزار این گوشی فقط می‌توانیم به دوربین آن اشاره کنیم. البته همانطور که دوربین آن مشابه مدل مک‌لارن ۷T پرو است، به احتمال زیاد دیگر ویژگی‌های سخت‌افزاری هم مشابه این گوشی خواهد بود. مدیرعامل وان‌پلاس خاطرنشان کرده برای ارائه‌ی این قابلیت چالش‌های مهندسی متعددی را پشت سر گذاشته‌اند. اگرچه این گوشی در حال حاضر یک مدل اولیه است و شاید هیچوقت برای عموم کاربران عرضه نشود، ولی مدیرعامل این شرکت اعلام کرده برای این موضوع بعد از واکنش‌های دریافتی پس از رونمایی کانسپت وان تصمیم‌گیری نهایی انجام می‌شود.

