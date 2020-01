سری XPS 13 از لپ‌تاپ‌های دل، چند سالی است که به عنوان یکی از محبوب‌ترین و مهم‌ترین بازیگران لپ‌تاپ‌های ویندوزی شناخته می‌شود. حالا دل رسما از نسل جدید لپ‌تاپ دل XPS 13 رونمایی کرده و قرار است این لپ‌تاپ جذاب را در نمایشگاه CES 2020 از نزدیک ببینیم. نمایشگر لپ‌تاپ نسبت به نسل قبلی کمی بزرگ‌تر شده و به اندازه ۱۳.۴ اینچ رسیده است. نسبت نمایش تصویر این نمایشگر هم حالا ۱۶:۱۰ شده است. با اضافه شدن به طول این نمایشگر، دل حالا حاشیه پایینی آن را هم تا حد بسیار زیادی حذف کرده تا با یکی از زیباترین لپ‌تاپ‌های حال حاضر روبرو باشیم.

جدا از نمایشگر بزرگ‌تر، دل XPS 13 جدید حالا به صورت کلی حدود ۲ درصد کوچک‌تر از نسل قبلی خودش است. همچنین به عنوان بخشی از بازطراحی این سری در سال جدید، دل کیبرد بزرگ‌تری هم در این محصول استفاده می‌کند که تا کناره‌های لپ‌تاپ کشیده شده‌اند. ترک‌پد هم بزرگ‌تر شده و به طور کل می‌توانیم بگوییم تمام تغییرات طراحی Dell XPS 13 2-in-1 که پارسال معرفی شد، به این لپ‌تاپ راه پیدا کرده‌اند.

این تغییرات ممکن است چندان فوق العاده به نظر نرسند اما در مقایسه طراحی نسل جدید با نسل قبلی دل XPS 13 این تغییرات مثل تفاوت شب و روز هستد! مدل جدید کوچک‌تر است، ظرافیت بیشتری دارد و از هر نظر نسبت به نسل قبلی خود بهتر است. نمایشگر بلندتر شده و نسبت ۱۶:۱۰ نیز تغییر جذابی است که امیدواریم لپ‌تاپ‌های بیشتری سراغ آن بروند.

علاوه بر طراحی فیزیکی جدید، دل مشخصات سخت‌افزاری این لپ‌تاپ را هم شامل بروزرسانی کرده. برای شروع، پردازنده این لپ‌تاپ حالا آخرین نسل از پردازنده‌های اینتل است. این پردازنده‌ها که سری Ice Lake نام دارند، لیتوگرافی ۱۰ نانومتری دارند و دل مدل‌های Core i3، i5 و i7 را برای این محصول پیشنهاد می‌دهد. همچنین حافظه رم دل XPS 13 جدید از بین گزینه‌های ۴، ۸، ۱۶ و ۳۲ گیگابایت قابل انتخاب هستند. حافظه داخلی لپ‌تاپ هم می‌تواند از بین گزینه‌های ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت و یک ترابایت و دو ترابایت SSD انتخاب شوند. سه گزینه برای نمایشگر هم وجود دارد. نمایشگر مدل پایه، رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ پیکسل دارد. نمایشگر بعدی، همین رزولوشن را دارد اما از قابلیت لمسی هم پشتیبانی می‌کند. بهترین نمایشگر هم رزولوشن ۴K دارد، لمسی است و از تکنولوژی HDR 400 پشتیبانی می‌کند.

پورت‌های این لپ‌تاپ شامل یک جفت پورت USB-C می‌شوند که از نوع Thunderbolt 3 هستند. یک جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری همراه با یک درگاه برای کارت حافظه microSD نیز در کناره‌های این لپ‌تاپ وجود دارد.

دل همچنین یک نسخه مبتنی بر لینوکس از این لپ‌تاپ ارائه می‌کند که نام آن دل XPS 13 Developer Edition است. این نسخه خاص از XPS 13 جدید قرار است با سیستم عامل Ubuntu 18.04 LTS فروخته شود.

برخی دیگر از موارد، در XPS 13 جدید با نسل قبلی یکسان هستند. برای مثال می‌توانیم به نوع کلید‌های کیبرد اشاره کنیم که دل از همان مکانیزم استفاده شده در نسل قبلی این لپ‌تاپ استفاده کرده و سراغ کیبرد‌های باریک‌تر XPS 13 2-in-1 نرفته است. در زمینه وب‌کم هم دوربین این لپ‌تاپ مثل نسل قبلی در حاشیه باریک بالای نمایشگر قرار گرفته و مشکلی از نظر زاویه دید نخواهد داشت.















لپ‌تاپ Dell XPS 13 جدید با قیمت پایه ۹۹۹ دلار عرضه خواهد شد و از تاریخ ۷ ژانویه قابل خریداری است. نسخه لینوکسی از این لپ‌تاپ هم از ۱۵ بهمن ماه قابل خریداری بود و قیمت ۱۱۱۹ دلار برای آن تعیین شده است. شما درباره نسل جدید Dell XPS 13 چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

The post لپ‌تاپ دل XPS 13 جدید با نمایشگر کم‌حاشیه‌تر و پردازنده جدید معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala