ساعاتی قبل جزییات زیادی از گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت فاش شد و بالاخره سامسونگ رسما از این گوشی‌ها رونمایی کرد. هر دو گوشی از نمایشگر حفره‌دار ۶.۷ اینچی با رزولوشن فول اچ‌دی پلاس بهره می‌برند و مجهز به باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هستند که این باتری از شارژ سریع ۲۵ وات پشتیبانی می‌کند.

اگرچه نام تراشه این گوشی اعلام نشده، ولی سامسونگ اعلام کرده که مبتنی بر فناوری ساخت ۷ نانومتری است و پردازنده آن از هشت هسته با سرعت‌های ۲.۸ گیگاهرتز، ۲.۴ گیگاهرتز و ۱.۷ گیگاهرتز بهره می‌برد. باید خاطرنشان کنیم که این مشخصات دقیقا مطابق با ویژگی‌های تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ همخوانی دارد. از دیگر امکانات سخت‌افزاری هم می‌توانیم به ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم.

در پنل پشتی این گوشی در یک ماژول مستطیل شکل، سه دوربین تعبیه شده است. دوربین اصلی از نوع ۴۸ مگاپیکسلی محسوب می‌شود و دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی از دیگر دوربین‌های اصلی به حساب می‌آیند. در حفره نمایشگر هم یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با دیافراگم F/2.2 تعبیه شده است.

از دیگر ویژگی‌های قابل توجه گلکسی اس ۱۰ لایت باید به سیستم جدید لرزشگیر اپتیکال آن موسوم به Super Steady OIS اشاره کنیم که ظاهرا حتی نسبت به دوربین پرچم‌داران هم کیفیت بهتری به ارمغان می‌آورد.

در کنار این گوشی، سامسونگ از گلکسی نوت ۱۰ لایت هم رونمایی کرده که از نظر دوربین سلفی و نمایشگر کاملا مشابه اس ۱۰ لایت است ولی از قلم S Pen بلوتوثی هم بهره می‌برد. کمپانی سامسونگ در مورد تراشه این گوشی هم به نام آن اشاره نکرده ولی گفته که مبتنی بر فناوری ساخت ۱۰ نانومتری است و از پردازنده هشت هسته‌ای بهره می‌برد که ۴ هسته دارای سرعت ۲.۷ گیگاهرتز هستند و ۴ هسته دیگر سرعت ۱.۷ گیگاهرتز را ارائه می‌کنند. به‌نظر می‌رسد این گوشی از تراشه اگزینوس ۹۸۱۰ ولی با پردازنده اندکی ضعیف‌تر بهره می‌برد. حافظه رم این گوشی هم ۶ یا ۸ گیگابایت است و کاربران می‌توانند از ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی استفاده کنند.

در پنل پشتی این گوشی هم سه دوربین تعبیه شده است. دوربین اصلی از سنسور ۱۲ مگاپیکسلی و قابلیت لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برد. دو دوربین دیگر هم شامل دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی است.

گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت از همان ابتدا از رابط کاربری One UI 2 مبتنی بر اندروید ۱۰ به دست کاربران می‌رسد. تاریخ دقیق عرضه این گوشی‌ها اعلام نشده ولی برای خرید مدل پایه گلکسی نوت ۱۰ لایت باید ۵۹۹ یورو بپردازید و خرید مدل پایه گلکسی اس ۱۰ لایت هم ۶۴۹ یورو هزینه در پی دارد.

