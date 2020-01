شب گذشته اکانت توییتری OnLeaks که شهرت زیادی در انتشار تصاویر رندر گوشی‌ها دارد، با انتشار این تصاویر از طراحی احتمالی گوشی ال جی G9 رونمایی کرد که به لطف آن‌ها می‌توانیم به جزییات طراحی این گوشی بپردازیم.

اول از همه نکته‌ای که توجه را جلب می‌کند، موضوع کم‌حاشیه بودن نمایشگر و وجود بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل در بخش فوقانی پنل جلویی جدیدترین پرچم‌دار ال‌جی است. بر اساس اطلاعات فاش شده، به نظر می‌رسد نمایشگر این گوشی از اندازه بین ۶.۷ تا ۶.۹ اینچ بهره می‌برد و مجهز به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر است. در ادامه می‌توانید تصاویر مربوط به رندر ال جی G9 را مشاهده کنید.







در پنل پشتی شیشه‌ای، دوربین چهارگانه را می‌توانیم ببینیم که به‌صورت افقی در کنار یکدیگر تعبیه شده‌اند. در لبه‌های کناری هم وجود دکمه‌های پاور و تنظیم صدا و دکمه اختصاصی گوگل اسیستنت توجه را جلب می‌کنند. در لبه‌ی پایین بدنه، پورت USB-C و جک هدفون دیده می‌شود و درگاه سیم‌کارت هم در لبه‌ی بالایی بدنه وجود دارد. روی هم رفته بدون حساب برجستگی ماژول دوربین، گفته می‌شود این گوشی از اندازه ۱۶۹.۴ در ۷۷.۶ در ۸.۸ میلی‌متر بهره می‌برد.

مانند دیگر اطلاعات و تصاویر فاش شده، همواره باید احتمال خطا را در نظر بگیریم و شاید محصول نهایی برخی جزییات متفاوتی نسبت به این تصاویر داشته باشد. البته اکانت OnLeaks ید طولایی در این زمینه دارد و به همین خاطر تصاویر رندر منتشر شده از جانب این منبع همواره مورد توجه زیادی قرار می‌گیرد. در انتها هم می‌توانید ویدیو مربوط به رندر گوشی ال جی G9 را تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: Android Authority

The post تصاویر رندر ال‌جی G9 دوربین چهارگانه این گوشی را نشان می‌دهند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala