همین ابتدای مطلب باید بگوییم که طبق گزارش‌های مختلف، به نظر می‌رسد سامسونگ قرار است نام‌گذاری گوشی‌های گلکسی اس را تغییر دهد و به جای معرفی گلکسی اس ۱۱ به احتمال زیاد شاهد رونمایی از گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ خواهیم بود. در یک تیزر تبلیغاتی که به تازگی فاش شده، عبارت GALAXY دیده می‌شود و در انتهای آن هم می‌توانیم تاریخ ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) را مشاهده کنیم. اگرچه هنوز گزارش موثقی در مورد محل برگزاری این مراسم منتشر نشده، ولی به احتمال زیاد بار دیگر در شهر سان‌فرانسیسکو سامسونگ از این گوشی‌ها رونمایی خواهد کرد. در ادامه می‌توانید این تیزر کوتاه را تماشا کنید.

دانلود mp4

دو شکل هندسی که در این تیزر میان نام گلکسی دیده می‌شوند، به احتمال زیاد به دو رونمایی مهم اشاره دارند. مستطیل سمت چپ یادآور ماژول دوربین گلکسی اس ۱۱ پلاس یا اس ۲۰ اولترا است. مربع سمت راست هم احتمالا مربوط به نسل جدید گلکسی فولد است که طبق تصاویر و گزارش‌های منتشر شده، از طراحی عمودی بهره می‌برد و ظاهرا زیر ۱۰۰۰ دلار قیمت دارد.

گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ یا گلکسی اس ۲۰ با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ یا اگزینوس ۹۹۰ معرفی می‌شوند. گران‌ترین مدل از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد و دو مدل دیگر هم مجهز به دوربین اصلی با رزولوشن بالا خواهند بود. در هر صورت اگر این تاریخ صحت داشته باشد، حدود ۴۰ روز دیگر از این گوشی‌ها رونمایی می‌شود و تا آن زمان بدون شک می‌توانیم به اطلاعات بیشتری در مورد آن‌ها اشاره کنیم.

منبع: XDA-Developers

The post تاریخ معرفی گلکسی اس ۱۱ در یک تیزر تبلیغاتی مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala