سامسونگ در سال ۲۰۲۰؛ ادامه نبرد برای موفقیت

اگرچه سامسونگ در سال ۲۰۱۹ گوشی‌های مهمی مانند گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ را بدون هیچ مشکلی روانه‌ی بازار کرد، ولی مشکلات ایجاد شده برای گلکسی فولد نشان داد که تکرار چنین اشتباهاتی هزینه زیادی را به این شرکت متحمل می‌کنند. در ادامه به عملکرد این شرکت در سال ۲۰۱۹ می‌پردازیم و گمانه‌زنی‌هایی را در مورد برخی اقدامات سامسونگ در سال ۲۰۲۰ مطرح می‌کنیم.

افزودن مدل e به گوشی‌های گلکسی اس

گوشی‌های گلکسی اس مهم‌ترین گوشی‌های سامسونگ هستند و رقیب مستقیم گوشی‌های آیفون اپل، خانواده P هواوی و گوشی‌های پیکسل گوگل محسوب می‌شوند. طی چند سال گذشته، سامسونگ برای اینکه بتواند نیازهای کاربران متفاوت را پاسخ دهد، مدل معمولی و مدل بزرگ این گوشی‌ها را معرفی می‌کرد. اما در سال ۲۰۱۹ مدل سومی هم معرفی شد که به غیر از اندازه اندکی کوچک‌تر از ویژگی‌های شاخص دیگری هم بهره می‌برد.

سامسونگ در فوریه ۲۰۱۹ چند روز قبل از آغاز به کار نمایشگاه MWC از گوشی‌های گلکسی اس ۱۰، اس ۱۰ پلاس و S10e رونمایی کرد. اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند و مهم‌ترین تفاوت آن‌ها در زمینه‌ی اندازه نمایشگر و ظرفیت باتری است. علاوه بر این، مدل پلاس از یک دوربین سلفی بیشتر هم بهره می‌برد. کاربران برای خرید مدل پایه این گوشی‌ها هنگام عرضه به ترتیب باید مبلغ ۸۹۹ و ۹۹۹ دلار می‌پرداختند که تقریبا مشابه قیمت گوشی‌های آیفون XS و XS مکس به حساب می‌آید.

سامسونگ برای رقابت با آیفون XR تصمیم گرفت مدل S10e را عرضه کند. در مقایسه با مدل‌های اصلی خانواده، این گوشی از نمایشگر کوچک‌تر تخت، رزولوشن پایین‌تر و باتری کوچک‌تر بهره می‌برد و به جای ۸ گیگابایت رم دارای ۶ گیگابایت رم است. اما از طرفی دیگر، از لحاظ تراشه، دوربین اصلی و دیگر ویژگی‌ها مشابه برادران گران‌تر خود است. این گوشی هم مانند آیفون XR در ابتدای عرضه با قیمت ۷۴۹ دلار روانه‌ی بازار شد.

گلکسی فولد؛ شکست یا موفقیت؟

فقط چند روز بعد، سامسونگ در نمایشگاه MWC از نخستین گوشی تاشو خود به نام گلکسی فولد رونمایی کرد. این گوشی از نمایشگر انعطاف‌پذیر پیشرفته‌ای بهره می‌برد و به همین خاطر با وجود اندازه ۷ اینچی می‌تواند تا شود و در جیب کاربر قرار بگیرد. سامسونگ برای این گوشی قیمت پایه ۱۹۸۰ دلاری در نظر گرفت.

مدتی بعد که این محصول برای بررسی پیش از عرضه به دست کارشناسان و خبرنگاران رسید، مشکلات گلکسی فولد سروصدای زیادی به راه انداخت. نمایشگر از محافظ مهمی بهره می‌برد که در نگاه اول به نظر می‌رسید یک محافظ نمایشگر معمولی است و بعد از جدا کردن این لایه، نمایشگر هم تا حد زیادی از کار می‌افتاد. البته این تنها مشکل گلکسی فولد نبود و سامسونگ برای حل این ضعف‌ها، عرضه آن را چندین ماه به تعویق انداخت.

حتی مدل بهبود یافته این گوشی که ماه‌ها بعد عرضه شد، باز هم مشکلات مختلفی دارد و کاربران باید با احتیاط زیادی از آن بهره ببرند. در حال حاضر، این محصول یک گجت بسیار پیشرفته است که اگرچه برخی خواستار استفاده از آن هستند، ولی تا زمانی که مشکلات مهم آن برطرف نشود، هیچ کسی به آن «نیاز» ندارد.

تحولات سری نوت

گلکسی نوت ۱۰ بار دیگر توان سامسونگ را از لحاظ بهره‌گیری از بهترین نمایشگر، بهترین دوربین‌ها و بهترین باتری‌ها نشان داد. این بار سامسونگ فقط یک گوشی گلکسی نوت معرفی نکرد و در کنار گلکسی نوت ۱۰ پلاس شاهد عرضه مدل استاندارد این گوشی بودیم تا کاربران بیشتری بتوانند گلکسی نوت مطابق با نیازهای خود را خریداری کنند. این رویکرد جدید سامسونگ جواب داد و علاوه بر دریافت نقدهای مثبت، از لحاظ فروش هم آمار قابل توجهی برای سامسونگ به ارمغان آوردند.

سامسونگ در سال ۲۰۲۰

چند ماه قبل سامسونگ در جریان کنفرانس توسعه‌دهندگان از طراحی یک گوشی تاشو با مکانیسم عمودی رونمایی کرد که همین کار گمانه‌زنی‌های متعددی را در پی داشت. سامسونگ هم مطابق هر سال، در نمایشگاه‌های CES و MWC حضور فعالی خواهد داشت و در ادامه به‌صورت مختصر به عملکرد سامسونگ در سال ۲۰۲۰ می‌پردازیم که البته تمرکز اصلی این مطلب مربوط به گوشی‌های هوشمند است.

گلکسی اس ۱۱

سامسونگ در تاریخ ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) از گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ یا به عبارتی گلکسی اس ۲۰ رونمایی می‌کند. سامسونگ در سال ۲۰۲۰ با عرضه این خانواده باید بتواند رقبای قدرتمندی برای گوشی‌های آیفون ۱۱ را عرضه کند. این شرکت بارها و بارها توانایی خود را در ساخت گوشی‌های جذاب نشان داده است. در هر صورت خانواده گوشی‌های گلکسی اس هر ساله از جذاب‌ترین گوشی‌های اندرویدی محسوب می‌شوند و سامسونگ در سال ۲۰۲۰ هم با توجه به گزارش‌های منتشر شده قرار است گوشی‌های جذابی را روانه‌ی بازار کند.

گلکسی فولد ۲

گلکسی فولد ۲ بیش از هر چیز دیگری باید دوام بالایی داشته باشد تا کاربران بتوانند با خیال راحت از آن استفاده کنند. اگر سامسونگ می‌تواند این چالش را حل کند، سپس باید به طراحی، ویژگی‌های پر زرق‌وبرق و دیگر موارد توجه نشان بدهد. بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشر شده، گلکسی فولد ۲ برخلاف نسل قبلی از طراحی عمودی بهره می‌برد و ظاهرا قیمت آن حدود نصف گلکسی فولد است. در نهایت باید ببینیم سامسونگ در سال ۲۰۲۰ می‌تواند گوشی تاشو مستحکمی را روانه‌ی بازار کند یا نه.

سری گلکسی A

این شرکت کره‌ای سال گذشته با عرضه چندین گوشی عضو خانواده گلکسی A توانست نظر کاربران زیادی را جلب کند. سامسونگ در سال ۲۰۲۰ با عرضه پرچم‌داران مقرون به صرفه می‌تواند بخش قابل توجهی از سهم بازار شرکت‌های چینی فعال در این حوزه را از آن خود کند. یکی از تحلیلگران معتقد است که با توجه به مشکلات پیش آمده برای گوشی‌های هواوی و فقدان سرویس‌های گوگل در آن‌ها، سامسونگ می‌تواند بخش از مشتریان هواوی را جذب خود کند.

سامسونگ در کشور هند مقام اول را به شیائومی واگذار کرده و شرکت‌هایی مانند ریلمی، ویوو و اوپو فاصله چندانی با سامسونگ ندارند. شرکت سامسونگ در سال ۲۰۲۰ با توجه بیشتر به گوشی‌های سری گلکسی A قادر به افزایش فاصله خود با رقبا خواهد بود.

وضعیت مالی سامسونگ در سال ۲۰۲۰

شرکت سامسونگ از لحاظ مالی مشکلی ندارد. بعد از موفقیت گسترده گوشی‌های گلکسی A و فروش عالی گلکسی نوت ۱۰، شرکت سامسونگ در بازار گوشی‌های هوشمند وضعیت مناسبی دارد. تا زمانی که این شرکت به عرضه محصولات جذاب و موفق ادامه دهد و در ضمن ضرر مهمی تجربه نکند، مانند هزینه‌های هنگفت مربوط به بازطراحی گلکسی فولد، این شرکت از لحاظ مالی با مشکلی مواجه نمی‌شود.

یکی از تحلیلگران در این رابطه می‌گوید که اگرچه فروش گوشی‌ها نسبت به دوران اوج خود بسیار کمتر شده‌اند، ولی سامسونگ از جمله معدود شرکت‌هایی است که از طریق فروش گوشی‌ها درآمد قابل توجهی کسب می‌کند و کاربران زیادی در سرتاسر جهان اشتیاق زیادی برای خرید گوشی‌های جدید سامسونگ دارند.

سخن آخر

همان‌طور که می‌دانید سامسونگ در زمینه‌ی عرضه گجت‌های متنوع ید طولایی دارد ولی همانطور که گفتیم تمرکز اصلی این مطلب بر گوشی‌ها و گجت‌های مربوط به آن‌ها است. سامسونگ سال گذشته از ایرفون گلکسی بادز رونمایی کرد و به نظر می‌رسد در کنار گوشی‌های گلکسی اس ۱۱، نسل جدید آن به نام گلکسی بادز پلاس رونمایی می‌شود.روی هم رفته سامسونگ باید توجه زیادی به گجت‌های پوشیدنی مانند ایرفون‌ها و ساعت‌های هوشمند نشان بدهد زیرا درآمد قابل توجهی برای شرکت‌ها به ارمغان می‌آورند.

از دیگر اقدامات مؤثر سامسونگ در سال ۲۰۱۹ می‌توانیم به افزایش سرعت ارائه اندروید ۱۰ برای گوشی‌های گلکسی اس و گلکسی نوت اشاره کنیم که امیدواریم سامسونگ در سال ۲۰۲۰ هم این روند را ادامه دهد و حتی بهبود ببخشد. در آخر هم باید بگوییم با توجه به تحریم‌های گسترده آمریکا علیه هواوی، سامسونگ با ارائه‌ی گوشی‌های جذاب با برچسب قیمت مناسب در سرتاسر جهان، بیش از پیش می‌تواند مشتریان شرکت هواوی را جذب کند و این یک فرصت بسیار مناسب برای سامسونگ محسوب می‌شود که نباید آن را از دست بدهد.

شما در مورد عملکرد سامسونگ در سال ۲۰۲۰ چه فکر می‌کنید؟ آیا این شرکت در این سال می‌تواند فاصله خود را با رقبا بیشتر کند و درآمد بیشتری کسب کند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

