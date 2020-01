اطلاعات بیشتری در مورد پروژه «انسان مصنوعی» سامسونگ منتشر شد

در روزهای گذشته، یکی از پروژه‌های اسرارآمیز سامسونگ موسوم به «نئون» (Neon) توجهات زیادی را جلب کرده که سامسونگ از آن به‌عنوان پروژه انسان مصنوعی یاد می‌کند. با توجه به همان اطلاعات اندک، برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند که این پروژه مربوط به آواتارهای دیجیتالی از انسان است تا مثلا برای سرگرمی، کسب‌وکار، راهنمایی و دیگر موارد این‌چنینی انجام وظیفه کنند.

حالا با توجه به توییت منتشر شده از جانب مدیر این پروژه، به‌نظر می‌رسد این موضوع صحت دارد ولی در نهایت هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت زیادی در مورد پروژه نئون سامسونگ اظهارنظر کنیم. پراناو میستری، مدیر این پروژه، تصویر زیر را توییت کرده که ظاهرا مربوط به یکی از آواتارهای نئون است. طبق اعلام این مقام، تکنولوژی Core R3 به صورت خودکار می‌تواند حالات صورت، حرکات، صحبت‌ها (حتی به زبان هندی) جدید کاملا متفاوت با اطلاعات ضبط شده خلق کند.

در کدهای سایت مربوط به این پروژه سامسونگ ویدیویی قرار داشته که بعد از فاش شدن، از سایت حذف شده است. در این ویدیو آواتارهای بسیار واقعی به نمایش درآمده‌اند که در حقیقت اصلا هیچ شباهتی به مدل‌های سه‌بعدی خلق شده در کامپیوتر ندارند.

در این میان یک سوال کلیدی که در مورد پروژه نئون در ذهن ما شکل گرفته این است که تا چه حد این آواتارها توسط کامپیوتر خلق شده‌اند؟ آیا برای این آواتارها جزییات دقیق انسان‌ها ضبط شده و فقط بعد از این کار این تصاویر به روش‌های مختلف متحرک می‌شوند؟ و از این مهم‌تر، آواتارهای مذکور از لحاظ صحبت کردن و ابراز احساسات تا چه حد مشابه انسان‌های واقعی عمل می‌کنند؟ در رابطه با پروژه انسان مصنوعی سامسونگ این ادعا مطرح شده که این آواتارها با انسان واقعی اشتباه گرفته می‌شوند که چنین مشخصه‌ای گام بسیار بلندی نسبت به تکنولوژی‌های کنونی محسوب می‌شود.

مدیر این پروژه در مصاحبه‌ای که اخیرا داشته اعلام کرده که به نظر او «انسان‌های دیجیتالی» در دهه پیش رو نقش مهمی خواهند داشت. به نظر او انسان‌های دیجیتالی می‌توانند به بخشی از زندگی روزمره کاربران بدل شوند و این آواتارها به‌عنوان گوینده‌ی اخبار، منشی مجازی یا ستاره‌های سینما بدل شوند.

در هر صورت انتظارات زیادی در رابطه با پروژه انسان مصنوعی سامسونگ ایجاد شده که باید ببینیم این شرکت توانسته این انتظارات را عملی کند یا نه. در نهایت باید بگوییم که بی صبرانه منتظر رونمایی از این پروژه در نمایشگاه CES 2020 هستیم.

