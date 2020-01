امرو تصویری از یک قطعه در خط تولید هواوی لو رفته که گفته شده مربوط به ماژول دوربین گوشی هواوی P40 است. با توجه به این تصویر، مدل پایه از پرچمدار جدید هواوی، قرار است دارای دوربین سه گانه باشد که در این ماژول فلزی مستطیل شکل قرار می‌گیرد.

در این تصاویر می‌توانیم جایگاه سه دوربین این گوشی در بخش پشتی گوشی را ببینیم. همچنین با توجه به اینکه محفظه این دوربین‌ها روی ماژول دوربین به صورت دایره‌ای ترسیم شده، می‌توانیم با قطعیت بگوییم که خبری از دوربین پریسکوپی در بخش پشتی این گوشی نخواهد بود. درواقع دوربین‌های پریسکوپی که زوم‌های بیشتر از پنج برابر اپتیکالی را امکان پذیر می‌کنند، نیازمند محفظه‌ای مستطیل شکل برای ورودی نور به لنز هستند. با این وجود، انتظار دوربین پریسکوپی را باید در نسخه پرو از خانواده هواوی P40 داشته باشیم که مشابه این اتفاق سال گذشته و در گوشی‌های هواوی P30 و Huawei P30 Pro هم رخ داد.

دیگر بریدگی‌هایی که در ماژول دوربین هواوی P40 دیده می‌شوند، مربوط به فلش LED دو گانه و همچنین خروجی برای سنسورهای مربوط به فوکوس لیزری می‌شوند. در کل با قرار گرفتن تمامی اجزای دوربین در یک ماژول، این گوشی قرار است از نظر طراحی شبیه به گوشی آنر V30 پرو باشد.

از مشخصات سخت‌افزاری هواوی P40 هنوز اطلاعات زیادی منتشر نشده است. فعلا می‌دانیم که نمایشگر این گوشی از نوع OLED خواهد بود و سنسور اثر انگشت هم در زیر نمایشگر این گوشی قرار خواهد گرفت. همچنین بعید نیست این بار هواوی سراغ نمایشگر‌های حفره‌دار برود و دیگری خبری از ناچ یا بریدگی در این نمایشگر نباشد. از نظر مشخصات سخت‌افزاری نیز انتظار داریم مثل هر ساله، هر دو گوشی سری هواوی P40 از بهترین پردازنده این شرکت که امسال Kirin 990 است، استفاده کنند. شما درباره پرچمداران جدید شرکت هواوی چه فکر می‌کنید؟ آیا خانواده P40 می‌توانند موفقیت نسل‌های پیشین خود را تکرار کنند؟

