شرکت لنوو شب گذشته از لپ تاپ گیمینگ Legion Y740S رونمایی کرد که از نمایشگر ۱۵.۶ اینچی بهره می‌برد و باریک‌ترین و سبک‌ترین لپ تاپ گیمینگ لنوو محسوب می‌شود. به همین خاطر، کاربران برای بهره‌گیری از گرافیک قدرتمند باید از کارت گرافیک اکسترنال بهره ببرند که برای این کار کاربران می‌توانند از نخستین کارت گرافیک اکسترنال این شرکت به نام Legion BoostStation استفاده کنند. بهترین مدل این لپ‌تاپ از پردازنده Core i9 اینتل، ۳۲ گیگابایت حافظه رم و ۱ ترابایت حافظه SSD بهره می‌برد؛ در این میان، در داخل بدنه لپ‌تاپ کارت گرافیک جداگانه‌ای وجود ندارد و فقط دارای گرافیک یکپارچه اینتل است. به همین خاطر کاربران برای اجرای بازی‌های پیشرفته باید از کارت گرافیک اکسترنال استفاده کنند. از دیگر مشخصه‌های آن هم نباید وزن ۱.۹ کیلوگرم و ضخامت ۱۴.۷ میلی‌متری را از قلم بیندازیم.

کاربران برای خرید Y740S از بین نمایشگرهای ۴K و ۱۰۸۰p حق انتخاب دارند که البته رفرش ریت هر دو آن‌ها ۶۰ هرتز است. طبق اعلام لنوو، باتری این لپ‌تاپ تا ۸ ساعت دوام می‌آورد و از دو پورت تاندربولت ۳ و دو پورت نسل دوم USB 3.1 بهره می‌برد. در رابطه با کارت گرافیک اکسترنال هم باید بگوییم تفاوت چندانی با دیگر گزینه‌های مشابه ندارد و کاربران برای انتخاب کارت گرافیک از GeForce GTX 1660 Ti تا RTX 2080 Super می‌توانند دست به انتخاب بزنند. حتی کاربران علاقمند به کارت‌های گرافیک AMD می‌توانند دستگاه مبتنی بر کارت گرافیک Radeon RX 5700 XT را انتخاب کنند. در ضمن BoostStation با داشتن دو پورت USB 3.1، یک پورت USB 2.0 و پورت‌های HDMI و Ethernet به‌عنوان هاب هم انجام وظیفه می‌کند.

لپ‌تاپ لنوو Legion Y740S و BoostStation در ماه مه (May) عرضه می‌شوند. قیمت پایه این لپ‌تاپ ۱۱۰۰ دلار است و کاربران برای خرید مدل پایه BoostStation باید ۲۵۰ دلار بپردازند.









