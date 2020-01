ساعاتی قبل شرکت‌های مختلف برای نمایشگاه CES 2020 از محصولات مختلف خود پرده‌برداری کردند و در این زمینه سامسونگ فعلا با معرفی چندین تلویزیون دست پر ظاهر شده است. اول از همه باید به یک تلویزیون ۸K بی‌حاشیه و تلویزیون ۴K قابل چرخش اشاره کنیم و در ادامه نباید معرفی مدل‌های جدید فریم تی‌وی و تلویزیون ماژولار ۸K موسوم به The Wall را از قلم بیندازیم.

تلویزیون ۸K بی‌حاشیه Q950TS

اگرچه نام این تلویزیون به جذابیت «فریم تی‌وی» (Frame TV) و The Sero نیست ولی در هر صورت مهم‌ترین تلویزیون جدید سامسونگ محسوب می‌شود که برای این موضوع ۲ دلیل وجود دارد. اول از همه یک تلویزیون ۸K است و دوما حاشیه‌های پنل آن دیده نمی‌شود. بنابراین وقتی این تلویزیون بر روی دیوار قرار بگیرد، مانند یک درگاه برای دنیای جدید انجام وظیفه می‌کند. سامسونگ اعلام کرده که ۹۹ درصد از سطح این تلویزیون از نمایشگر تشکیل شده و حاشیه‌ها فقط ۱ درصد را تشکیل می‌دهند.

این تلویزیون با بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌تواند رزولوشن محتوا را به ۸K برساند و این یعنی هرچه محتوای بیشتری تماشا کنید، این تلویزیون از لحاظ این فرایند افزایش رزولوشن (Upscale) بهتر و دقیق‌تر عمل می‌کند. از آنجایی که در حال حاضر تقریبا هیچ محتوای ۸K وجود ندارد، پس کاربران Q950TS به ناچار برای مشاهده چنین رزولوشنی باید دست به دامن هوش مصنوعی این تلویزیون شوند.

همچنین تکنولوژی استفاده شده برای نور پس‌زمینه این تلویزیون هم بهبود یافته و طبق اعلام این شرکت، می‌تواند محتوای HDR را باکیفیت فوق‌العاده و حداقل نشت نور که بر بخش‌های مشکی تاثیر می‌گذارند، نمایش دهد. البته چنین ادعاهایی باید در عمل هم ثابت شوند. از لحاظ صدا هم سامسونگ اسپیکرهای بسیار کوچکی را در دور تا دور این تلویزیون تعبیه کرده است. در ضمن به‌لطف نرم‌افزار رهگیری Sound+، تلویزیون مذکور می‌تواند حرکات سوژه‌های موجود در تصویر را ردیابی کند تا با توجه به حرکت آن‌ها، منبع صدا هم تغییر پیدا کند و تجربه جذاب‌تری برای کاربران به ارمغان بیاورد.

تلویزیون چرخان The Sero

یکی دیگر از محصولات جذاب سامسونگ در نمایشگاه CES 2020 تلویزیون چرخان The Sero است که البته در آوریل ۲۰۱۹ در کره جنوبی روانه‌ی بازار شده ولی احتمالا سامسونگ حالا قصد دارد عرضه بین‌المللی آن را آغاز کند. این تلویزیون چرخان با چرخیدن خود می‌تواند در حالت عمودی قرار بگیرد تا کاربران به راحتی قادر به مشاهده محتوای موجود در موبایل خود باشند. در ضمن تلویزیون برای چرخیدن به‌صورت خودکار عمل می‌کند و این یعنی مثلا در صورت مشاهده ویدیوهای اینستاگرام این تلویزیون عمودی می‌شود ولی هنگام مشاهده نتفلیکس به حالت افقی برمی‌گردد.

فریم تی‌وی

سامسونگ همچنین از مدل جدید تلویزیون فریم تی‌وی هم رونمایی کرد که یک تلویزیون QLED 4K محسوب می‌شود که می‌تواند به‌عنوان قاب آثار هنری انجام وظیفه کند. سامسونگ مدل جدید آن را در دو اندازه ۳۲ و ۷۵ اینچی معرفی کرده است. حالا کاربران برای انتخاب فریم آن حق انتخاب بیشتری دارند و لوازم جانبی بیشتری برای آن معرفی شده است.

تلویزیون The Wall

در نهایت شرکت سامسونگ اعلام کرد که پیشرفت‌های به دست آمده در خط تولید به آن‌ها اجازه داده که این تلویزیون ماژولار microLED را در ۴ اندازه جدید ۸۸، ۹۳، ۱۱۰ و ۱۵۰ اینچی معرفی کنند. پیش از این سامسونگ از مدل‌های ۷۵، ۱۴۶، ۲۱۹ و ۲۹۲ اینچی این تلویزیون رونمایی کرده بود. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به پشتیبانی از محتواهای HDR10+ اشاره کنیم و هنگام عدم استفاده می‌تواند برای نمایش آثار هنری مانند عکس‌ها و نقاشی‌های مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.

