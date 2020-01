اینتل ساخت یک کامپیوتر گیمینگ ماژولار بسیار کوچک را تایید کرد

در سال ۲۰۱۸ اینتل با همکاری با AMD «مینی پی‌سی» (Mini PC) گیمینگ بسیار جمع‌وجوری به نام NUC 8 معرفی کرد که اگرچه از امکانات قابل توجهی بهره می‌برد، ولی کاربران نمی‌توانستند به‌طور گسترده قطعات آن را ارتقا بدهند. حالا اینتل برای حل این مشکل قصد دارد یک کامپیوتر گیمینگ جمع‌و‌جور به نام NUC 9 را معرفی کند که به کاربران اجازه می‌دهد پردازنده، کارت گرافیک، رم، حافظه داخلی و پورت‌ها را به‌راحتی و بدون دردسر تعویض کنند.

ساعاتی قبل در جریان نمایشگاه CES 2020، شرکت اینتل وجود چنین محصولی را بالاخره تایید کرد. طبق اعلام اینتل، حجم این دستگاه به ۵ لیتر می‌رسد و این یعنی اندازه آن به کوچکی کنسول‌های گیمینگ خواهد بود و در ضمن این موضوع را هم اعلام کرده که کاربران با بهره‌گیری از کارتریج‌های قابل تعویض می‌توانند پردازنده این سیستم را به آسانی تغییر دهند.

تمام جزییات رسمی که شرکت اینتل اعلام کرده، در تصویر بالا می‌توانید مشاهده کنید ولی طبق اعلام این کمپانی، کامپیوتر مذکور تا پردازنده‌های Core i9 سری H پشتیبانی می‌کنند؛ این اظهارنظر احتمالا بدین معناست که NUC 9 در بهترین حالت می‌تواند از تراشه‌های قدرتمند لپ‌تاپ‌ها بهره ببرد و نمی‌تواند از تراشه‌های پیشرفته کامپیوترهای دسکتاپ برای آن استفاده کرد. همچنین این شرکت اعلام کرده مشغول همکاری با دیگر شرکای تجاری برای بهبود سیستم است. شرکت اینتل معمولا کامپیوترهای NUC را به‌عنوان سیستم‌های فاقد بسیاری از قطعات به فروش می‌رساند و کاربران باید مواردی مانند رم و حافظه را تامین می‌کردند. به همین خاطر احتمالا این اظهارنظر اینتل بدین معناست که شرکای موردنظر قطعات مذکور (و شاید کارت گرافیک) را برای کاربران اضافه می‌کنند.

بر اساس شایعاتی که مطرح شده، به نظر می‌رسد این یک مینی پی‌سی بسیار جذاب خواهد بود و اینتل به احتمال زیاد در جریان نمایشگاه CES 2020 جزییات این کامپیوتر گیمینگ را اعلام خواهد کرد.

