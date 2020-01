سال گذشته، اچ پی لپ‌تاپ‌های ۱۳ اینچی خانواده Spectre x360 را شامل یک بروزرسانی بزرگ کرد و تغییراتی که لازم بود را به این مدل اضافه کرد. این تغییرات شامل باریک‌تر شدن لپ‌تاپ، کاهش حاشیه‌های نمایشگر و همچنین بهبود ترک‌پد می‌شد. حالا در نمایشگاه CES 2020 شاهد به وجود آمدن همین تغییرات در نسخه ۱۵ اینچ اچ پی Spectre x360 هستیم.

مثل سال گذشته که تفاوت‌های نسل جدید و قبلی مدل ۱۳ اینچی اچ پی Spectre x360 غیر قابل چشم‌پوشی بود، امسال هم در مورد نسخه ۱۵ اینچ این لپ‌تاپ صادق است. در مدل ۲۰۲۰ از این لپ‌تاپ، حاشیه‌های نمایشگر تا حد زیادی کاهش داشته و باعث شده تا در مجموع مدل جدید حدود ۱۳ درصد از مدل قبلی کوچک‌تر باشد. علاوه بر این تغییرات ظاهری، اچ پی نمایشگرهای OLED خود که سال قبل معرفی کرده بود را نیز به این لپ‌تاپ جدید آورده است.

یک مورد دیگر که نسبت به نسل قبلی بهبود زیادی داشته، ترک‌پد لپ‌تاپ است. اچ پی هم حالا مثل دیگر سازندگان لپ‌تاپ‌های ویندوزی، از درایورهای Windows Percision برای ترک‌پد خود استفاده می‌کند. اینکه تغییر درایور ترک‌پد هنوز در سال ۲۰۲۰ مهم است، نشان می‌دهد که چه حجم بزرگی از لپ‌تاپ‌های ویندوزی با مشکل ترک‌پد مواجه بوده‌اند و حالا وضعیت بهتری دارند.

در زمینه مشخصات سخت‌افزاری نیز شاهد بروزرسانی‌هایی هستیم. پردازنده HP Spectre x360 15 حالا می‌تواند تا نسل دهم Core i7 ارتقا یابد که البته این پردازنده ۶ هسته‌ای، از سری Comet Lake خواهد بود که لیتوگرافی ۱۴ نانومتری دارد. آخرین نسل از پردازشگرهای گرافیکی Nvidia هم در این لپ‌تاپ حاضر خواهند بود.

دیگر بخش‌های طراحی این لپ‌تاپ تغییر خاصی نسبت به نسخه ۱۳ اینچ این لپ‌تاپ نداشته‌اند. همچنان دو پورت تاندربولت ۳، یک پورت USB-A و یک پورت HDMI همراه با جک هدفون در لبه‌های این‌لپ‌تاپ جای گرفته‌اند. یک دکمه سوییچ فیزیکی هم برای قطع ارتباط وب‌کم با کامپیوتر روی بدنه وجود دارد. همچنین کلید‌های ماشین‌حساب هم در سمت راست کیبرد این لپ‌تاپ دیده می‌شوند.

با ترک‌پد جدید و کوچک‌تر و بهتر شدن طراحی، این لپ‌تاپ درواقع نسخه بزرگ‌تر شده از مدل ۱۳ اینچی HP Spectre x360 است. هنوز خبری از قیمت و زمان عرضه این لپ‌تاپ جدید در دسترس نیست اما اچ پی گفته که این موارد را به زودی اعلام خواهد کرد. شما درباره این لپ‌تاپ چه فکر می‌کنید؟

