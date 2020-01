جبرا با دو هدفون جدید به نمایشگاه CES 2020 آمده است

شرکت جبرا را دیگر همه می‌شناسند. این شرکت در حوزه ساخت هدفون و بلندگو فعالیت‌های زیادی داشته و حالا دو هدفون جدید را به نمایشگاه CES 2020 آورده است. اولین هدفون، نسل جدید Elite 75t است که از سری هدفون‌های تو گوشی بی‌سیم به حساب می‌آیند. در نسل جدید عبارت Active هم به نام این هدفون اضافه شده تا مشخص شود این محصول برای ورزشکاران ساخته شده است. جبرا Elite Active 75t از یک پوشش محافظ داخلی در برابر گرد و خاک و قطرات آب استفاده می‌کند و دارای گواهی IP57 برای مقاومت در برابر آب و گرد و خاک است. برای مقایسه باید بگوییم نسل قبلی این هدفون‌ها دارای استاندارد IP55 بودند. عمر باتری این هدفون نیز درست مثل نسل قبلی است و ۷.۵ ساعت شارژ دهی با یکبار شارژ خواهد داشت. قاب نگهدارنده این هدفون‌ها نیز می‌تواند ۲۸ ساعت عمر باتری اضافه برای این محصول به همراه داشته باشد.

جبرا Elite Active 75t با قیمت ۱۹۹ دلار عرضه خواهد شد که نسبت به قیمت ۱۷۹ دلاری نسل قبلی، شاهد افزایش قیمت هستیم. اگر هم به بهبودهای این هدفون در زمینه مقاومت در برابر آب و گرد و غبار نیازی ندارید، رنگ‌های جدید این مدل ممکن است شما را نسبت به نسل قبلی بیشتر وسوسه کند. جبرا در مجموع ۶ رنگ برای این هدفون در نظر گرفته که شامل رنگ‌های سرمه‌ای، Copper Black، مشکی تیتانیومی، خاکستری، Sienna و نعنایی می‌شود. البته زمان عرضه این رنگ‌ها با هم متفاوت است و سه رنگ اولی که نام بردیم، در ابتدا عرضه خواهند شد و سه رنگ بعدی، در ما‌ه‌های بعد از راه می‌رسند.

محصول دیگری که جبرا معرفی کرده، یک هدفون ۹۹ دلاری است که این شرکت آن را Elite 45h نامگذاری کرده است. این شرکت می‌گوید که هدفون جدید قرار است استانداردی جدید در دسته هدفون‌های زیر ۱۰۰ دلار تعیین کند. با یک بار شارژ، Jabra Elite 45h می‌تواند تا ۴۰ ساعت موسیقی پخش کند. پس از اتمام شارژ هم می‌توانید تنها با ۱۵ دقیقه شارژ این هدفون، هشت ساعت موسیقی گوش کنید. این هدفون‌ها به سادگی تا می‌شوند تا به راحتی بتوان آن‌ها را حمل و نقل کرد. بلندگوهای این هدفون ۴۰ میلی‌متری خواهند بود و دو میکروفون برای پاسخ دادن به تماس‌ها نیز روی آن‌ها نصب شده است. بلوتوث ۵ و ویژگی به نام One-Touch برای انتخاب دستیار صوتی شخصی گوشی شما، از جمله دیگر ویژگی‌های جبرا Elite 45h هستند.

جبرا همچنین به شرکت‌هایی پیوسته که پروفایل‌های صوتی اختصاصی برای هدفون‌های خود منتشر می‌کنند. در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ قرار است این شرکت یک بروزرسانی نرم‌افزاری برای این هدفون‌ها عرضه کند که شامل ویژگی به نام MySound است. این ویژگی قرار است صدای خروجی هدفون را متناسب با علایق شما کالیبره کند تا هرکسی بتواند پروفایل صوتی مخصوص خود را داشته باشد.

منبع: TheVerge

The post جبرا با دو هدفون جدید به نمایشگاه CES 2020 آمده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala