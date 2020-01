جدیدترین ساعت هوشمند Withings با دو ویژگی مهم پایش سلامتی معرفی شد

امروز و در نمایشگاه CES 2020، شاهد معرفی ساعت هوشمند Withings ScanWatch بودیم که دو ویژگی مهم در زمینه پایش سلامتی کاربر را در خود گنجانده است. اولین ویژگی، می‌تواند وضعیت فیبریلاسیون دهلیزی قلب را اندازه‌گیری کند و دومین ویژگی، میزان اکسیژن در خون کاربر در زمان خواب را اندازه‌گیری می‌کند.

ساعت هوشمند Withings ScanWatch برای سنجش میزان اکسیژن خون، نور را به رگ‌های خونی می‌تابند و سپس از بازگشت آن، میزان اکسیژن موجود در خون را اندازه‌گیری می‌کند. نظارت یا مانیتور کردن میزان اکسیژن در خون، می‌تواند مواقعی که کمبود اکسیژن باعث آپنه در خواب می‌شود را تا حدودی تشخیص دهد. در چنین مواردی، برای لحظاتی کوتاه تنفس در خواب متوقف می‌شود. خواندن اکسیژن خون در خواب می‌تواند در تعیین مواردی دیگری مثل سنجش کیفیت خواب و مدت زمان خواب هم موثر باشد و این موارد نیز در اپلیکیشن Withings برای ساعت ScanWatch به کاربر اعلام خواهد شد.

این ویژگی چیزی شبیه به ویژگی مشابهی است که شرکت فیت‌بیت در ساعت Ionic قرار داده است. البته لازم به ذکر است که نه ساعت هوشمند Withings ScanWatch و نه مدل مشابه فیت‌بیت، نمی‌توانند بیماری آپنه خواب را به صورت کامل تشخیص دهند اما می‌توانند احتمال وجود این بیماری را به کاربر اعلام کند تا در صورت لزوم، فرد به پزشک مراجعه کند. درواقع در حال حاضر برای تشخیص آپنه خواب، نیازمند دوره‌های مطالعه خواب کاربر است که در آن میزان تنفس فرد در کنار مواردی مثل فعالیت مغز، ضربان قلب و همچنین میزان اکسیژن خون، مانیتور می‌شوند. اما سنجش میزان اکسیژن خون در خواب، می‌تواند احتمال وجود آپنه خواب را مطرح کند و تشخیص قطعی ارائه نمی‌کند.

ساعت هوشمند Withings ScanWatch همچنین می‌تواند میزان ضربان قلب را هم اندازه‌گیری کند که در آن ضربان‌های نامنظم و حتی فیبریلاسیون دهلیزی قابل مشاهده خواهند بود. اگر ساعت متوجه شود که اشکالی در ضربان قلب کاربر وجود دارد، در مرحله اول به او هشدار می‌دهد و سپس می‌گوید با ساعت نوار قلب بگیرد. برای این منظور کاربر باید انگشت خود را روی سنسوری روی صفحه ساعت بگذارد تا نوار قلب او ضبط شود. سپس اطلاعات به دست آمده از طریق اپلیکیشن ScanWatch در دسترس کاربر قرار می‌گیرد.

شرکت Withings اولین بار تکنولوژی پایش نوار قلب خود را در ساعت Move ECG که پارسال معرفی کرده بود به نمایش گذاشت. ساعت هوشمند Withings Move ECG در اروپا عرضه شده اما هنوز برای عرضه در ایالات متحده با مشکل مواجه است زیرا باید مجوز‌های مربوطه را از FDA، سازمان دارو و غذای آمریکا، دریافت کند.

از این موارد که بگذریم، این شرکت اعلام کرده که ساعت هوشمند Withings ScanWatch از سه ماهه دوم ۲۰۲۰ و با قیمت ۲۴۹ دلار برای مدل ۳۸ میلی‌متری و قیمت ۲۹۹ دلار برای مدل ۴۲ میلی‌متری، عرضه خواهد شد.

