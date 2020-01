امروز شرکت اچ پی حسابی مشغول معرفی جدیدترین محصولات خود برای نمایشگاه CES 2020 و سال جدید میلادی بوده است. دومین لپ‌تاپی که این شرکت معرفی کرده، نسل جدید اچ پی Elite Dragonfly G2 است. مدل جدید این لپ‌تاپ از آخرین نسل از چیپست‌ها استفاده می‌کند، حافظه بیشتری دارد و دو گزینه جذاب به آن اضافه شده: اول مودم ۵G برای اتصال به این شبکه و دوم یک ردیاب Tile که برای اولین بار در لپ‌تاپ‌ها شاهد آن هستیم.

از بیرون که نگاه کنیم، نسل جدید اچ پی Elite Dragonfly G2 تفاوتی با نسل قبلی خود ندارد که خبر خوبی است؛ زیرا طراحی این نسل از لپ‌تاپ‌ها به قدر کافی خوب و کاربردی است. بیشتر بروزرسانی‌ها در درون این لپ‌تاپ اتفاق افتاده و برای شروع می‌توانیم به استفاده از پردازند‌های نسل دهم اینتل اشار کنیم. برای مقایسه باید بگوییم نسل قبلی از پردازنده‌های نسل هشتم اینتل استفاده می‌کرد. مدل‌های جدید حالا گزینه پردازنده ۶ هسته‌ای را هم در اختیار کاربر قرار می‌دهند. جدا از این موارد، خریداران می‌توانند از حافظه‌های داخلی یک یا دو ترابایت هم در این محصول استفاده کنند.

اما جذاب‌تر از همه این‌ها، دو گزینه جدیدی است که در هنگام خرید می‌توان به این لپ‌تاپ اضافه کرد. اولین مورد، مجهز کردن این لپ‌تاپ به مودم کوالکام X55 LTE + 5G است که پشتیبانی از ۵G را به این لپ‌تاپ می‌آورد. البته هنوز ۵G به صورت گسترده عرضه نشده و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد اما همین که می‌توان از همین حالا برای آینده ۵G آماده بود، خبر خوبی است. نسل قبلی این لپ‌تاپ، تنها مجهز به پشتیبانی از LTE بود.

گزینه جذاب دیگر، اضافه کردن ردیابت Tile به این لپ‌تاپ است. شرکت Tile چند سالی است که ردیاب‌های خود را برای لپ‌تاپ‌ها تبلیغ می‌کنند اما آن‌ها نیازمند این بودند که برچسب مخصوص را روی بدنه لپ‌تاپ نصب کنید. حالا اما لپ‌تاپ اچ پی Elite Dragonfly G2، اولین لپ‌تاپی است که این ردیاب را در درون خود جای داده است. با این کار کاربر به سادگی می‌تواند با کمک اپلیکیشن Tile، موقعیت لپ‌تاپ خود را پیدا کند بدون آن‌که نیاز به سخت‌افزاری جداگانه برای آن داشته باشد. ردیاب Tile در این لپ‌تاپ مادامی کار می‌کند که باتری خود لپ‌تاپ شارژ داشته باشد. همچنین باید بگوییم اچ پی اولین شرکتی نیست که با Tile همکاری می‌کند و شرکت‌های دیگری مثل بوز، Boosted و چندین برند دیگر هم با Tile برای اضافه کردن ردیاب به محصولات خود همکاری داشته‌اند.

تنها نکته منفی در رابطه با این لپ‌تاپ که در نسل قبلی هم شاهد آن بودیم، این است که این لپ‌تاپ از سری لپ‌تا‌پ‌های بیزنسی اچ پی است. این یعنی خرید آن احتمالا برای همه آسان نخواهد بود. هنوز خبری در رابطه با قیمت و زمان عرضه اچ پی Elite Dragonfly G2 اعلام نشده اما انتظار داریم این موارد هم به زودی اعلام شوند. شما درباره این لپ‌تاپ چه فکر می‌کنید؟

