به تازگی ویدیویی منتشر شده که نحوه عملکرد کیبورد نامرئی سامسونگ را نمایش می‌دهد. این تکنولوژی Selfie Type نام دارد و سامسونگ چند روز قبل خبر معرفی آن را در نمایشگاه CES 2020 منتشر کرد. این ویدیو که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید، چگونگی عملکرد کیبورد نامرئی سامسونگ حین استفاده از گوشی، تبلت و حتی گوشی تاشو را نشان می‌دهد.

پروژه Selfie Type مربوط به بخش C-Labs سامسونگ است که کارکنان این بخش معمولا بر روی توسعه پروژه‌های بلندپروازانه کار می‌کنند. این تکنولوژی مبتنی بر الگوریتم هوش مصنوعی، به کاربران اجازه می‌دهد که صرفا با بهره‌گیری از دوربین سلفی گجت خود از کیبورد نامرئی استفاده کنند و برای بهره‌گیری از آن نیازی به سخت‌افزار جداگانه‌ای نیست. در این میان هنوز نمی‌توانیم در مورد دقت این تکنولوژی صحبت کنیم ولی با توجه به این ویدیو منتشر شده امیدواریم در این زمینه حرف زیادی برای گفتن داشته باشد.

علاوه بر این می‌توان این احتمال را هم مطرح کرد که سامسونگ به‌زودی برای کاربران گوشی‌های پرچم‌دار خود این نرم‌افزار را از طریق آپدیت نرم‌افزاری ارائه خواهد کرد. همانطور که گفتیم هنوز جزییات زیادی در مورد این پروژه منتشر نشده ولی در روزهای آینده در جریان نمایشگاه CES 2020 شرکت سامسونگ این مشخصه را رسما معرفی خواهد کرد.

