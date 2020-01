طبق گزارش منتشر شده از جانب سایت SamMobile، گلکسی اس ۱۱ (یا طبق برخی شایعات گلکسی اس ۲۰) با نمایشگر دارای رفرش ریت ۱۲۰ هرتز عرضه می‌شود. این سایت خبر مذکور را به نقل از منابع معتبر منتشر کرده و طبق آن سامسونگ برای اولین بار می‌خواهد از چنین نمایشگری برای گوشی خود استفاده کند.

البته این اولین باری نیست که به ۱۲۰ هرتز بودن نمایشگر گلکسی اس ۱۱ اشاره می‌شود. حدود دو ماه قبل، افشاگر معروف حوزه موبایل که با نام کاربری Ice Universe در توییتر فعالیت می‌کند، اعلام کرد که تنظیمات مخفی مربوط به نمایشگر ۱۲۰ هرتز در کدهای نسخه بتا رابط کاربری One UI گلکسی نوت ۹ پیدا شده است. اگرچه نوت ۹ مجهز به نمایشگر ۶۰ هرتز است، اما وجود چنین تنظیمی نشان می‌داد که سامسونگ برای گوشی‌های جدید خود قصد دارد چنین مشخصه‌ای ارائه کند. این افشاگر چند روز قبل با انتشار یک توییت اعلام کرد که هر سه گوشی گلکسی اس ۱۱ از چنین نمایشگری بهره می‌برند.

با توجه به اینکه مزایای مربوط به افزایش رزولوشن نمایشگرها دیگر چندان به چشم نمی‌آیند، شرکت‌ها برای رقابت با یکدیگر به افزایش نرخ رفرش روی آورده‌اند. سال گذشته پیکسل ۴ و وان‌پلاس ۷T با نمایشگرهای ۹۰ هرتز معرفی شدند و گوشی‌های گیمینگ مانند Razer Phone 2 و ایسوس ROG Phone 2 هم با نمایشگرهای ۱۲۰ هرتز عرضه شدند. افزایش نرخ رفرش باعث می‌شود انواع محتوا به صورت روان‌تر به نمایش در بیایند و این موضوع در زمینه افزایش جذابیت انیمیشن‌های رابط کاربری و بازی‌ها تاثیر قابل توجهی دارد.

فارغ از اینکه گوشی‌های مذکور گلکسی اس ۱۱ یا گلکسی اس ۲۰ هستند، سامسونگ در تاریخ ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) از جدیدترین پرچم‌داران خود رونمایی خواهد کرد. در ضمن باید انتظار معرفی نسل جدید گوشی تاشو سامسونگ را داشته باشیم.

