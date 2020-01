درآمد HTC نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۸۷ درصد کاهش یافته است

روزی روزگاری شرکت HTC یکی از پیشروترین شرکت‌های فعال در اکوسیستم اندروید بود که در زمینه‌ی ساخت گوشی‌های اندرویدی جذاب حرف زیادی برای گفتن داشت. متاسفانه درآمد HTC از سال ۲۰۱۱ روند نزولی داشته و سال ۲۰۱۹ هم به هیچ عنوان سال خوبی برای این شرکت نبوده است. طبق جدیدترین گزارش مالی منتشر شده، این شرکت در سال ۲۰۱۹ توانسته فقط ۳۳۳ میلیون دلار درآمد کسب کند که برای مقایسه باید بگوییم درآمد این شرکت در سال ۲۰۱۸ حدود ۷۹۰ میلیون دلار بوده است. در سال ۲۰۱۷ هم شرکت HTC توانست درآمد ۲ میلیارد دلاری کسب کند و همین آمارها به‌خوبی افت فاحش درآمد HTC طی چند سال گذشته را نشان می‌دهند.

یکی از روزنامه‌نگاران خبرگزاری بلومبرگ در همین رابطه نوشته که درآمد دریافتی اپل از جانب فروش ایرپاد در عرض ۲ هفته معادل کل درآمد‌ HTC طی یک سال است. مدیرعامل جدید HTC سال گذشته طی مصاحبه با سایت TechCrunch یکی از دلایل کاهش فروش گوشی‌های این شرکت را توقف نوآوری دانسته که این موضوع به افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه واقعیت مجازی برمی‌گردد.

در حال حاضر، این شرکت چندین هدست واقعیت مجازی را روانه‌ی بازار کرده که البته هنوز در مورد آمار فروش آن‌ها اطلاع‌رسانی نشده است. در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند هم این شرکت ترجیح داده توسعه گوشی‌های پرچم‌دار را کنار بگذارد و در عوض بر روی فروش گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده در مناطقی مانند هند تمرکز کرده است. سرنوشت HTC بار دیگر این موضوع را یادآور می‌شود که بدون نوآوری یا ارائه‌ی محصولات جذاب نمی‌توان در بازار شلوغ گوشی‌های هوشمند دوام آورد.

