طراحی گوشی سونی اکسپریا ۵ پلاس فاش شد

بخش موبایل سونی با وجود اینکه از لحاظ درآمدی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند ولی هنوز از ارائه‌ی گوشی‌های جدید دست نکشیده است. در همین رابطه شب گذشته تصاویر رندر گوشی سونی اکسپریا ۵ پلاس منتشر شد که ظاهرا مدل پلاس اکسپریا ۵ محسوب می‌شود. البته هنوز در مورد نام این گوشی نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم.

اولین نکته‌ای که هنگام مشاهده این تصاویر توجه را جلب می‌کند، نسبت ۲۱:۹ نمایشگر آن است که به ویژگی شاخص گوشی‌های جدید سونی بدل شده است. طبق اطلاعات منتشر شده، این گوشی از نمایشگر تخت ۶.۶ اینچی اولد با دو اسپیکر در جلوی بدنه بهره می‌برد. از آنجایی که بسیاری از شرکت‌ها به سمت بهره‌گیری از نمایشگرهای خمیده حرکت می‌کنند و این مشخصه مخالفان زیادی دارد، این رویکرد احتمالا مورد استقبال کاربران مخالف این قابلیت قرار می‌گیرد.





از دیگر امکانات اکسپریا ۵ پلاس باید به وجود حسگر اثر انگشت در کنار بدنه و جک هدفون در لبه‌ی فوقانی اشاره کنیم. شکل و شمایل فریم این گوشی هم تا حدی یادآور گوشی‌های قدیمی مانند آیفون ۴ و ۵ است. در پنل پشتی دوربین سه‌گانه تعبیه شده است که احتمالا شامل دوربین‌های استاندارد، اولترا واید و تله فوتو خواهد بود. دوربین سلفی هم ظاهرا از سنسور ۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

به غیر از این موارد، اطلاعات دیگری مانند مدل تراشه و دیگر مشخصات سخت‌افزاری در مورد سونی اکسپریا ۵ پلاس مطرح نشده است. البته احتمالا طی هفته‌های آینده در رابطه با مشخصات این گوشی می‌توانیم با قاطعیت بیشتری صحبت کنیم. در ادامه می‌توانید زوایای مختلف این گوشی را در یک ویدیو تماشا کنید.

