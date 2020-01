در نمایشگاه Computex 2019، شرکت لنوو اعلام کرد که مشغول توسعه یک لپ‌تاپ ۵G مبتنی بر تراشه اسنپ‌دراگون ۸cx است و شب گذشته در نمایشگاه CES 2020 لنوو از محصول نهایی به نام Yoga 5G رونمایی کرد.

از لحاظ طراحی، لنوو Yoga 5G تفاوت چندانی با دیگر لپ‌تاپ‌های میان‌رده این شرکت ندارد اما ویژگی قابل توجه این لپ‌تاپ در مشخصات سخت‌افزاری آن است. این لپ‌تاپ به جای پردازنده اینتل، از تراشه اسنپ‌دراگون ۸cx و مودم X55 5G شرکت کوالکام بهره می‌برد. این مودم برای فناوری ۵G از تکنولوژی امواج میلی‌متری و فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند و در غیر این صورت می‌توان از شبکه LTE استفاده کرد.

لنوو اعلام کرده که این نخستین کامپیوتر مبتنی بر تراشه کوالکام است که از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند. در این میان باید ببینیم این لپ‌تاپ مجهز به پردازنده و مودم کوالکام در زمینه‌ی اتصال به اینترنت ۵G و عمر باتری نسبت به گوشی‌های هوشمند چه عملکردی از خود نشان می‌دهد. لنوو وعده داده که باتری Yoga 5G با هر بار شارژ می‌تواند تا ۲۴ ساعت دوام بیاورد ولی اعلام نکرده که در این آمار استفاده از اینترنت ۵G لحاظ شده یا نه.

به غیر از جذابیت پردازنده و مودم، باقی مشخصه‌های سخت‌افزاری استاندارد هستند. این لپ‌تاپ از نمایشگر ۱۴ اینچی IPS با رزولوشن FHD، ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه SSD بهره می‌برد. دو پورت USB-C، جک هدفون، درگاه سیم‌کارت نانو برای پشتیبانی از اینترنت ۵G در بدنه این لپ‌تاپ دیده می‌شود. البته لنوو Yoga 5G از سیم‌کارت الکترونیکی (eSIM) هم پشتیبانی می‌کند.

با توجه به انگشت‌شمار بودن لپ‌تاپ‌های مجهز به تراشه‌های ARM، هنوز در مورد آمادگی این دسته از تراشه‌ها شک و تردید زیادی وجود دارد. علاوه بر این باید به اینترنت ۵G هم اشاره کنیم که در بسیاری از کشورها عرضه نشده و در کشورهای پیشرفته هم هنوز در مراحل اولیه ارائه قرار دارد. لنوو اعلام کرده که این لپ‌تاپ با قیمت پایه ۱۴۹۹ دلار در فصل بهار روانه‌ی بازار می‌شود.

