شرکت لنوو در جریان نمایشگاه CES 2020 از لپ‌تاپ ThinkBook پلاس رونمایی کرد که در بخش بیرونی آن یک نمایشگر ۱۰.۸ اینچی مبتنی بر تکنولوژی جوهر الکترونیکی (E Ink) توجه را جلب می‌کند. این نمایشگر می‌تواند اطلاعات قرارهای کاری یا وضعیت آب‌وهوا را نمایش دهد و بعد از باز شدن لپ‌تاپ، اطلاعات حساس را پنهان می‌کند تا افراد مقابل شما نتوانند این موارد را مشاهده کنند.

در ضمن باید به پشتیبانی این نمایشگر از قلم استایلوس اشاره کنیم که این قلم همراه با لپ‌تاپ عرضه می‌شود و کاربران می‌توانند از آن برای یادداشت‌برداری استفاده کنند؛ این یادداشت‌ها از طریق برنامه OneNote مایکروسافت به فضای ابری منتقل می‌شوند. اگرچه نمایشگرهای جوهر الکترونیکی به رفرش ریت بسیار پایین شهرت دارند، ولی طبق اعلام خبرنگار سایت ورج، این نمایشگر سرعت پاسخ‌دهی بالایی در واکنش به قلم دارد. لنوو اعلام کرده که برای بهبود تجربه کاربری حین یادداشت برداری، بخش‌هایی از نمایشگر بسیار سریع‌تر از کلیت آن به‌روزرسانی می‌شوند. در ضمن به‌لطف پشتیبانی از نسخه ویندوز برنامه کیندل آمازون، کاربران می‌توانند از این نمایشگر به‌عنوان کتاب‌خوان هم استفاده کنند.





نمایشگر اصلی این لپ‌تاپ ابعاد ۱۳.۳ اینچی دارد و مبتنی بر رزولوشن ۱۰۸۰p است. بهترین مدل آن از پردازنده نسل دهم Core i7 اینتل بهره می‌برد و از دیگر مشخصات می‌توانیم به ۸ یا ۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. در ضمن حسگر اثر انگشت هم درون دکمه پاور تعبیه شده است. لپ‌تاپ لنوو ThinkBook پلاس از ماه مارس ۲۰۲۰ با قیمت پایه ۱۱۹۹ دلار در بازار عرضه می‌شود.

منبع: The Verge

