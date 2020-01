شرکت TCL از سه گوشی جدید شامل یک گوشی ۵G رونمایی کرد

شرکت TCL در نمایشگاه CES 2020 به غیر از معرفی گوشی‌های جدید برند آلکاتل، از چند گوشی تازه‌نفس با برند خود هم رونمایی کرد. گوشی‌های سری TCL 10 از سه گوشی TCL 10 5G، ۱۰ Pro و ۱۰L تشکیل شده‌اند. این گوشی‌ها قرار است تا مدتی دیگر در بازارهای جهانی عرضه شوند و در سه‌ماهه سوم سال جاری به دست کاربران آمریکایی می‌رسند. روی هم رفته جزییات زیادی از این گوشی‌ها منتشر نشده ولی می‌دانیم که قیمت پایه آن‌ها زیر ۵۰۰ دلار خواهد بود.

TCL 10 5G

اول از همه باید به TCL 10 5G نگاهی بیندازیم که نخستین گوشی ۵G این شرکت به حساب می‌آید و ظاهرا از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵ بهره می‌برد. این گوشی از نمایشگر حفره‌دار و حسگر اثر انگشت فیزیکی بهره می‌برد. در پنل پشتی آن هم دوربین چهارگانه و دو فلش LED دوگانه توجه را جلب می‌کند. شرکت TCL به جزییات دیگری از این گوشی اشاره نکرده و فقط با توجه با رندرها می‌توانیم بگوییم که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۶۴ مگاپیکسلی است.

TCL 10 Pro

این گوشی از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به ۱۰ ۵G دارد ولی نمایشگر آن فرق می‌کند. TCL 10 Pro مجهز به نمایشگر خمیده امولد است که دوربین سلفی در بریدگی نمایشگر تعبیه شده. در پنل پشتی این گوشی، دو فلش LED واحد قرار دارد ولی مدل ۵G از دو فلش LED دوگانه بهره می‌برد. این گجت هم دارای دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی است و البته برخلاف دو مدل دیگر، حسگر اثر انگشت آن زیر نمایشگر قرار دارد.

TCL 10L

گوشی TCL 10L مدل پایین‌رده این سری محسوب می‌شود. این مدل از دوربین چهارگانه با دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و حسگر اثر انگشت فیزیکی بهره می‌برد. همچنین مانند مدل ۵G، شرکت TCL برای این گوشی از نمایشگر حفره‌دار استفاده کرده است.

همانطور که گفتیم، شرکت TCL در نمایشگاه CES 2020 جزییات این گوشی‌ها را فاش نکرده و قرار است در نمایشگاه MWC 2020 به طور کامل معرفی شوند.

