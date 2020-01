نگاهی به مدل اولیه گوشی تاشو TCL

شرکت TCL در نمایشگاه CES 2020 از جدیدترین مدل اولیه گوشی تاشو خود رونمایی کرد که از نمایشگر انعطاف‌پذیر ۷.۲ اینچی بهره می‌برد. اگرچه این گوشی در حال حاضر یک مدل اولیه کاربردی محسوب می‌شود و احتمالا مدل نهایی دقیقا چنین شکل و شمایلی نخواهد داشت، ولی روی هم رفته این شرکت نشان داده که در زمینه عرضه گوشی‌های تاشو کاملا جدی است.

مقامات این شرکت خاطرنشان کرده‌اند که آن‌ها مشغول بررسی ۳۰ تا ۴۰ طرح مختلف برای نخستین گوشی تاشو خود هستند و هنوز در این رابطه تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. به همین خاطر فقدان دوربین سلفی و نمایشگر در بخش بیرونی این گوشی را نباید به عنوان مشکل در نظر گرفت.

اول از همه باید بگوییم که این گوشی در حالت بسته ضخامت بیشتری نسبت به موتورولا ریزر دارد ولی برخلاف گلکسی فولد، دو بخش نمایشگر به‌طور کامل روی یکدیگر قرار می‌گیرند و فاصله خالی بین آن‌ها دیده نمی‌شود. لولای این گوشی که توسط شرکت TCL توسعه پیدا کرده، در بین محکم و نرم بودن تعادل خوبی ایجاد کرده است.

همانطور که گفتیم مدل اولیه گوشی تاشو TCL از نمایشگر ۷.۲ اینچی بهره می‌برد که مبتنی بر رزولوشن ۲K است. به دلیل بزرگ بودن نمایشگر، این گوشی برخلاف موتورولا ریزر می‌تواند در بخش بیرونی نمایشگر مناسبی را تعبیه کند. در پنل پشتی آن دوربین چهارگانه به همراه فلش LED دیده می‌شود که TCL در مورد جزییات این دوربین‌ها اظهارنظر نکرده است.

به غیر از جزییات این گوشی که مطمئنا برای مدل نهایی بسیاری از آن‌ها تغییر پیدا می‌کنند، مساله مهم‌تر بحث قیمت‌گذاری گوشی تاشو TCL است. این شرکت اگرچه در این رابطه به صورت واضح اظهارنظر نکرده، ولی مدیران آن می‌گویند که قصد دارند نسبت به نمونه‌های فعلی گوشی‌های تاشو، گجت خود را با قیمت بهتری روانه‌ی بازار کنند. با توجه به اینکه این شرکت از توانایی ساخت پنل‌های تاشو بهره می‌برد، این موضوع در نهایت می‌تواند در کاهش قیمت نهایی گوشی‌های تاشو TCL مثمر ثمر واقع شود.

همچنین این شرکت تاریخ مشخصی برای عرضه گوشی تاشو خود اعلام نکرده است که احتمالا در نمایشگاه MWC 2020 جزییات بیشتری در این مورد اعلام می‌شود. در این میان، TCL نشان داده که دیگر نمی‌خواهد صرفا با برندهای زیر مجموعه خود مانند آلکاتل و بلک‌بری در بازار گوشی‌های هوشمند فعالیت داشته باشد و قصد دارد به‌عنوان یکی از برندهای پر سروصدا این حوزه شناخته شود. باید خاطرنشان کنیم که شرکت TCL در سرتاسر جهان به عرضه تلویزیون‌های باکیفیت مقرون به صرفه شهرت دارد.

در نهایت باید ببینیم که آیا TCL در بازار گوشی‌های هوشمند هم با عرضه گوشی‌های مبتنی بر برند خود می‌تواند توجه کاربران را جلب کند یا نه. البته با توجه به پتانسیل‌های گسترده گوشی‌های تاشو، اگر این شرکت در این زمینه بتواند عملکرد قابل توجهی داشته باشد، احتمالا می‌تواند به موفقیت‌های گسترده‌ای دست پیدا کند.

منبع: Slash Gear

The post نگاهی به مدل اولیه گوشی تاشو TCL appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala