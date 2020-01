طبق اعلام مدیرعامل سامسونگ، در اوایل سال جاری مدل کوچک‌تر اسپیکر هوشمند گلکسی هوم موسوم به گلکسی هوم مینی روانه‌ی بازار می‌شود. باید خاطرنشان کنیم بیش از یک سال و نیم قبل سامسونگ از گلکسی هوم رونمایی کرد و از آن زمان عرضه این محصول بارها به تعویق افتاده است. در همین حین، مدتی قبل سامسونگ بی سروصدا در کره جنوبی از گلکسی هوم مینی رونمایی کرد و ظاهرا قرار است به‌زودی در بازارهای مختلف به دست مشتریان برسد.

این محصول مانند برادر بزرگ‌تر خود، از دستیار دیجیتالی سامسونگ به نام بیکسبی بهره می‌برد. این اسپیکر هوشمند قرار است با بهره‌گیری از این دستیار دیجیتالی و پلتفرم SmartThings سامسونگ برای کنترل گجت‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء (IoT) مورد استفاده قرار بگیرد. در ضمن سامسونگ هنوز تاریخ مشخصی برای عرضه مدل اصلی گلکسی هوم مشخص نکرده و بر اساس گزارش بلومبرگ، اصلا معلوم نیست که آیا سامسونگ این محصول را بالاخره عرضه می‌کند یا نه. فعلا تمرکز این شرکت به مدل ارزان‌تر و کوچک‌تر این اسپیکر هوشمند معطوف شده است.

در هر صورت حتی اگر سامسونگ به وعده خود برای عرضه گلکسی هوم مینی عمل کند، نمی‌توان این حقیقت را کتمان کرد که گجت‌های هوشمند خانگی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۸ در جایگاه بسیار متفاوتی قرار دارند. طی این مدت شرکت‌هایی مانند گوگل و الکسا چند نسل از اسپیکرها و نمایشگرهای هوشمند را روانه‌ی بازار کرده‌اند و سامسونگ هنوز نتوانسته رقیبی برای این گجت‌ها عرضه کند.

در نهایت باید این سوال را برای گلکسی هوم و گلکسی هوم مینی هم مطرح کنیم که در صورت عرضه این محصولات، آیا در بازار فعلی جای خالی برای یک دستیار دیجیتالی دیگر وجود دارد؟

منبع: The Verge

