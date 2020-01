شرکت Wacom از یک تبلت طراحی ۴۰۰ دلاری رونمایی کرد

شرکت Wacom در نمایشگاه CES 2020 از یک تبلت طراحی ۴۰۰ دلاری رونمایی کرد که ارزان‌ترین تبلت این شرکت محسوب می‌شود. این تبلت مجهز به نمایشگر ۱۳ اینچی مطابق معمول با گجت‌های ویندوزی و macOS سازگار است ولی طبق اعلام این شرکت، در کمال تعجب می‌تواند به گجت‌های اندرویدی هم وصل شود.

شرکت Wacom اعلام کرده که آن‌ها برنامه‌ای برای پشتیبانی از آیفون ندارند. تبلت‌ Wacom One احتمالا مورد توجه کاربران گوشی‌های اندرویدی قرار می‌گیرد که نمی‌خواهند برای تبلت طراحی مبلغ زیادی را هزینه کنند. متاسفانه این تبلت بار دیگر فقط از پورت‌های HDMI، USB و مربوط به شارژ بهره می‌برد و همچنان خبری از تعبیه پورت USB-C نیست. بنابراین برای اتصال به مک‌بوک‌ها یا گوشی‌های اندرویدی جدید باید از رابط استفاده کنید.









نمایشگر Wacom One از پنل LCD بهره می‌برد و مبتنی بر رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ است و فقط از ۷۲ درصد طیف رنگ NTSC پشتیبانی می‌کند. شرکت Wacom اعلام کرده این تبلت‌ مناسب هنرمندان تازه‌کار و خالقان محتواهای مربوط به شبکه‌های اجتماعی است. در ضمن برای اولین بار، تبلت‌ Wacom One با قلم‌های استایلوس دیگر شرکت‌ها سازگاری دارد و این یعنی اگر از طراحی قلم همراه با این تبلت رضایت ندارید، می‌توانید از قلم استایلوس مورد نظر خود بهره ببرید.

