پروژه نئون سامسونگ رسما معرفی شد؛ آواتارهای دیجیتالی برای اهداف گوناگون

ساعاتی قبل در نمایشگاه CES 2020 سامسونگ از پروژه بلندپروازانه نئون رونمایی کرد. این پروژه که در بخش STAR Labs سامسونگ توسعه پیدا کرده، مربوط به آواتارهای دیجیتالی مشابه انسان‌های واقعی است که سامسونگ از آن‌ها تحت عنوان «نئون» یاد می‌کند. در بیانیه خبری منتشر شده، مدیرعامل STAR Labs نوشته: «میلیون‌ها گونه در سیاره ما وجود دارد و امیدواریم که یک گونه دیگر را اضافه کنیم.»

در این میان، برخلاف دستیارهای دیجیتالی گوگل اسیستنت یا الکسا آمازون، این آواتارها علاوه بر وجه بصری می‌توانند بخندند، غم را نشان بدهند و در کل مشابه انسان‌های واقعی رفتار کنند. با توجه به اینکه این نئون‌ها در عرض فقط چند میلی ثانیه پاسخ موردنظر را ارائه می‌دهند، مکالمات با آن‌ها طبیعی جلوه می‌کند.

طبق اعلام سامسونگ، هرکدام از این نئون‌ها از شخصیت مختص به خود بهره می‌برند و حتی شغل‌های مختلفی دارند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به مدرس یوگا، ستاره پاپ کره‌ای، گوینده خبر و بسیاری از موارد دیگر اشاره کنیم. در این میان سامسونگ اعلام کرده که تصاویر و ویدیوهای تبلیغاتی مربوط به این پروژه، عملکرد واقعی پروژه را نشان نمی‌دهند و صرفا تبلیغاتی هستند؛ به همین خاطر هنوز نمی‌دانیم که آواتارهای این پروژه چه شکل و شمایلی دارند. سامسونگ گفته که نئون‌ها بر اساس انسان‌های واقعی نیستند و به طور کامل توسط الگوریتم‌های پلتفرم انحصاری این شرکت به نام Core R3 خلق می‌شوند.

سامسونگ قصد ندارد از این نئون‌ها صرفا برای زنده کردن دستیارهای دیجیتالی استفاده کند و علاوه بر استفاده در حوزه‌های مختلف مانند مثلا نمایندگان کسب‌وکارها، در نهایت امیدوار است این نئون‌ها به‌عنوان گویندگان خبر یا حتی بازیگران سینما به کار گرفته شوند. اگرچه می‌دانیم طی سال‌های اخیر انسان‌های خلق توسط برنامه‌های کامپیوتری به نمونه‌های واقعی بسیار نزدیک شده‌اند، ولی در سال‌های اخیر برخی مکان‌ها مانند موزه‌ها از آواتارهای دیجتالی استفاده می‌کنند که در بهترین حالت، یک چهره مبتنی بر دستیار دیجیتالی مانند سیری یا الکسا هستند؛ به همین خاطر چنین آواتارهایی رفتار بسیار مصنوعی دارند و معلوم نیست که آیا عملکرد پروژه سامسونگ هم در همین حد و حدود خواهد بود یا نه.

روی هم رفته در مورد این پروژه سوال‌های بسیار زیادی وجود دارد و طی چند روز آینده، رسانه‌های مختلف قرار است از نزدیک با این آواتارها تعامل داشته باشند و باید ببینیم که پروژه نئون سامسونگ چه حرفی برای گفتن دارد.

