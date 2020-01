دوربین نیکون D780 در کنار دو لنز جدید و یک دوربین سوپرزوم، معرفی شد

این هفته و در نمایشگاه CES 2020 در شهر لاس وگاس، شرکت نیکون یک دوربین DSLR جدید معرفی کرد تا ثابت کند DSLRها هنوز زنده هستند. این دوربین نیکون D780 نام دارد و جایگزین محبوب‌ترین دوربین DSLR این شرکت یعنی D750 خواهد شد. D750 در سال ۲۰۱۴ معرفی شد و یکی دو سالی است که بسیاری منتظر نسخه جدید این دوربین هستند.

نیکون D780 همچنان یک سنسور فول فریم ۲۴ مگاپیکسلی دارد اما حالا از نوع Backside Illuminated است که می‌تواند عملکرد این سنسور در نور کم را بهبود ببخشد. نرخ ISO این دوربین در حالت عادی تا ۵۱۲۰۰ بیشتر می‌شود اما قابل ارتقا به ۲۰۴۸۰۰ هم خواهد بود. پردازشگر نیکون D780 هم Expeed 6 است که آن را پیش از این در دوربین‌های بدون آینه نیکون Z6 و Z7 دیده بودیم.

نیکون می‌گوید سیستم فوکوس خودکار در این دوربین بسیار بهتر شده و حالا از الگوریتم‌های دوربین فوق حرفه‌ای نیکون D5 استفاده می‌کند. در حالت استفاده از لایو ویو، نیکون D780 از سیستم فوکوس خودکار دوربین بدون آینه Z6 این شرکت استفاده می‌کند و ۲۷۳ نقطه فوکوس دارد. از همین رو، این دوربین حالا تبدیل به یکی از جذاب‌ترین دوربین‌های DSLR بازار شده و فوکوس خودکار آن برای فیلم‌برداری هم عالی خواهد بود. جدا از سیستم فوکوس جدید در لایو ویو، عکاسی با شاتر الکترونیک هم در این حالت امکان‌پذیر شده است. کاربر می‌تواند در حالت عکاسی با شاتر الکترونیک، تا سرعت ۱۲ فریم در ثانیه عکاسی کند اما زمانی که به شاتر مکانیکی سوییچ کنیم، به عدد ۷ فریم در ثانیه برای عکاسی پیاپی می‌رسیم.

در زمینه فیلم‌برداری، نیکون D780 همان تنظیمات و گزینه‌های نیکون Z6 را دارد. این یعنی فیلم‌برداری ۴K با حداکثر سرعت ۳۰ فریم در ثانیه و فیلم‌برداری صحنه آهسته با رزولوشن ۱۰۸۰P و سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه هم امکان‌پذیر است. همچنین در صورت نیاز، کاربران می‌توانند با استفاده از یک ریکوردر جداگانه، خروجی ۱۰-bit در هنگام فیلم‌برداری داشته باشند و از پروفایل‌های رنگی N-Log و یا HLG (همان HDR در دوربین‌های نیکون) استفاده کنند.

نمایشگر دوربین اندازه ۳.۲ اینچی دارد و به سمت بالا یا پایین، تغییر جهت می‌دهد. پشتیبانی از لمس هم به این نمایشگر اضافه شده که در منوها کاربردی خواهد بود. بدنه دوربین نیز همچنان در شرایط مختلف آب و هوایی مقاوم خواهد بود و عکاسی در زیر باران، نباید مشکلی برای نیکون D780 به وجود بیاورد. یک تغییر دیگر، پورت اتصال به دوربین است که حالا تبدیل به USB-C شده و برای شارژ باتری هم کاربردی است. پشتیبانی از WiFi و بلوتوث هم در این محصول وجود خواهد داشت. همچنین نسبت به نسل قبلی، حالا شاهد دو درگاه کارت حافظه SD هستیم.

دوربین نیکون D780 از آخر این ماه و با قیمت ۲۲۹۹ دلار برای بدنه، به فروش خواهد رسید. لنز کیت در نظر گرفته شده برای این دوربین هم ۲۴-۱۲۰ میلی‌متر f/4 است که در صورت خرید با لنز کیت، باید مبلغ ۲۷۹۹ دلار پرداخت کنید.

البته این دوربین تنها محصول نیکون در نمایشگاه CES 2020 نبود و دو لنز و یک دوربین دیگر را هم باید به لیست اضافه کنیم. لنز اول، لنز ۷۰-۲۰۰ میلی‌متر f/2.8 است که برای مانت Z از دوربین‌های نکیون ساخته شده است. لنز دوم اما برای DSLR‌های این شرکت ساخته شده و فاصله کانونی ۱۲۰-۳۰۰ میلی‌متر را با f/2.8 در اختیار کاربران می‌گذارد. البته قیمت این لنز چندان هم ارزان نیست و با برچسب قیمت ۹۴۹۹ دلار همراه است.

در نهایت دوربین دومی که این شرکت معرفی کرد، نیکون Coolpix P950 است که ۷۹۹ دلار قیمت دارد. این دوربین یک لنز سوپرزوم در جلوی خود دارد که ۸۳ برابر زوم اپتیکال را فراهم می‌کند! فاصله کانونی این لنز از ۲۴ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر را پوشش می‌دهد و برای عاشقان سوپر زوم، فوق العاده خواهد بود. این دو لنز و دوربین جدید نیکون هم از ماه فوریه عرضه خواهند شد.

