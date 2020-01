در نمایشگاه CES 2020 سازندگان کامپیوترها حضور پررنگی دارند و در این بین MSI هم دو لپ‌تاپ گیمینگ جذاب معرفی کرده است. این لپ‌تاپ‌ها از یک نمایشگر با نرخ تجدید ۳۰۰ هرتز در ثانیه بهره می‌برند و باتری‌های حجیم ۹۹.۹ وات ساعتی دارند تا به این نمایشگرها نیرو ببخشند.

اولین لپ‌تاپ مدل MSI GS66 Stealth است که طراحی جذابی در یک شاسی مشکی‌رنگ دارد:

لپ‌تاپ دوم MSI GE66 Raider نم دارد که از یک طرف طراحی گیمینگ خاص همراه با پورت‌های بیشتر (از جمله درگاه SD) دارد و از طرف دیگر، نورپردازی جذابی در دور تا دور فریم لپ‌تاپ قرار گرفته که چشم‌ها را به سمت خود جذب می‌کند:

هر دو لپ‌تاپ از نمایشگرهایی با نرخ تجدید ۳۰۰ هرتز در ثانیه بهره می‌برند و هر دو هم به باتری با ظرفی ۹۹.۹ وات ساعت مجهز شده‌اند. البته اگر قرار باشد مدام از نرخ تجدید ۳۰۰ هرتزی نمایشگر آن‌ها استفاده کنید، احتمالا این باتری حجیم را هم به سرعت خالی خواهید کرد.

اما اگر خیلی اهل بازی کردن و استفاده مدام از نرخ تجدید ۳۰۰ هرتزی نیستید، این باتری می‌تواند شارژ دهی خیلی خوبی برای شما داشته باشد. فعلا تنها لپ‌تاپی که چنین باتری حجیمی دارد، مک بوک پرو ۱۶ اینچ است که در بررسی‌های ورج، توانسته‌اند از باتری ۱۰۰ وات ساعتی آن حدود ۸ ساعت شارژدهی دریافت کنند. بنابراین امیدواریم این محصول هم به سادگی بتواند تا ۸ ساعت یا بیشتر برای کاربران خود شارژدهی داشته باشد. همچنین یک دلیلی که ظرفیت این باتری در حدود ۱۰۰ وات ساعت است، محدودیت پروازی برای باتری‌هایی با ظرفیت بیشتر است. درواقع در قوانین پروازی، مسافرین هواپیما می‌توانند محصولات الکترونیکی که تا حداکثر ۱۰۰ وات ساعت باتری دارند را می‌توانند با خود به کابین هواپیما ببرند. بنابراین لپ‌تا‌پ‌های جدید MSI هم می‌توانند به سادگی وارد پرواز شوند و تصور کنید بازی کردن در ارتفاع چندهزار پایی، چقدر جذاب می‌تواند باشد!

هر دو مدل می‌توانند به پردازنده نسل دهم اینتل Core i9 H-Series مجهز شوند

به نقل از وب‌سایت Tom’s Hardware، هر دو لپ‌تاپ نمایشگری ۱۵.۶ اینچ دارند و می‌توانند به پردازنده نسل دهم اینتل Core i9 H-Series مجهز شوند. اگر در مورد کارت گرافیک این لپ‌تاپ‌ها سوال دارید، باید بگوییم گویا قرار است از آخرین نسل از پردازشگرهای Nvidia RTX در این دو لپ‌تاپ استفاده شود اما هنوز مشخص نیست کدام مدل را در این دو لپ‌تاپ شاهد خواهیم بود.

MSI هنوز قیمت این دو لپ‌تاپ را هم اعلام نکرده اما قطعا با محصولات ارزان قیمتی روبرو نیستیم. مخصوصا اینکه نمایشگر ۳۰۰ هرتزی در این دو لپ‌تاپ وجود دارد که قرار نیست ارزان‌قیمت باشند. برای اینکه از قیمت احتمالی این دو لپ‌تاپ ایده‌ای داشته باشید، باید بگوییم که در حال حاضر نسل قبلی لپ‌تاپ MSI MS65 با قیمت ۱۸۹۹ دلار به فروش می‌رسد و مدل MSI MS65 Raider هم در مدل پایه ۱۶۴۹ دلار قیمت دارد. از طرف دیگر شرکت ایسوس هم پیش‌تر در ماه سپتامبر گفته بود که قرار است نسخه‌هایی خاص از لپ‌تاپ Predator Triton 500 عرضه کند که نمایشگر ۳۰۰ هرتزی خواهد داشت و قیمت آن هم ۲۷۹۹ دلار خواهد بود. بنابراین نه تنها شاهد فراگیرتر شدن لپ‌تاپ‌های ۳۰۰ هرتزی خواهیم بود بلکه از همین حالا می‌دانیم که این لپ‌تاپ‌ها قرار نیست قیمت کمی داشته باشند. شما درباره دو محصول جدید MSI چه فکر می‌کنید؟

