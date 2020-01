تنها چند روز تا پایان سال ۲۰۱۹ و دومین دهه از قرن بیست و یکم باقی است و ما در تیم دیجی‌کالا مگ این فرصت را غنیمت شمردیم تا بهترین پرچمداران سال ۲۰۱۹ را معرفی کنیم. انتخاب بهترین گوشی سال قطعا کار سختی است و ممکن است تمام سلیقه‌ها را هم پوشش ندهد. از همین رو سعی کردیم بهترین گزینه‌هایی که امسال معرفی شده‌اند و برای خرید در بازار کشور موجود هستند را معرفی می‌کنیم. البته ممکن است در این بین گزینه‌هایی ببینید که سخت‌تر برای خرید پیدا می‌شوند اما همچنان چون جزو بهترین‌های امسال بوده‌اند، در این لیست جای گرفته‌اند. این لیست بر اساس رتبه‌بندی نیست. از همین رو ابتدا سراغ آیفون می‌رویم که مدل‌های کمتری دارد و سپس بهترین اندرویدی‌ها را معرفی می‌کنیم. بدون هیچ مقدمه دیگری بگذارید برویم سراغ بهترین پرچمداران سال ۲۰۱۹.

آیفون ۱۱

آیفون ۱۱ می‌تواند گزینه پیش‌فرض هرکسی باشد که قصد خرید یکی از جدیدترین مدل‌های آیفون را دارد. واقع بینانه اگر بخواهیم نگاه کنیم، این گوشی با توجه به مشخصات فنی و البته قیمت آن، می‌تواند برای بسیاری نسبت به دو مدل گران‌تر آیفون ۱۱ به صرفه‌تر و بهترین انتخاب باشد. این گوشی با قیمت پایه ۶۹۹ دلار، مشخصات فنی بسیار شبیه با مدل‌های پرو از این گوشی دارد. تنها با چند نقطه ضعف مثل نمایشگر ضعیف‌تر و البته یک دوربین کمتر، توانسته قیمت رقابتی‌تری داشته باشد و از همین رو، در این لیست جای می‌گیرد.

مشخصات فنی:

نمایشگر ۶.۱ اینچی LCD با رزولوشن ۸۲۸ × ۱۷۹۲

پردازنده A13 Bionic

سه گیگابایت حافظه رم

حافظه داخلی ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایتی

دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسل با لنز ۲۶ میلی‌متری و f/1.8 – دوربین دوم ۱۲ مگاپیکسلی با لنز ۱۳ میلی‌متری و f/2.4

دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی با لنز ۲۳ میلی‌متری و f/2.2

پشتیبانی از فیلم‌برداری ۴K تا سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و فیلم‌برداری صحنه آهسته تا رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم در ثانیه در تمام دوربین‌ها

فاقد جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون

بلوتوث ۵.۰

پورت لایتنینگ

باتری ۳۱۱۰ میلی‌آمپری با پشتیبانی از شارژ سریع تا ۱۸ وات و پشتیبانی از شارژ بی‌سیم Qi

دارای گواهی استاندارد ضد آب و ضد گرد و غبار IP68

سیستم تشخیص چهره Face ID

قیمت: از حدود ۱۳ میلیون تومان

دوربین‌های عالی

عمر باتری عالی

پردازنده A13 Bionic

قیمت ارزان‌تر ‌ شارژر ۵ واتی در بسته‌بندی

عرضه شده تنها در یک سایز

نمایشگر LCD با رزولوشن پایین

آیفون ۱۱ پرو و iPhone 11 Pro Max

این دو گوشی، بهترین پرچمدارانی هستند که اپل امسال معرفی کرد. قیمت آن‌ها نیز از ۹۹۹ دلار برای مدل کوچک‌تر شروع می‌شود و تا ۱۴۴۹ دلار برای مدل مکس بالا می‌رود. مشخصات فنی این گوشی با آیفون ۱۱ که معرفی کردیم تا به اندازه زیادی شبیه است. مثل آیفون ۱۱ در این گوشی نیز شاهد پردازنده ۷ نانومتری A13 Bionic ساخت اپل هستیم. دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی نیز در این گوشی با آیفون ۱۱ یکسان است. اما از تفاوت‌ها اگر بخواهیم بگوییم، مدل‌های پرو، دارای یک گیگابایت رم بیشتر (۴ به جای ۳) هستند، یک دوربین در بخش پشتی اضافه‌تر دارند و نمایشگر آن‌ها هم از نوع OLED است.

اگر این تفاوت‌هایی که گفتیم باعث می‌شود تا قیمت بیشتر مدل‌های پرو را بتوانید قانع کننده بنامید، آیفون ۱۱ پرو و iPhone 11 Pro Max بهترین پرچمداران آیفونی امسال برای شما هستند. در غیر این صورت نیز همچنان باید بگوییم آیفون ۱۱ گوشی فوق‌العاده‌ای است و تجربه کاربری مشابه را عرضه می‌کند. البته یک نکته مهم دیگر این است که اگر بهترین عمر باتری در یک آیفون را می‌خواهید، قطعا باید سراغ آیفون ۱۱ پرو مکس بروید.

مشخصات فنی:

نمایشگر ۵.۸ اینچی OLED XDR با رزولوشن ۱۱۲۵ × ۲۴۳۶ در آیفون ۱۱ پرو / نمایشگر ۶.۵ اینچی OLED XDR با رزولوشن ۱۲۴۲ × ۲۶۸۸ در آیفون ۱۱ پرو مکس

پردازنده A13 Bionic

چهار گیگابایت حافظه رم

حافظه داخلی ۶۴/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایتی

دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسل با لنز ۲۶ میلی‌متری و f/1.8 – دوربین دوم ۱۲ مگاپیکسلی با لنز ۱۳ میلی‌متری و f/2.4 – دوربین سوم ۱۲ مگاپیکسلی با لنز ۵۲ میلی‌متری و f/2.0

دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی با لنز ۲۳ میلی‌متری و f/2.2

پشتیبانی از فیلم‌برداری ۴K تا سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و فیلم‌برداری صحنه آهسته تا رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم در ثانیه در تمام دوربین‌ها

فاقد جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون

بلوتوث ۵.۰

پورت لایتنینگ

باتری ۳۰۴۶ میلی‌آمپری در مدل پرو و باتری ۳۹۶۹ میلی‌آمپری در مدل پرو مکس با پشتیبانی از شارژ سریع تا ۱۸ وات و پشتیبانی از شارژ بی‌سیم Qi

دارای گواهی استاندارد ضد آب و ضد گرد و غبار IP68

سیستم تشخیص چهره Face ID

قیمت: از حدود ۱۹ میلیون تومان

دوربین‌های عالی

عمر باتری عالی

پردازنده A13 Bionic ‌ گران قیمت

فاقد جک هدفون یا دانگل آن در بسته‌بندی

گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس

بهترین پرچمداران امسال سامسونگ، در این دو گوشی خلاصه می‌شوند. این گوشی‌ها مشخصات فنی شبیه به گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس دارند اما برخی ویژگی‌های جدید به آن‌ها اضافه شده است. به طور مشخص، گلکسی نوت ۱۰ پلاس دارای دوربین چهارم از نوع ToF در بخش پشتی است که در عکس‌های پرتره و همچنین واقعیت افزوده، کاربردی است. طراحی جذاب و دوربین سلفی تکی در حفره‌ای در بالای نمایشگر نیز مورد دیگری است که بسیاری آن را به دو دوربین سلفی گلکسی اس ۱۰ پلاس ترجیح می‌دهند.

قلم S Pen هم از دیگر مواردی است که باعث می‌شود این دو گوشی را در زمره بهترین پرچمداران سال ۲۰۱۹ قرار دهیم. تفاوت این دو گوشی نیز در اندازه، رزولوشن نمایشگر و دوربین چهارم ToF است تا اگر کسی گلکسی نوت کوچک‌تر می‌خواهد، سراغ نسخه معمولی گلکسی نوت ۱۰ برود. یک نکته مهم درباره این گوشی و دیگر محصولات سامسونگ، خدمات پس از فروش مناسب این گوشی‌ها در کشورمان است.

مشخصات فنی:

نمایشگر ۶.۳ اینچی Dynamic AMOLED با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۲۲۸۰ در گلکسی نوت ۱۰ / نمایشگر ۶.۸ اینچی Dynamic AMOLED با رزولوشن ۱۱۴۰ × ۳۰۴۰ در گلکسی نوت ۱۰ پلاس

پردازنده Exynos 9825 (نسخه‌های بین‌المللی دارای اسنپدراگن ۸۵۵ هستند.)

رم هشت گیگابایتی در گلکسی نوت ۱۰ و رم ۱۲ گیگابایتی در گلکسی نوت ۱۰ پلاس

حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی در نسخه معمولی و حافظه داخلی ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایتی در نسخه پلاس

دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسل با لنز ۲۷ میلی‌متری و f/1.5-2.4 – دوربین دوم ۱۲ مگاپیکسلی با لنز ۵۲ میلی‌متری و f/2.1 – دوربین سوم ۱۶ مگاپیکسلی با لنز ۱۲ میلی‌متری و f/2.2 – دوربین چهارم ToF (فقط در گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی با لنز ۲۶ میلی‌متری و f/2.2

پشتیبانی از فیلم‌برداری ۴K تا سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و فیلم‌برداری صحنه آهسته با رزولوشن ۷۲۰P با سرعت ۹۶۰ فریم در ثانیه

فاقد جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون

بلوتوث ۵.۰

پورت USB-C

باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپری در مدل معمولی و باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپری در مدل پلاس با پشتیبانی از شارژ سریع تا ۲۵ وات در مدل معمولی و تا ۴۵ وات در مدل پلاس – پشتیبانی از شارژ بی‌سیم Qi

دارای گواهی استاندارد ضد آب و ضد گرد و غبار IP68

سنسور اثر انگشت فراصوت در زیر نمایشگر

قیمت از حدود ۱۰ میلیون و ۱۲ میلیون تومان

قابلیت تشخیص کلمات در دست‌خط شما

نمایشگر بزرگ و جذاب

کیفیت ساخت عالی با بهترین مشخصات فنی

دوربین‌های عالی ‌ گران قیمت

فاقد جک هدفون

رابط کاربری سامسونگ هنوز جا برای بهبود دارد

فاقد جایگاه microSD در گلکسی نوت ۱۰

پیکسل ۴ و Pixel 4 XL

هرساله انتظارات از گوشی‌های پیکسل، بالاست. امسال هم انتظار داشتیم با پرچمداری عالی از طرف سازنده اندروید یعنی گوگل، مواجه شویم اما متاسفانه انتقادات زیادی به سری پیکسل ۴ وارد است. برای شروع، می‌توانیم با عمر باتری ضعیف این گوشی‌ها، به خصوص مدل پیکسل ۴ اشاره کنیم. در بخش دوربین، متاسفانه هنوز گوگل تصمیم نگرفته تا از دوربین اولترا واید استفاده کند و به دوربین معمولی و تله، بسنده کرده است. در زمینه رادار استفاده شده در بالای گوشی نیز این قابلیت در بسیاری از کشورها محدود شده و این ویژگی در ایران نیز کار نخواهد کرد.

اما با تمام این ایرادات، اگر با طراحی این گوشی مشکلی نداشته باشید، پیکسل ۴ و Pixel 4 XL دو گوشی قدرتمند و البته جذاب از طرف گوگل هستند. نمایشگر ۹۰ هرتزی این گوشی‌ها، تجربه کاربری روان و دلچسبی را ارائه می‌کنند و عملکرد دو دوربین اصلی گوشی نیز بسیار عالی است. متاسفانه اما نبود خدمات پس از فروش برای این گوشی‌ها در ایران وجود دارد و اگر سراغ این سری بروید و گوشی‌تان خراب شود، مشخص نیست چطور می‌توانید آن را تعمیر کنید.

مشخصات فنی:

نمایشگر ۵.۷ اینچی P-OLED با نرخ تجدید ۹۰ هرتز در ثانیه و با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۲۲۸۰ در پیکسل ۴ / نمایشگر ۶.۳ اینچی P-OLED با نرخ تجدید ۹۰ هرتز در ثانیه و با رزولوشن ۱۴۴۰ × ۳۰۴۰ در پیکسل ۴ XL

پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵

رم شش گیگابایتی در هر دو مدل

حافظه داخلی ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتی در هر دو مدل

دوربین اصلی ۱۲.۲ مگاپیکسل با لنز ۲۷ میلی‌متری و f/1.7 – دوربین دوم ۱۶ مگاپیکسلی با لنز ۵۰ میلی‌متری و f/2.4

دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی با لنز ۲۲ میلی‌متری و f/2.0

پشتیبانی از فیلم‌برداری ۴K تا سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و فیلم‌برداری صحنه آهسته با رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۹۶۰ فریم در ثانیه

فاقد جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون

بلوتوث ۵.۱

پورت USB-C

باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپری پشتیبانی از شارژ سریع تا ۴۰ وات – پشتیبانی از شارژ بی‌سیم Qi تا سرعت ۲۷ وات

دارای گواهی استاندارد ضد آب و ضد گرد و غبار IP68

دارای سنسور اثر انگشت اپتیکال در زیر نمایشگر همراه با سیستم تشخیص چهره سه بعدی

قیمت: از حدود ۱۱ و ۱۳ میلیون تومان

سیستم تشخیص چهره سه بعدی

نمایشگر سریع و جذاب

دوربین‌های عالی ‌ عمر باتری معمولی

کیفیت پایین فیلم‌برداری نسبت به رقبا

نبود دوربین اولترا واید

نبود خدمات پس از فروش در ایران

هواوی میت ۳۰ پرو

سری میت هواوی همیشه جذاب بوده است. امسال هم از این قاعده مستثنی نیست و گوشی هواوی میت ۳۰ پرو جزو بهترین پرچمداران حال حاضر بازار است. نمایشگر این گوشی در لبه‌ها، خمیدگی زیادی دارد و همین موضوع سبب شده تا با محصول خوش‌دست‌تری طرف باشیم. دوربین‌ها همانطور که انتظار داریم، عالی هستند و مشخصات سخت‌افزاری آن نیز شامل بهترین پردازنده هواوی در سال جاری میلادی می‌شود.

تقریبا تمام مشخصاتی که از یک پرچمدار انتظار داریم را در این محصول می‌توانیم پیدا کنیم. اما در این بین یک نکته منفی درباره هواوی میت ۳۰ پرو وجود دارد و آن نبود سرویس‌های گوگل به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه چین است. درواقع وقتی این گوشی را خریداری کنید، هیچ کدام از اپلیکیشن‌های گوگل از جمله فروشگاه پلی استور، روی این گوشی نصب نشده است. البته می‌توان با راهکارهای مختلف دوباره این اپلیکیشن‌ها را نصب کرد اما همچنان دردسر عجیبی است. جدا از این مورد، رابط کاربری هواوی نیز هنوز جای زیادی برای بهبود دارد. اما در مجموع، میت ۳۰ پرو می‌تواند انتخاب بسیار خوبی برای شما باشد اگر به دنبال خرید یک پرچمدار در حال حاضر هستید.

یک نکته منفی دیگر درباره این گوشی این است که قرار نیست هواوی ایران این گوشی را به صورت رسمی وارد بازار کشور کند. از همین رو، اگر این گوشی را گیر بیاروید، فاقد خدمات پس‌ از فروش و گارانتی خواهد بود. اگر این مورد برایتان اهمیتی ندارد، همچنان توصیه می‌کنیم این محصول را هم در بین گزینه‌های خود در نظر بگیرید.

مشخصات فنی:

نمایشگر ۶.۵۳ اینچی OLED با رزولوشن ۱۱۷۶ × ۲۴۰۰

پردازنده Kirin 990

رم هشت گیگابایتی

حافظه داخلی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی

دوربین اصلی ۴۰ مگاپیکسل با لنز ۲۷ میلی‌متری و f/1.6 – دوربین دوم ۸ مگاپیکسلی با لنز ۸۰ میلی‌متری و f/2.4 – دوربین سوم ۴۰ مگاپیکسلی با لنز ۱۸ میلی‌متری و f/1.8 – دوربین چهارم از نوع ToF

دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با لنز ۲۶ میلی‌متری و f/2.0

پشتیبانی از فیلم‌برداری ۴K تا سرعت ۳۰ فریم در ثانیه و فیلم‌برداری صحنه آهسته با رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه

فاقد جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون

بلوتوث ۵.۰

پورت USB-C

باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپری با پشتیبانی از شارژ سریع تا ۴۰ وات – پشتیبانی از شارژ بی‌سیم Qi تا سرعت ۲۷ وات

دارای گواهی استاندارد ضد آب و ضد گرد و غبار IP68

دارای سنسور اثر انگشت اپتیکال در زیر نمایشگر

دارای سیستم تشخیص چهره سه بعدی

قیمت: از حدود ۱۳ میلیون تومان

دوربین‌های فوق العاده

عمر باتری عالی

سیستم تشخیص چهره سه بعدی سریع

عملکرد سریع دستگاه

نمایشگر آبشاری جذاب ‌ دکمه‌های کم و زیاد کردن صدا به صورت نرم‌افزاری

نداشتن اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل به صورت پیش‌فرض

نبود خدمات پس از فروش در ایران

ایسوس ROG Phone II

در این لیست احتمالا تنها گوشی که در بازار ایران به سختی گیر میاید، ایسوس ROG Phone II است. در همین راستا اگر می‌پرسید چرا این محصول در این لیست قرار گرفته، باید مشخصات سخت‌افزاری آن را بخوانید تا ببینید که واقعا ایسوس ROG Phone II لایق جای گرفتن در لیست بهترین پرچمداران ۲۰۱۹ را دارد.

این گوشی اولین محصولی است که نمایشگری OLED با نرخ تجدید ۱۲۰ هرتز بر ثانیه دارد. پردازنده محصول، بهترین مدل از پردازنده‌های کوالکام در سال ۲۰۱۹ است و برای این محصول حتی یک فن هم ساخته شده تا با آن بتوان گوشی را خنک کرد. ۸ یا ۱۲ گیگابایت حافظه رم و باتری غول آسای ۶۰۰۰ میلی‌آمپری این گوشی را هم فراموش نکنید! به شخصه جدا از باتری و نمایشگر جذاب، یک ویژگی مهم این گوشی رابط کاربری آن است که می‌تواند از بین رابط کاربری خام اندروید و رابط کاربری Asus انتخاب شود.

مشخصات فنی:

نمایشگر ۶.۵۹ اینچی AMOLED با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ و سرعت نرخ تجدید ۱۲۰ هرتز در ثانیه

پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ پلاس

رم ۸ یا ۱۲ گیگابایتی

حافظه داخلی ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی و همچنین مدل یک ترابایتی

دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسل با لنز ۲۶ میلی‌متری و f/1.8 – دوربین دوم ۱۳ مگاپیکسلی با لنز ۱۱ میلی‌متری و f/2.4

دوربین سلفی ۲۴ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/2.2

پشتیبانی از فیلم‌برداری ۴K تا سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و فیلم‌برداری صحنه آهسته با رزولوشن ۷۲۰P با سرعت ۴۸۰ فریم در ثانیه

دارای جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون

بلوتوث ۵.۰

پورت USB-C

باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپری پشتیبانی از شارژ سریع تا ۳۰ وات – فاقد پشتیبانی از شارژ بی‌سیم Qi

فاقد گواهی استاندارد ضد آب و ضد گرد و غبار IP68

سنسور اثر انگشت اپتیکال در زیر نمایشگر

قیمت: از حدود ۸ میلیون تومان

بهترین مشخصات سخت‌افزاری در یک گوشی اندرویدی

نمایشگر عالی

عملکرد سریع برای بازی‌های سنگین اندرویدی ‌ نبود گواهی مقاومت در برابر آب و گرد و عبار

عدم پشتیبانی از شارژ بی‌سیم

نبود خدمات پس از فروش در ایران

سخن پایانی

از دیگر گوشی‌هایی که می‌توانستند در این لیست قرار بگیرند، می‌توانیم به ال جی G8X و گوشی سونی اکسپریا ۱ اشاره کنیم. این دو محصول آنطور که باید و شاید نتوانسته‌اند مخاطبین زیادی را به سمت خود جلب کنند. اگرچه مشخصات سخت‌افزاری آن‌ها با بهترین پرچمداران اندرویدی یکسان است اما نداشتن فاکتورهای هیجان انگیزی مثل دوربین عالی و ویژگی نرم‌افزاری، باعث شده تا این گوشی‌ها کمتر مورد توجه قرار بگیرند. همچنین خدمات پس از فروش مناسبی هم برای این گوشی‌های در بازار کشور وجود ندارد.

همچنین دو گوشی گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس نیز از بهترین مدل‌های عزضه شده در سال ۲۰۱۹ به حساب می‌آیند و تنها نکته منفی در مورد آن‌ها این است که تا چند ماه دیگر نسل بعدی‌شان در بازار خواهد بود. شما درباره لیست بالا چه فکر می‌کنید؟ آیا شما ۲۰۱۹ را سال خوبی برای گوشی‌های پرچمدار می‌دانید؟

منبع متن: digikala